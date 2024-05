Terza età, giovedì 30 maggio visita guidata alla scoperta del patrimonio scientifico del Collegio Alberoni

Iscrizioni a partire da mercoledì 22 maggio

PIACENZA – Si terrà giovedì 30 maggio la visita guidata alla scoperta del patrimonio scientifico del Collegio Alberoni, organizzata dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza e riservato ai cittadini over 65 residenti nel territorio comunale. Sarà possibile iscriversi a partire dalle ore 9 di mercoledì 22 maggio. Nate per conservare e valorizzare la vasta collezione di reperti naturalistici e scientifici del cardinale Giulio Alberoni, le collezioni scientifiche del Collegio testimoniano l’eccellenza nel campo degli studi scientifici e la spiccata apertura ai contributi delle scienze moderne che, dal 1751 anno di fondazione dell’istituzione, è sempre andata di pari passo con gli insegnamenti teologici, filosofici e pastorali. Nel corso del tempo, le collezioni si sono arricchite grazie ai lasciti e alle donazioni degli studiosi che hanno elargito il loro sapere tra le mura del Seminario, dando vita a un percorso espositivo che raccoglie oggi un ampio numero di reperti e oggetti riguardanti le diverse branche della scienza e della storia naturale. Durante la visita particolare attenzione verrà rivolta al Gabinetto di Fisica, che ospita sofisticati strumenti scientifici che raccontano la storia dell’elettricità, e ai tre osservatori (meteorologico, astronomico e sismico), entrati in funzione tra Otto e Novecento. Per partecipare alla visita è necessario iscriversi, a partire da mercoledì 22 maggio e fino a esaurimento posti, esclusivamente contattando l’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza al numero telefonico 0523 492724, negli orari di apertura al pubblico ossia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Il costo di partecipazione alla visita è di 5 euro.