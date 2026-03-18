“Toccando il vuoto” con Lodo Guenzi il 19 marzo al Teatro Fanin

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Toccando il vuoto è una fantasia alpinistica tratta dal memoir di Joe Simpson, adattata dal drammaturgo scozzese David Greig e rappresentata per la prima volta in Italia nella traduzione di Monica Capuani. Lo spettacolo racconta una storia vera ambientata nel 1985, durante una drammatica scalata nelle Ande peruviane, dove gli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates restano vittime di un grave incidente nella fase di discesa.

A seguito della caduta di Joe in un dirupo, Simon è costretto a compiere una scelta estrema: tagliare la corda per non rischiare di precipitare a sua volta. La narrazione si muove tra passato e presente, in un continuo slittamento di tempo e spazio, intrecciando la dimensione della montagna con quella del ricordo. Al centro della pièce emergono i temi delle scelte, etiche e non, della passione, dell’amicizia, dei sensi di colpa e della resilienza, coinvolgendo il pubblico in una domanda costante: “cosa avremmo fatto al posto di Simon?”.

Diretto da Silvio Peroni, con Lodo Guenzi nel ruolo di Joe Simpson, lo spettacolo mette in scena il conflitto umano e morale che nasce in uno spazio ostile e isolato, dove la montagna diventa metafora delle ossessioni, dei limiti e delle paure dell’essere umano.

tratto dal romanzo di Joe Simpson

adattamento di David Greig

traduzione di Monica Capuani

con Lodo Guenzi (Joe), Eleonora Giovanardi (Sarah), Giovanni Anzaldo (Simon) e Matteo Gatta (Richard)

regia di Silvio Peroni

scene Eleonora De Leo

disegno luci Gianni Bertoli

musiche originali Oliviero Forni

aiuto regia Alessia Cappello

una produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, Argot Produzioni e ACCADEMIA PERDUTA / ROMAGNA TEATRI Centro di Produzione Teatrale

in collaborazione con AMAT

con il contributo di Regione Toscana

Note di regia – Silvio Peroni

Lo spettacolo affronta il tema delle ossessioni e del superamento dei limiti, mettendo in scena una scelta estrema che nasce in un contesto di isolamento totale. La montagna diventa uno spazio mentale oltre che fisico, dove senso di colpa, paura e responsabilità si intrecciano, lasciando il pubblico davanti a una domanda senza risposta.

Biografia del regista – Silvio Peroni

Silvio Peroni è regista teatrale e direttore artistico. Attivo nella drammaturgia contemporanea, ha lavorato su testi di autori internazionali e collaborato con importanti teatri e produzioni nazionali.

Biografia – Lodo Guenzi

Lodo Guenzi è un attore e musicista. È noto per essere il frontman del gruppo Lo Stato Sociale. Accanto alla carriera musicale ha sviluppato un percorso nel teatro, nel cinema e nella televisione, distinguendosi per versatilità e intensità interpretativa.

Per Info e Contatti

LINK PER ACQUISTARE I BIGLIETTI / https://www.vivaticket.com/it/ticket/lodo-guenzi-toccando-il-vuoto/282594

TEL / 051 821388

CELL / 345 4660574

EMAIL / info@teatrofanin.it

INDIRIZZO / Piazza Garibaldi 3C – S. Giov. in Persiceto (BO)

SITO WEB / https://www.teatrofanin.it/