“Toccando il vuoto” con Lodo Guenzi il 19 marzo al Teatro Fanin

Una fantasia alpinistica basata sul memoir di Joe Simpson
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Toccando il vuoto è una fantasia alpinistica tratta dal memoir di Joe Simpson, adattata dal drammaturgo scozzese David Greig e rappresentata per la prima volta in Italia nella traduzione di Monica Capuani. Lo spettacolo racconta una storia vera ambientata nel 1985, durante una drammatica scalata nelle Ande peruviane, dove gli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates restano vittime di un grave incidente nella fase di discesa.
A seguito della caduta di Joe in un dirupo, Simon è costretto a compiere una scelta estrema: tagliare la corda per non rischiare di precipitare a sua volta. La narrazione si muove tra passato e presente, in un continuo slittamento di tempo e spazio, intrecciando la dimensione della montagna con quella del ricordo. Al centro della pièce emergono i temi delle scelte, etiche e non, della passione, dell’amicizia, dei sensi di colpa e della resilienza, coinvolgendo il pubblico in una domanda costante: “cosa avremmo fatto al posto di Simon?”.
Diretto da Silvio Peroni, con Lodo Guenzi nel ruolo di Joe Simpson, lo spettacolo mette in scena il conflitto umano e morale che nasce in uno spazio ostile e isolato, dove la montagna diventa metafora delle ossessioni, dei limiti e delle paure dell’essere umano.
tratto dal romanzo di Joe Simpson
adattamento di David Greig
traduzione di Monica Capuani
con Lodo Guenzi (Joe), Eleonora Giovanardi (Sarah), Giovanni Anzaldo (Simon) e Matteo Gatta (Richard)
regia di Silvio Peroni
scene Eleonora De Leo
disegno luci Gianni Bertoli
musiche originali Oliviero Forni
aiuto regia Alessia Cappello
una produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, Argot Produzioni e ACCADEMIA PERDUTA / ROMAGNA TEATRI Centro di Produzione Teatrale
in collaborazione con AMAT
con il contributo di Regione Toscana
Note di regia – Silvio Peroni
Lo spettacolo affronta il tema delle ossessioni e del superamento dei limiti, mettendo in scena una scelta estrema che nasce in un contesto di isolamento totale. La montagna diventa uno spazio mentale oltre che fisico, dove senso di colpa, paura e responsabilità si intrecciano, lasciando il pubblico davanti a una domanda senza risposta.
Biografia del regista – Silvio Peroni
Silvio Peroni è regista teatrale e direttore artistico. Attivo nella drammaturgia contemporanea, ha lavorato su testi di autori internazionali e collaborato con importanti teatri e produzioni nazionali.
Biografia – Lodo Guenzi
Lodo Guenzi è un attore e musicista. È noto per essere il frontman del gruppo Lo Stato Sociale. Accanto alla carriera musicale ha sviluppato un percorso nel teatro, nel cinema e nella televisione, distinguendosi per versatilità e intensità interpretativa.
Per Info e Contatti
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TEL / 051 821388
CELL / 345 4660574
EMAIL / info@teatrofanin.it
INDIRIZZO / Piazza Garibaldi 3C – S. Giov. in Persiceto (BO)
SITO WEB / https://www.teatrofanin.it/