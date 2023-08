Tuttavia…che Spettacolo! – Programma definitivo

SAN MARINO – Tuttavia…che Spettacolo! – Feel the freedom –

Acceleriamo insieme verso una società inclusiva, un Evento aperto a tutti!

Giovedì 31 agosto

Ore 12.30, presso Ospedale di Stato – Conferenza Stampa

Ore 15.00 , presso Spiaggia Lido San Giuliano

Mototerapia con le moto d’acqua di AQUABIKE SAN MARINO

Ore 21.00 , presso Sala Montelupo di Domagnano

“Incontro con l’Autrice”, presentazione del libro “Ride Through” dell’ex pilota di motociclismo e oggi atleta paralimpica Alessia Polita

Dialogo sul palco con Bryan Toccaceli, modera William Marzi, Giornalista RTV

Venerdì 1 settembre

Ore 10.30, presso Ospedale di Stato e Colore del Grano Mototerapia con Vanni Oddera

Ore 14.00, presso Palazzo Pubblico, San Marino Città

Udienza Ufficiale concessa dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti

Ore 14.50, la Top Player Tatyana Kosheleva pallavolista di livello mondiale, schiacciatrice e capitana della formazione Megabox Vallefoglia che milita in serie A, dalla Piazza della Libertà saluterà l’inizio del pomeriggio all’insegna del Volley.

Ore 16.00, presso Pala-Casadei a Serravalle

Partita amichevole di pallavolo tra formazioni U18 della Federazione Sammarinese Pallavolo e della Megabox Vallefoglia.

Ore 18.00, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

Dimostrazione e partita di Sitting Volley – disciplina paralimpica – tra due squadre formate anche da personaggi noti maschili e femminili dello sport, della politica, della società civile sammarinese e dagli ospiti con o senza disabilità (con la promozione di questa disciplina auspichiamo per il futuro, la formazione di una squadra bianco azzurra che possa partecipare alle varie competizioni fuori dai nostri confini).

Ore 21.00, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

“Incontro con l’Autore”, presentazione del libro “I miei colpi di testa” del Campione di Calcio Aldo Serena

Dialogo sul palco con Massimo Bonini, modera Lorenzo Giardi, Giornalista RTV

Sabato 2 settembre

Ore 9.30, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle – Apertura Villaggio Moto-Solidale, stand delle realtà associative e aziendali.

Inizio attività: Kart Terapia per tutti con la Wheelchair Karting ASD. Mototerapia a cura della Federazione Sammarinese Motociclismo e della Scuderia San Marino: minimoto, quad e macchine da rally. Sarà presente, inoltre, il Pulmann Azzurro, l’aula scolastica multimediale per l’educazione stradale della Polizia di Stato italiana.

Ore 10.00, presso Pala-Casadei a Serravalle

Presentazione Baskin e Inizio Torneo 1° Trofeo Tuttavia…che Spettacolo!, a contenderselo saranno le squadre Booom Pesaro, Onions Santarcangelo e La Casa di Oz Vallefoglia (con la promozione di questa disciplina auspichiamo per il futuro, la formazione di una squadra bianco azzurra che possa partecipare alle varie competizioni fuori dai nostri confini).

Ore 11.00, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

Show Free Style e mototerapia con Vanni Oddera e il suo Team

Ore 12.15, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

Presentazione Aidus – Associazione per l’Inclusione di Udenti e Sordi- e presentazione disciplina BACRAMA

Ore 13.00 Pranzo

Ore 14.00, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

Puntata speciale live di “Radio Tutti”

Ore 15.00 Ripresa attività di Kart Terapia, Mototerapia, educazione stradale e finali Torneo Baskin

Ore 17.00, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

Show Free Style e mototerapia con Vanni Oddera e il suo Team

Ore 18.30, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

Esibizione 21 RULLI, banda musicale composta da adolescenti e giovani adulti con e senza disabilità. Performance di danza a cura di Club Alieno, compagnia di danza e musica della Cooperativa Cuore 21

Ore 19.30 Pausa Cena

Ore 21.00, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

Show Free Style e mototerapia con Vanni Oddera e il suo Team

Ore 21.30, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

Direttamente dal Malawi Concerto dell’Alleluya Band

Domenica 3 settembre

Ore 9.30, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle – Apertura Villaggio Moto-Solidale, stand delle realtà associative e aziendali.

Inizio attività: Kart Terapia per tutti con la Wheelchair Karting ASD. Mototerapia a cura della Federazione Sammarinese Motociclismo e della Scuderia San Marino: minimoto, quad, macchine da rally, Ape Cross con Luca Cecchetti e il “Gipper” di Davide Carattoni. Sarà presente, inoltre, il Pulmann Azzurro, l’aula scolastica multimediale per l’educazione stradale della Polizia di Stato italiana.

Ore 11.45 Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

Presentazione ed esibizione di Michele Oberburger, pilota moto Trial con autismo

Ore 13.00 Pranzo

Ore 14.30 Ripresa attività di Kart Terapia e Mototerapia

Ore 18.00 Momento a ricordo di

Maurizio Taddei

a cura di Bryan Toccaceli

Ore 18.30 Chiusura Manifestazione.



Ingresso al Villaggio Moto-Solidale a offerta libera.

Per provare le attività all’interno ritirare il bracciale (costo 5 € valido una giornata), rilasciato previa sottoscrizione della liberatoria per lo scarico di responsabilità all’Info Point. Attività gratuite per le persone con disabilità. L’intero ricavato andrà in favore di:

– Cooperativa Cuore 21, braccio operativo dell’associazione Centro 21, si occupa di attività educative per bambini, adolescenti ed adulti, e offre sostegno a tutte le famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità intellettiva.

– Cooperativa Sociale Montetauro di Coriano, la quale svolge un servizio socio-assistenziale-sanitario nei confronti di minori e adulti con disabilità, di minori e ragazze in gravi situazioni socio-familiari, ragazze madri e immigrati.

– San Marino for the Children, organizzazione indipendente che ha per scopo principale la promozione e la tutela dei diritti dei minori a San Marino ed in ogni parte del mondo.

– i bambini con disabilità assistiti dall’U.O.C. Pediatria dell’I.S.S.

N.B.

*Da venerdì sera a domenica pomeriggio saranno presenti diversi Food Trucks.

**Nelle giornate di sabato e domenica sarà pienamente attivo il Taxi Rally gestito dalla Scuderia San Marino (per chi vorrà provare l’adrenalina di salire su un’auto da rally, una navetta vi aspetterà nei pressi del nostro Info Point, per accompagnarvi al vicino circuito, allestito in totale sicurezza, in Via dei Cerri, nella vicina zona della Ciarulla), ospite d’eccezione Michele Colcera, Campione italiano Drift con disabilità. Sarà con noi anche la JMX scuola CROSS di Asti e gli Istruttori di guida della Federazione Motoristica Italiana, che accompagneranno i bambini su moto elettriche ufficiali KTM Italia. Per fare divertire i più piccoli non mancheranno le auto elettriche rigenerate dal Centro del Riuso.

Possibilità, infine, di volare in aereo su prenotazione grazie alla collaborazione con l’Aeroclub San Marino

“…e questo è quanto”, direbbe Mauri!