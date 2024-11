Tornano a Castel Maggiore gli aperitivi musicali domenicali

Il 3 novembre presso il Teatro Biagi D’Antona l’inaugurazione della 17^ edizione

CASTEL MAGGIORE (BO) – Domenica 3, 10, 17 novembre 2024

Tre concerti per un’edizione di Consonanze nella quale viene confermata la Direzione artistica di Fabrizio Cabitza per Articoture e Bottega Bologna, progetto ideato dal Comune di Castel Maggiore e sostenuto dall’Unione Reno Galliera. I live, rigorosamente tutti alla mattina (ore 11.00), si svolgeranno presso il Teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore. Un format vincente arrivato alla 17° edizione.

Il 3 novembre l’apertura toccherà alla talentuosa SARA RADOS, accompagnata dalla band Progetti Futuri. Vincitrice del premio Ciampi e Scalo 76 su RAI2, è stata due volte tra i finalisti di Musicultura. Sara presenta il nuovo disco “Disco Vivo” appena uscito. Nel corso delle esibizioni, Sara non si limita a cantare. Si distingue anche per il suo modo di comunicare con il pubblico. Tra un brano e l’altro, riflette e condivide pensieri incisivi, rendendo l’esperienza ancora più viva e autentica. Questo scambio di emozioni è ciò che rende “Disco Vivo” così speciale, come speciale è lei, una delle migliori voci femminili del panorama cantautorale italiano.

Il 10 novembre sarà la volta di Vincenzo Destradis, in arte DE.STRADIS, musicista cresciuto tra le spiagge della Puglia e le aule del Conservatorio di Bologna. Duale il suo percorso artistico e di vita, “Duale” il titolo del suo EP d’esordio, che dà forma al suo progetto solista. Diplomato in canto jazz al Conservatorio di Bologna, ha un’esperienza di tour in Italia e Europa con molteplici progetti. Noto al grande piubblico anche per aver partecipato con i Westfalia a XFactor 21.

Il 17 novembre chiuderà la rassegna il power duo italo /ungherese DIRUPATORS composto da Cinzia Zaccaroni (basso,voce,loop) e Dencs Daniel Csaba (batteria acustica, elettronica).

Ironia, Improvvisazione, sperimentazione, poliritmia e utilizzo dell’elettronica unitamente alle percussioni acustiche sono le caratteristiche peculiari della loro proposta musicale non facilmente etichettabile.

Le doti canore di Cinzia creano un efficace contrasto fra durezza e dolcezza, accompagnato dai ritmi e melodie con un suoni unici e originali, un’alchimia tra rock e jazz ed elettronica.

Tutti i concerti si terranno alle ore 11.00 – Ingresso libero

Teatro Biagi D’Antona – via la Pira 54 – Castel Maggiore BO

Al termine dei concerti sarà offerto un brindisi conviviale

Consonanze è una rassegna culturale curata da Bottega Bologna (direzione artistica Fabrizio Tito Cabitza) per il Comune di Castel Maggiore, sostenuta dall’Unione Reno