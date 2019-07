Una super partenza della XIX edizone di Borgo Sonoro

RONCOFREDDO (FC) – Per la prima serata di Borgo Sonoro giovedì 25 luglio ore 21.30 che come da tradizione si svolge Monteleone di Roncofreddo, dove diciannove anni fa è nata la rassegna, si è pensato in grande, la direttrice artistica Valeria Mordenti ha lavorato e confezionato un progetto unico, un’anteprima nazionale, un lavoro corale di 8 giovani fisarmonicisti tra i quali Luca Casadei di Monteleone capitanati da Sergio Scappini virtuoso solista di fama internazionale

Per BORGO SONORO Scappini ha riunito 8 giovani interpreti, prossimi musicisti professionisti, in un progetto musicale che mostrerà la versatilità e l’eclettismo della fisarmonica tra tradizione e modernità, tra gioco e virtuosismo. Il concerto spazierà dalla musica classica al tango, dalle fantasie sui temi di Walt Disney agli intramontabili Beatles, passando dalla canzone napoletana.

Sergio Scappini. Solista di fama internazionale, interprete prediletto dagli autori contemporanei molti dei quali gli dedicano loro composizioni, docente di master class in tutto il mondo – dalla Cina alla Corea, alla Spagna, alla Svizzera, all’Ucraina e in molti altri Paesi – è docente di fisarmonica al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e al Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano. Realizza per le più importanti case editrici italiane testi specifici per la formazione fisarmonicista. Collabora con la Roland Europe alla creazione del V-Accordion, la prima fisarmonica virtuale al mondo, di cui è testimonial in Italia, Germania, Belgio, Australia, Spagna, Giappone, Cina, Corea del Sud, Canada, Russia e Stati Uniti.

Il progetto è stato insignito della prima BORSA DI STUDIO BORGO SONORO per giovani musicisti di provenienza nazionale.

Borgo Sonoro è anche scoperta del territorio e valorizzazione dell’enogastronomia locale e a Monteleone dalle ore 19.30 sarà possibile gustare deliziose piadine farcite a cura del Circolino e degustare un buon calice di vino dell’azienda agricola Villa Venti di Roncofreddo

La rassegna si svolge nei comuni di Roncofreddo (comune capofila) Borghi, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

La rassegna è sostenuta dalla Regione Emilia Romagna attraverso il patrocinio e con il contributo previsto dalla Legge regionale 37 a sostegno delle rassegne culturali e artistiche.

BORGO SONORO 19° edizione

MONTELEONE DI RONCOFREDDO

PIAZZA BYRON

GIOVEDÌ25 LUGLIO ORE 21.30

INAUGURAZIONE

SERGIO SCAPPINI

E SAN MARINO ACCORDEON ENSEMBLE

“L’ECLETTICITÀ DELLA FISARMONICA”

– Progetto unico, anteprima nazionale –

M°Sergio Scappini, direzione, arrangiamenti e le fisarmoniche di:

Luca Casadei ,Giorgia Comelli, Stefano Arato, Dennis Macchi, Valerio Scacchi,

Matteo Valtolina, Paolo Camporesi, Giancarlo Calabria