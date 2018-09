Unibo. Piero Angela in ateneo: un pomeriggio con il grande divulgatore

Appuntamento all’Accademia delle Scienze per parlare dei cambiamenti della storia dovuti alla tecnologia. Con l’occasione, al grande giornalista e conduttore televisivo, sarà donato il “Premio SISS alla Carriera” 2017

BOLOGNA – “Come la tecnologia ha cambiato la storia”, il titolo dell’evento con Piero Angela, organizzato dall’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, giovedì 27 settembre, alle 16 (Via Zamboni, 31 – Sala Ulisse).

Dopo i saluti del Rettore Francesco Ubertini, l’incontro sarà introdotto dalla prof.ssa Raffaella Simili, socio e membro del Direttivo dell’Accademia delle Scienze di Bologna e Presidente emerito della Società italiana di Storia della Scienza (SISS) che ha promosso l’attribuzione del premio alla carriera-Oscar SISS a uno studioso emerito, competente e organizzatore di cultura scientifica.

Per il 2017, la scelta è caduta sul nome di Piero Angela che, con l’occasione, sarà premiato per la sua straordinaria opera di divulgazione scientifica e per la sua eccezionale capacità comunicativa che ha aperto nuovi orizzonti per la diffusione della cultura scientifica, assai carente in Italia.

Piero Angela, riconosciuto tra i più importanti giornalisti scientifici, oltre che alla produzione saggistica, a partire dagli anni Settanta, si è dedicato alla realizzazione di programmi di divulgazione televisiva particolarmente innovativi, tra i quali la serie Quark, inaugurata nel 1981.

Angela ha ricevuto diverse lauree honoris causa, il Premio Kalinga per la divulgazione scientifica attribuitogli dall’UNESCO e, nel 2002, la medaglia d’oro per la cultura della Repubblica Italiana.