Un fine settimana speciale a Riccione

I grandi concerti in piazzale Roma, il convegno numismatico e filatelico, cinema sotto le stelle, libri e soft clubbing sul mare

RICCIONE (RN) – Riccione si prepara a vivere un fine settimana straordinario con una proposta culturale e di intrattenimento pensata per ogni tipo di pubblico. Dai grandi concerti della musica italiana all’unione tra mare e collina per valorizzare le tradizioni e i sapori autentici della Romagna, passando per il collezionismo d’autore, gli incontri letterari, il cinema all’aperto e un ricco ventaglio di mostre fotografiche e attività per il benessere.

Giovedì 27 agosto: cooking class di piadina romagnola, filatelia e numismatica, cinema d’animazione

La giornata si apre al Palazzo del Turismo con l’inaugurazione del “Convegno di Riccione 2026”, una delle manifestazioni più prestigiose a livello nazionale dedicate al settore filatelico e numismatico. Organizzata da Numismatica Riminese di Alga Rossi, la rassegna propone una mostra-mercato a ingresso libero dove è possibile ammirare e acquistare monete, medaglie, banconote, francobolli e documenti storici di valore. Tra le presenze istituzionali spiccano l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che emette il foglietto erinnofilo ufficiale del convegno, e le Poste di San Marino con un annullo postale speciale. L’esposizione è aperta dalle 9:00 alle 18:00.

Nel pomeriggio, dalle 17:30 alle 19:00, la Spiaggia Marano Beach 135-136 ospita un appuntamento speciale all’insegna dei sapori autentici e della promozione territoriale: una cooking class dedicata alla vera piadina romagnola preparata dalle azdore insieme ai turisti. L’iniziativa, organizzata dal consorzio Costa Hotels e Food In Tour Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione e la collaborazione di realtà e produttori locali, unisce idealmente costa ed entroterra per far scoprire ai visitatori la bellezza dei borghi collinari, la storia e le eccellenze enogastronomiche della Valconca. All’evento prenderanno parte la sindaca di Riccione Daniela Angelini e i primi cittadini della Valconca: Michela Bertuccioli (San Giovanni in Marignano), Mirna Cecchini (San Clemente), Alessandro Renzi (Montegridolfo), Amerigo Ottaviani (Mondaino), Roberto Cialotti (Saludecio), Filippo Sica (Montefiore Conca) e Riziero Santi (Gemmano). A fare gli onori di casa sarà Fausto Ravaglia, conosciuto come il “Bagnino d’Europa”. L’animazione pomeridiana è arricchita dalla musica di Dj Maurino e dai balli di ArteDanza Romagna.

Sempre alle 17:30, la spiaggia 19 ospita l’ultimo appuntamento stagionale di “Storia e storie in spiaggia”, con i laboratori didattici e archeologici per ragazzi dai 5 ai 13 anni curati dal Museo del Territorio. Nel tardo pomeriggio prendono il via l’estemporanea di pittura en plein air sul lungomare (tratto compreso tra il piazzale del Porto e le spiagge 88/90), “Fièra – L’arte del fare” che celebra la creatività, l’artigianato d’autore e le produzioni di qualità (ponte di viale Dante sul porto canale), il mercatino di creatori di prodotti dell’ingegno creativo in piazza Moravia (Lungomare Shakespeare).

In serata, alle 21:00 in piazza Sacco e Vanzetti, la tradizione romagnola va in scena con la musica de I ragazzi di Romagna. La programmazione si chiude al parco degli Olivetani alle 21:15 per “Cinema nel parco” con la proiezione del film d’animazione “Toy Story 5” (inizio ore 21:15; biglietto 6,50 euro, Cinema Revolution 3,50 euro per film italiani ed europei).

Venerdì 28 agosto: Noemi in piazzale Roma, Alberto Cassani alla rassegna “Senza fine” e cinema d’autore

Il grande appuntamento musicale della serata vede protagonista Noemi, che fa tappa a Riccione con il suo “Live Noemi 2026”. Alle 21:00 piazzale Roma accoglie una delle interpreti più amate del panorama nazionale per un concerto a ingresso libero capace di spaziare dal pop al soul, ripercorrendo i successi più famosi della sua carriera. In contemporanea, alle 21:15 presso la Spiaggia del Sole 86-87, la rassegna letteraria “Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione” vive il suo ultimo incontro stagionale con la presentazione del romanzo “Adrenalina” di Alberto Cassani, un’opera intensa e avvolgente che esplora le dinamiche dell’informazione, del potere e dell’identità. L’autore dialoga con Simone Bruscia e Luigi De Angelis, con la moderazione del giornalista Oliviero La Stella.

Dalle 18 in poi, nuovo appuntamento di “Fièra – L’arte del fare”, tra creatività, artigianato d’autore e produzioni di qualità, a rendere ancora più speciale la passeggiata serale in viale Gramsci (nel tratto compreso tra i viali Oberdan e Corridoni). In piazzetta San Martino, in serata, spazio alle emozioni per il tradizionale appuntamento in compagnia di Cuore 21. Al parco degli Olivetani, alle 21:15, il cartellone cinematografico propone “La grazia”, film diretto da Paolo Sorrentino, un ritratto immaginario e profondo di Mariano De Santis, Presidente della Repubblica giunto alla fine del suo mandato istituzionale, stretto tra complessi dilemmi morali sulla concessione delle grazie presidenziali e i nodi della propria vita privata (inizio ore 21:15; biglietto 6,50 euro, Cinema Revolution 3,50 euro per film italiani ed europei). Prosegue al Palazzo del Turismo il “Convegno di Riccione 2026” con orario continuato dalle 9:00 alle 18:00.

Sabato 29 agosto: Riccardo Cocciante per Riccione Music City, yoga all’alba e artigianato

La giornata comincia al mattino presto, dalle 6:30 alle 7:30 nel parco di Villa Mussolini, con una nuova lezione de “Le Albe dello yoga” guidata da Renza Bellei: l’ingresso è a offerta libera, per partecipare all’attività, è consigliabile portare un tappetino e indossare abiti comodi. Al Palazzo del Turismo si chiude il “Convegno di Riccione 2026”, aperto al pubblico dalle 9:00 alle 16:00 per la giornata conclusiva. Dal pomeriggio fino a mezzanotte il lungomare Goethe, all’altezza della spiaggia 115, ospita i mercatini dedicati all’artigianato e allo shopping creativo.

Il momento clou del sabato sera vede salire sul palco di piazzale Roma il Maestro Riccardo Cocciante. Alle 21:00 prende il via la tappa del tour speciale “Io…Riccardo Cocciante nel 2026”, pensato per festeggiare l’ottantesimo compleanno dell’artista attraverso un viaggio in musica lungo cinquant’anni di carriera. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.

Per “Cinema nel parco”, al parco degli Olivetani alle 21:15, viene proiettata la commedia di Rocco Papaleo “Il bene comune”: un’escursione si trasforma in un viaggio profondo di rigenerazione personale, fatto di incontri, rivelazioni e cambiamenti (inizio ore 21:15; biglietto 6,50 euro, Cinema Revolution 3,50 euro per film italiani ed europei).

Domenica 30 agosto: soft clubbing con Radio m2o, thriller al cinema

Dalle 10:00 alle 14:00 piazzale Roma diventa un club diurno affacciato sul mare per la prima tappa nazionale del tour “Volkswagen Electro Vibes powered by M2o Morning Club”. Un nuovo modo di vivere la musica elettronica, lontano dagli orari e dagli spazi tradizionali della nightlife con dj set accompagnati da caffè, cappuccini, brioche e proposte per la colazione salata, uniti all’energia della musica house e all’atmosfera rilassata e conviviale di un brunch. La consolle sarà affidata ai dj set di Nicola Zucchi e Vittilucchi, per una mattinata di musica e divertimento affacciata sul mare. Sarà presente anche Kiss ‘N‘Fly. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Biglietti disponibili su @diceitaly.

La programmazione settimanale di “Cinema nel parco” al parco degli Olivetani si conclude alle 21:15 con il thriller storico ad altissimo livello di tensione, “Il filo del ricatto” (inizio ore 21:15; biglietto 6,50 euro, Cinema Revolution 3,50 euro per film italiani ed europei).

Mostre e attività continuative

Villa Mussolini e Generazione Riviera: A Villa Mussolini prosegue “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: fino al 6 settembre la mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

Fino al 5 settembre, lo spazio “Generazione Riviera” di Villa Mussolini – dedicato ai fotografi d’autore che hanno raccontato il territorio negli anni, creando un filo immaginario tra passato, presente e futuro della riviera – ospita le opere di Marco Morosini, una selezione tratta dal libro “Dividirimini” (Electa Editori, 2004) che racconta attraverso i volti dei bagnini di Rimini la storia della Riviera adriatica.

Villa Franceschi: giunge al termine la mostra fotografica di Adolfo Franzò “Pianosequenza”, con i ritratti delle grandi star del cinema internazionale e italiano (visitabile fino a domenica 30 agosto, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dal venerdì alla domenica dalle 20:00 alle 24:00, a ingresso libero). L’esposizione raccoglie circa 40 opere dedicate ai grandi protagonisti del cinema, della televisione e della musica: tra i volti ritratti figurano star internazionali come Robert De Niro, Nicole Kidman, Helen Mirren e Willem Dafoe, insieme a importanti protagonisti italiani come Paolo Sorrentino, Paola Cortellesi, Toni Servillo, Carlo Verdone e Pino Daniele.

Centro della Pesa e Spazio MArCo: presso la Galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) prosegue la mostra di opere a tema marino “Storie di mare, di spiaggia, di abissi”, una selezione di albi illustrati, racconti, poesie, testi divulgativi e silent book provenienti da tutto il mondo, che compongono una costellazione di storie scritte in tantissime lingue diverse (aperta fino al 3 ottobre, il lunedì dalle 14:00 alle 18:50 e dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 18:50, ingresso libero). Prosegue presso lo spazio MArCo (primo piano di Bottega Brandina, viale Gramsci 1) la mostra a ingresso libero “Homo homini lupus” di Marco Morosini, che indaga le tensioni dei rapporti umani, tra appartenenza e isolamento, restituendo un’immagine critica della società (aperta fino al 4 ottobre, tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30).

Attività sportive e benessere: fino al 28 agosto proseguono le sessioni sportive di “Riccione Wellness Academy” con un ricco programma di allenamenti outdoor adatti a tutti i livelli, in piazzale Roma. Guidate dai trainer esperti di Fluxo Movement, le lezioni si terranno due volte al giorno (dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 18:30 alle 19:30) spaziando tra yoga, pilates, ginnastica posturale, allenamento funzionale, flexability, total body e fit dance. Per partecipare è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale (riccione.it/riccione-wellness-academy/) e portare il proprio tappetino.

Sul lungomare continuano fino al 13 settembre le attività mattutine guidate da Stefano Visani con ritrovo in piazzale San Martino: “Meditare camminando” (dal martedì alla domenica alle 7:30) e “Risveglio energetico – Il Tao del movimento” (dal martedì alla domenica alle 8:30). Sempre fino al 13 settembre, proseguono anche le sessioni serali di meditazione in movimento con “L’Om di gruppo” (ogni domenica alle 20:00) presso la spiaggia adiacente a piazzale San Martino.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Giovedì 27 agosto 2026 – dalle ore 9:00 alle 18:00

Palazzo del Turismo

Convegno di Riccione 2026 – Mostra-mercato di filatelia e numismatica

– Ingresso libero

Giovedì 27 agosto 2026 – dalle ore 17:30 alle 19:00

Marano Beach 135/136

Promozione territoriale ed enogastronomia – Cooking class di piadina romagnola

– Ingresso libero

Giovedì 27 agosto 2026 – ore 17:30

Spiaggia 19

Laboratori del Museo del Territorio – Storia e storie in spiaggia

– Ingresso libero

Giovedì 27 agosto 2026 – dal tardo pomeriggio

Lungomare di Riccione tra piazzale del porto e spiagge 88/90

Arte e creatività – I giovedì dell’arte, estemporanea di pittura

– Ingresso libero

Giovedì 27 agosto 2026 – dal tardo pomeriggio

Piazza Moravia

Mercatini estivi – mercatino di prodotti dell’ingegno creativo

– Ingresso libero

Giovedì 27 agosto 2026 – dalle ore 18:00

Ponte di viale Dante sul Porto canale

Mercatini estivi – Fièra – L’arte del fare

– Ingresso libero

Giovedì 27 agosto 2026 – ore 21:00

Piazza Sacco e Vanzetti

Musica e folclore – Serata in musica con I ragazzi di Romagna

– Ingresso libero

Giovedì 27 agosto 2026 – ore 21:15

Parco degli Olivetani

Cinema nel parco – Toy Story 5

– Ingresso a pagamento: 6,50 € (Cinema revolution 3,50 € film italiani ed europei)

Venerdì 28 agosto 2026 – dalle ore 9:00 alle 18:00

Palazzo del Turismo

Convegno di Riccione 2026 – Mostra-mercato di filatelia e numismatica

– Ingresso libero

Venerdì 28 agosto 2026 – dalle ore 18:00

Viale Gramsci tratto compreso tra i viali Oberdan e Corridoni

Mercatini estivi – Fièra – L’arte del fare

– Ingresso libero

Venerdì 28 agosto 2026 – ore 21:00

Piazzetta San Martino

Serata in compagnia di Cuore 21

– Ingresso libero

Venerdì 28 agosto 2026 – ore 21:00

Piazzale Roma

Musica dal vivo – Live Noemi 2026

– Ingresso libero

Venerdì 28 agosto 2026 – ore 21:15

Spiaggia del Sole 86-87

Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione – Presentazione del romanzo “Adrenalina” di Alberto Cassani

– Ingresso libero

Venerdì 28 agosto 2026 – ore 21:15

Parco degli Olivetani

Cinema nel parco – La grazia

– Ingresso a pagamento: 6,50 € (Cinema revolution 3,50 € film italiani ed europei)

Sabato 29 agosto 2026 – ore 6:30

Parco di Villa Mussolini

Benessere all’aria aperta – Le Albe dello yoga con Renza Bellei

– Ingresso a offerta libera

Sabato 29 agosto 2026 – dalle ore 9:00 alle 16:00

Palazzo del Turismo

Convegno di Riccione 2026 – Mostra-mercato di filatelia e numismatica

– Ingresso libero

Sabato 29 agosto 2026 – dal pomeriggio a mezzanotte

Lungomare Goethe (davanti alla Spiaggia 115)

Mercatini estivi – Artigianato e shopping creativo

– Ingresso libero

Sabato 29 agosto 2026 – ore 21:00

Piazzale Roma

Riccione Music City – Io…Riccardo Cocciante nel 2026

– Ingresso a pagamento (prevendita su TicketOne)

Sabato 29 agosto 2026 – ore 21:15

Parco degli Olivetani

Cinema nel parco – Il bene comune

– Ingresso a pagamento: 6,50 € (Cinema revolution 3,50 € film italiani ed europei)

Domenica 30 agosto 2026 – dalle ore 10:00 alle 14:00

Piazzale Roma

Musica e intrattenimento – Volkswagen Electro Vibes powered by M2o Morning Club

– Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Domenica 30 agosto 2026 – ore 20:00

Piazzetta San Martino e spiaggia adiacente

Benessere e meditazione – L’Om di gruppo con Stefano Visani

– Ingresso libero

Domenica 30 agosto 2026 – ore 21:15

Parco degli Olivetani

Cinema nel parco – Il filo del ricatto

– Ingresso a pagamento: 6,50 € (Cinema revolution 3,50 € film italiani ed europei)