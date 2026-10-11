Università Popolare di Parma: al via 204 corsi – Aperte le iscrizioni per l’Anno accademico 2026-2027

I presidenti Fadda (Provincia) e Comelli (Università Popolare): “Offerta formativa sempre più ampia: 163 corsi in città e 41 in provincia”
PARMA – Riparte, a pieno ritmo, l’attività dell’Università Popolare di Parma, fondata nel 1901 da eminenti personalità della cultura che credevano negli ideali di giustizia e libertà e nell’elevazione delle classi più deboli e più bisognose.
Per l’anno accademico 2026-2027 sono proposti 204 corsi dei quali 163 a Parma città e 41 in provincia nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. Dieci corsi si svolgeranno on line, in modalità telematica.
Le tematiche
I corsi, tenuti da oltre 80 docenti, sono attinenti alle seguenti tematiche:
- lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, giapponese e russo);
- storia e arte locale (monumenti, folclore, Antelami, Correggio, palazzi e giardini);
- archeologia e arte: Rinascimento, Medioevo, Cinquecento;
- storia (contemporanea, europea, russa, vicino e medio oriente, geopolitica);
- filosofia;
- economia;
- letteratura (russa contemporanea, novecento spagnolo, latino-americana, teatro greco, poeti inglesi, fumetti);
- psicologia e mitologia (scienze esoteriche, astrologia, carta astrale, grafologia);
- salute e benessere (corpo umano, memoria, yoga, ballo country);
- arte, musica e spettacolo (disegno e pittura, teatro, scrittura creativa, canzone d’autore, musica classica e colonne sonore);
- scienza, natura e ambiente (flora, territorio e intelligenza artificiale);
- informatica e smartphone.
Numerosi i nuovi corsi
Molto variegata l’offerta di nuovi corsi. Tra questi vi sono:
- libri ed editoria dal ‘900 ad oggi;
- teatro greco di Siracusa;
- gli storici greci;
- gli storici latini;
- storia dei fumetti;
- chitarra: introduzione pratica allo strumento;
- magia con le carte;
- il disco come macrotesto;
- feng shui;
- pillole dantesche;
- c’era una volta il melodramma;
- principi di teoria musicale.
I corsi inizieranno martedì 3 novembre 2026
L’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico si terrà martedì 10 novembre alle 17 all’auditorium di Ape Parma Museo in via Farini 32/a con una prolusione della dottoressa Francesca Sandrini, direttrice del museo Glauco Lombardi di Parma, sul tema “Sulle orme di Maria Luigia: il lungo soggiorno della Duchessa in terra austriaca nel 1826”.
Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte sino al 31 ottobre in borgo Sorgo 12/a a Parma dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e al sabato dalle 10 alle 12.30.
Le iscrizioni nei comuni del territorio, invece, avvengono nei vari uffici comunali.
Possibile anche l’iscrizione online sul sito: www.universitapopolare.pr.it
Per i corsi che si avvieranno nel 2027, le iscrizioni sono possibili entro, e non oltre, i sette giorni che precedono l’inizio della prima lezione.
I corsi sono a pagamento: quota associativa di 25 euro e contributo per i singoli corsi da 25 a 310 euro a seconda del tipo e della durata del corso.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Università Popolare in borgo Sorgo 12/a tel. 0521 287249
Conferenze e uscite culturali
Sono previste conferenze pubbliche mensili gratuite all’auditorium dell’Università Popolare in borgo Sorgo 12/a e vari itinerari di divulgazione culturale.
Sito internet
Il programma integrale con descrizione dei corsi, orari di inizio e fine, docente, sede e contributo è consultabile sul sito internet dell’Università Popolare www.universitapopolare.pr.it
I commenti
“Si supera quest’anno la soglia degli oltre 200 corsi proposti alla cittadinanza – sottolinea Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma -: un grande traguardo che testimonia la costante crescita dell’attività dell’Università Popolare di Parma, una realtà ultracentenaria che si è posta il lodevole obiettivo di rendere accessibile a tutti e tutte la formazione in merito a numerose discipline, non solo in città ma anche in diversi comuni del territorio provinciale. La formazione permanente è un valore aggiunto per accrescere conoscenze e competenze per tutto il corso della vita”.
“L’anno accademico 2025-26 – aggiunge Italo Comelli, presidente dell’Università Popolare di Parma – si è svolto regolarmente e le lezioni si sono concluse nel giugno 2026. Sono stati attivati 146 corsi, di cui 122 a Parma città e 24 nei comuni del Parmense, con 1.486 iscritti e si sono svolte 3.410 ore di lezione. Ora ripartiamo con la proposta per il 2026-2027″.
Foto: da sinistra Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma, e Italo Comelli, presidente dell’Università Popolare di Parma.
Video: https://we.tl/t-4bxm1hOLQQ24xV6f con interviste ad Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma, e Italo Comelli, presidente dell’Università Popolare di Parma.