Uomini e animali, natura e libertà nella danza di Natiscalzi DT al Parco Mita di Faenza

Dreaming Costa Rica è il titolo dello spettacolo per tutte le età che sarà presentata nell’ambito della rassegna Ci vediamo al Parco a cura del Teatro Due Mondi. Ingresso libero e gratuito

FAENZA (RA) – Dopo l’avvio in bicicletta sulle orme di Fausto Coppi, nell’appassionante spettacolo a cura di Faber Teater, la rassegna Ci vediamo al Parco a cura del Teatro Due Mondi prosegue venerdì 6 settembre alle ore 21 al Parco Mita di Faenza con lo spettacolo di danza Dreaming Costa Rica della Compagnia Natiscalzi DT.

«Il progetto parte da due simboli moderni, due opposti cardinali che cercano un incontro: l’Orso M49 e la Costa Rica» spiegano Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli a proposito dello spettacolo creato con la collaborazione dei danzatori Alberto Gnola e Ludovica Messina «Abbiamo immaginato che l’Orso trentino sogni -segretamente ma non troppo- di fuggire in un paese in cui la relazione tra uomo e natura non sia così sbilanciata e perché no, di arrivare proprio in Costa Rica, dove la sua libertà non sarebbe solo garantita, ma anzi salvaguardata e proposta come vanto nazionale».

«Da qui arriviamo a una riflessione più profonda su come esistano diversi esempi di gestione del rapporto uomo-natura, e su come questi si riflettano sul nostro vivere e pensare» aggiungono in merito alla creazione proposta a Faenza con il sostegno del Centro sociale Casa Mita «Ma anche a uno studio sulla percezione della libertà, del perché sia importante garantirla per sé e per gli altri: cosa accade quando viene portato avanti un modello di libertà generalizzata, senza grandi distinzioni tra uomo, animali e vegetazione? È possibile anelare ad un equilibrio completo?».

Partecipazione libera e gratuita.

Programma completo Ci vediamo al Parco 2024: https://teatroduemondi.it/ci-vediamo-al-parco-2024/.

Info sulla Compagnia Natiscalzi DT: https://www.natiscalzidt.it/.

Contatti: 0546 622999, info@teatroduemondi.it.