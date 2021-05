BOLOGNA – Tre Chicche finaliste al Premio Andersen 2021.

In finale nella categoria Miglior Libro 9/12 anni.

Gli zoccoli delle castagne

testi di Barbara Ferraro

illustrazioni di

Sonia Maria Luce Possentini

62 pagine

copertina cartonata, Formato: 19 x 23 cm

euro 14,00

età: 11 +

Un racconto tutto al femminile e italiano, nato grazie alla volontà di Read Red Road, una piccola realtà editoriale coraggiosa e lungimirante.

Un volume scritto da Barbara Ferraro e illustrato da Sonia Maria Luce Possentini che parla di lavoro, sacrificio, contatto con la terra, diritti umani.

«Un affresco dolcissimo che nasce da una storia vera, una storia come tante eppure così carica di significato da assurgere all’universalità, oltre a contenere tantissimi elementi di stringente attualità. Una storia per ricordarci chi siamo e da quale Paese veniamo». (Enza Moscaritolo – Alley Oop Il Sole 24Ore)

«Se una bambina l’ha potuto vivere, i bambini di oggi lo possono leggere. Bambine come mia nonna hanno diritto a essere ricordate» (Barbara Ferraro)

«Lo dico con grande orgoglio e piena soddisfazione, è un libro tutto italiano, pensato e costruito piano, nei dettagli con amore e dedizione, spazio di intesa e libertà di azione ed è la soddisfazione più grande per un illustratore» (Sonia Maria Luce Possentini)

In finale nella categoria Miglior Libro 6/9 anni

L’ombra di ognuno

scritto e illustrato da Mélanie Rutten

traduzione di Sara Saorin

collana Le Piume

cm 21,5 x 28

56 pp. illustrate a colori

copertina cartonata

euro 20

età: 5 +

Stampato su carta ecologica PEFC

Bologna Ragazzi Award Mention

Quebec/Wallonie-Bruxelles Award

Brindacier Award

«Una buona lettura è capace di accendere la luce del coraggio, che sia quella di porsi domande non scontate, o quella di essere se stessi, fuori da ogni più banale stereotipo». (Sara Sesia, Il Sole24 Ore)

È la storia di un Coniglietto che ha fretta di crescere, un Cervo malinconico, un Gatto sportivo, un piccolo Soldato in guerra con se stesso, un Libro che ha sete di sapere e un’Ombra silenziosa. Le loro strade si uniscono in un viaggio verso un vulcano, tra avventure nel bosco e notti stellate, in cui ognuno affronterà assieme agli altri le proprie paure: del buio, della solitudine, della separazione, della morte lontana dei genitori, della crescita.

Una storia di formazione raffinata e poetica, intima eppure universale, un’epopea della crescita. Amicizia e amore, altruismo e solidarietà, paura di diventare grandi e desiderio di libertà si mescolano in un’avventura che ha il sapore della fiaba.

In finale nella categoria Miglior Libro senza parole

Passeggiata col cane

scritto e illustrato da Sven Nordqvist

collana Le Piume

cm 33,5 x 27,5

36 pp. illustrate a colori

copertina cartonata

euro 20

età: 3 +

Ristampa in arrivo luglio 2021

Stampato su carta ecologica FSC

Finalista Premio Soligatto 2021

Vincitore Northern Lights Book Awards 2020 Miglior Libro senza parole

«È l’immersione in un mondo affollato e impensabile, perché i mondi che l’autore svedese cesella nelle pagine del suo libro non hanno nulla di prevedibile.

Il libro è senza parole e non perché non ci sia bisogno di parole, ma perché in questo caso le parole non saprebbero contenere la molteplicità e l’eclettismo di ciò che l’occhio vede» (Maria Polita, Scaffale Basso)

Una bambina esce per portare a spasso il cane della nonna. Niente di più ordinario: ma da una semplice passeggiata col cane prende l’avvio un caleidoscopio di incontri, avventure e mondi strabilianti da scoprire.

Un viaggio fantastico nel regno dell’immaginazione, interamente raccontato senza parole, dalle straordinarie illustrazioni di Sven Nordqvist. Ogni immagine è come un mondo a sé pieno di piccoli personaggi da osservare per ore, scoprendo particolari sempre nuovi.

L’elenco dei Libri Finalisti 2021

Il Premio Andersen è giunto alla 40° edizione. La giuria è composta dalla direzione della rivista ANDERSEN (Barbara Schiaffino, Walter Fochesato, Anselmo Roveda), lo staff redazionale di ANDERSEN coordinato da Martina Russo, Mara Pace (giornalista, responsabile web e social), Pino Boero(Università di Genova), Anna Parola (Libreria dei Ragazzi di Torino), Caterina Ramonda (blog Le Letture di Biblioragazzi), Vera Salton (Libreria Il Treno di Bogotà di Vittorio Veneto), Enrico Macchiavello (illustratore e fumettista), Carla Ida Salviati (studiosa di storia dell’editoria e letteratura per l’infanzia).

I vincitori saranno annunciati il 25 giugno.