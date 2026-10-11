Università Popolare di Parma: al via 204 corsi – Aperte le iscrizioni per l’Anno accademico 2026-2027

I presidenti Fadda (Provincia) e Comelli (Università Popolare): “Offerta formativa sempre più ampia: 163 corsi in città e 41 in provincia”

PARMA – Riparte, a pieno ritmo, l’attività dell’Università Popolare di Parma, fondata nel 1901 da eminenti personalità della cultura che credevano negli ideali di giustizia e libertà e nell’elevazione delle classi più deboli e più bisognose.

Per l’anno accademico 2026-2027 sono proposti 204 corsi dei quali 163 a Parma città e 41 in provincia nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. Dieci corsi si svolgeranno on line, in modalità telematica.

Le tematiche

I corsi, tenuti da oltre 80 docenti, sono attinenti alle seguenti tematiche:

lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, giapponese e russo);

storia e arte locale (monumenti, folclore, Antelami, Correggio, palazzi e giardini);

archeologia e arte: Rinascimento, Medioevo, Cinquecento;

storia (contemporanea, europea, russa, vicino e medio oriente, geopolitica);

filosofia;

economia;

letteratura (russa contemporanea, novecento spagnolo, latino-americana, teatro greco, poeti inglesi, fumetti);

psicologia e mitologia (scienze esoteriche, astrologia, carta astrale, grafologia);

salute e benessere (corpo umano, memoria, yoga, ballo country);

arte, musica e spettacolo (disegno e pittura, teatro, scrittura creativa, canzone d’autore, musica classica e colonne sonore);

scienza, natura e ambiente (flora, territorio e intelligenza artificiale);

informatica e smartphone.

Numerosi i nuovi corsi

Molto variegata l’offerta di nuovi corsi. Tra questi vi sono:

libri ed editoria dal ‘900 ad oggi;

teatro greco di Siracusa;

gli storici greci;

gli storici latini;

storia dei fumetti;

chitarra: introduzione pratica allo strumento;

magia con le carte;

il disco come macrotesto;

feng shui;

pillole dantesche;

c’era una volta il melodramma;

principi di teoria musicale.

I corsi inizieranno martedì 3 novembre 2026

L’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico si terrà martedì 10 novembre alle 17 all’auditorium di Ape Parma Museo in via Farini 32/a con una prolusione della dottoressa Francesca Sandrini, direttrice del museo Glauco Lombardi di Parma, sul tema “Sulle orme di Maria Luigia: il lungo soggiorno della Duchessa in terra austriaca nel 1826”.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sino al 31 ottobre in borgo Sorgo 12/a a Parma dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e al sabato dalle 10 alle 12.30.

Le iscrizioni nei comuni del territorio, invece, avvengono nei vari uffici comunali.

Possibile anche l’iscrizione online sul sito: www.universitapopolare.pr.it

Per i corsi che si avvieranno nel 2027, le iscrizioni sono possibili entro, e non oltre, i sette giorni che precedono l’inizio della prima lezione.

I corsi sono a pagamento: quota associativa di 25 euro e contributo per i singoli corsi da 25 a 310 euro a seconda del tipo e della durata del corso.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Università Popolare in borgo Sorgo 12/a tel. 0521 287249

Conferenze e uscite culturali

Sono previste conferenze pubbliche mensili gratuite all’auditorium dell’Università Popolare in borgo Sorgo 12/a e vari itinerari di divulgazione culturale.

Sito internet

Il programma integrale con descrizione dei corsi, orari di inizio e fine, docente, sede e contributo è consultabile sul sito internet dell’Università Popolare www.universitapopolare.pr.it

I commenti

“Si supera quest’anno la soglia degli oltre 200 corsi proposti alla cittadinanza – sottolinea Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma -: un grande traguardo che testimonia la costante crescita dell’attività dell’Università Popolare di Parma, una realtà ultracentenaria che si è posta il lodevole obiettivo di rendere accessibile a tutti e tutte la formazione in merito a numerose discipline, non solo in città ma anche in diversi comuni del territorio provinciale. La formazione permanente è un valore aggiunto per accrescere conoscenze e competenze per tutto il corso della vita”.

“L’anno accademico 2025-26 – aggiunge Italo Comelli, presidente dell’Università Popolare di Parma – si è svolto regolarmente e le lezioni si sono concluse nel giugno 2026. Sono stati attivati 146 corsi, di cui 122 a Parma città e 24 nei comuni del Parmense, con 1.486 iscritti e si sono svolte 3.410 ore di lezione. Ora ripartiamo con la proposta per il 2026-2027″.

Foto: da sinistra Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma, e Italo Comelli, presidente dell’Università Popolare di Parma.

Video: https://we.tl/t-4bxm1hOLQQ24xV6f con interviste ad Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma, e Italo Comelli, presidente dell’Università Popolare di Parma.