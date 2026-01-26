Università di Parma – Africa: in Ateneo il Presidente del Consiglio universitario della DMI-St. Eugene University e della DMI-St. Joseph University

Ananth Thomson ricevuto in sede dal Rettore Paolo Martelli per riattivare e implementare la collaborazione. Incontri anche al CUCI con docenti di Ingegneria, Fisica, Medicina e Infermieristica

PARMA – Si rafforza e si intensifica la collaborazione fra l’Università di Parma e l’Africa, con possibilità di ulteriori ampliamenti. Nei giorni scorsi il Rettore Paolo Martelli ha ricevuto nella Sede dell’Ateneo Ananth Thomson, Presidente del Consiglio universitario della DMI-St. Eugene University – Lusaka (Zambia) e della DMI-St. Joseph University – Dar es Salaam (Tanzania). Con loro la Delegata del Rettore alla Cooperazione internazionale Nadia Monacelli e il consigliere del Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale – CUCI Marco Mezzadri. Il Dr. Thomson ha incontrato anche colleghi e colleghe di Ingegneria, Fisica, Medicina e Infermieristica nella sede del CUCI.

Il suo arrivo all’Università di Parma e al CUCI si colloca nell’ambito del potenziamento delle azioni di internazionalizzazione dell’Ateneo, che in questa linea di lavoro ha uno dei propri asset strategici. Gli incontri con il Dr. Thomson sono stati pensati per riattivare e potenziare una collaborazione già molto proficua, che in passato ha coinvolto scambi di docenti, studentesse e studenti per attività di ricerca, insegnamento, studio e tirocinio, sia nell’ambito di progetti Erasmus+ sia al di fuori di essi, in ambiti quali Medicina, Humanities e Ingegneria. La collaborazione era stata temporaneamente interrotta dalla pandemia e, successivamente, da alcune circostanze politiche che ne avevano rallentato lo sviluppo.

La DMI-St. Eugene University è un’istituzione cattolica situata a Lusaka, in Zambia, che offre diversi programmi di diploma, laurea, master e dottorato in settori quali l’istruzione, l’economia, l’informatica.

La DMI-St. Joseph University offre principalmente corsi di diploma, laurea e master in Ingegneria, Tecnologia, Architettura, Informatica, Medicina e altri corsi di ambito sanitario.

Il Gruppo DMI (Figlie di Maria Immacolata) è un’organizzazione filantropica cattolica globale fondata nel 1984 dal Rev. Fr. Dr. J.E. Arul Raj nel Tamil Nadu, in India. Si tratta principalmente di una congregazione religiosa di donne (Sorelle DMI) e uomini (Padri MMI) dediti al servizio dei poveri attraverso l’istruzione, l’assistenza sanitaria e l’emancipazione femminile. Il gruppo gestisce diverse università e istituti di istruzione superiore a livello globale attraverso il DMI Foundations Trust (DFT).

Ananth Thomson è impegnato nell’espansione delle missioni DMI in tutta l’Africa orientale e centrale dal 2003, lavorando al fianco del fondatore, il Rev. Fr. Dr. J. E. Arul Raj.

Durante l’incontro con il Rettore Martelli si è inoltre delineata una possibilità molto concreta di collaborazione con le sedi universitarie DMI in India, in particolare nelle regioni del Tamil Nadu (Kanyakumari Medical Mission Research Centre) e del Nagaland (St. Joseph University, Chümoukedima).