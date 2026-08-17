Teatro Goldoni, Bagnacavallo: Stagione Teatrale 2026/27

BAGNACAVALLO (RA) – È stata presentata il 28 luglio 2026 in conferenza stampa la Stagione 2026/27 del Teatro Goldoni di Bagnacavallo, organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta / Romagna Teatri.

La Stagione, con la Direzione Artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, sarà modulata nei seguenti cartelloni:

Stagione (7 spettacoli, 14 rappresentazioni, 7 Incontri con gli Artisti): inaugurata da Alessandro Haber in “ Le ultime lune ” di Furio Bordon. Seguiranno, tra gli altri: Ambra Angiolini, Milena Vukotic, Maria Pia Timo, Giovanni Esposito, Ettore Bassi, Galatea Ranzi, Viola Graziosi, Arturo Cirillo .

(7 spettacoli, 14 rappresentazioni, 7 Incontri con gli Artisti): inaugurata da in “ ” di Furio Bordon. Seguiranno, tra gli altri: . Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea (5 spettacoli): con Laura Curino , l”Anteprima del nuovo spettacolo di Marco Baliani, Angela Malfitano, Lucilla Giagnoni, Fulvio Pepe .

(5 spettacoli): con , l”Anteprima del nuovo spettacolo di . Favole (5 spettacoli): cartellone inaugurato da Valentina vuole della compagnia Progetto g.g. che andrà in scena in occasione della Festa di San Michele.

(5 spettacoli): cartellone inaugurato da della compagnia Progetto g.g. che andrà in scena in occasione della Festa di San Michele. In Stagione anche numerose rappresentazioni in matinée per le Scuole e la nuova edizione di “Libera la Musica” curata da Accademia Bizantina.

Teatro Goldoni, Bagnacavallo

TEATRO GOLDONI – Stagione 2026/27:

una Stagione di “tracciati” artistici pluridisciplinari

a confronto con la grande drammaturgia contemporanea.

Produzioni e ospitalità, Anteprime e Prime Nazionali, eccellenze artistiche e linguaggi che spaziano dalla Prosa alla comicità, dall’impegno civile al Teatro per le giovani generazioni

Il TEATRO GOLDONI è un riconosciuto e qualificato polo culturale “aperto”, sia per gli spettatori sia per gli Artisti, che oltrepassa i confini cittadini e che definisce l’eccellenza non solo storica e architettonica di uno dei Teatri più belli d’Italia, candidato a Patrimonio mondiale Unesco nell’ambito del “Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo”, ma anche di un progetto culturale condiviso dall’Amministrazione Comunale di Bagnacavallo e Accademia Perduta/Romagna Teatri che con la sua multidisciplinarietà ha saputo, nel tempo, consolidare il dialogo con pubblici diversificati di un’intera comunità.

La Stagione Teatrale 2026/27, organizzata e “costruita” nel solco di questa virtuosa collaborazione e grazie alla Direzione Artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, porterà a Bagnacavallo un’ampia panoramica di “tracciati” artistici, in particolar modo votati alla contemporaneità e declinati nei linguaggi di Prosa, comicità, teatro d’impegno civile e sociale, Teatro per le giovani generazioni, rivolto sia alle Scuole sia alle famiglie, Musica colta e commedie in lingua vernacolare.

Il cartellone principale della Stagione, rappresentato in doppia replica, sarà inaugurato, il 24 e 25 ottobre da Alessandro Haber con Le ultime lune di Furio Bordon. Un testo intenso, poetico e struggente che indaga con lucidità i legami familiari e l’ineluttabilità del tempo che passa.

Seguirà Ambra Angiolini, interprete e per la prima volta regista di La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni, in scena il 6 e 7 novembre . Un “soliloquio di gruppo” tragicomico, buffo e amaro, in cui una donna emarginata combatte contro l’omologazione sociale e la solitudine alla ricerca della propria identità. Maria Pia Timo, con la sua travolgente simpatia e comicità, presenterà, il 4 e 5 dicembre , il nuovo spettacolo In tutti i sensi, coinvolgente monologo in cui l’attrice, tra curiosità, certezze e assurdità, si inoltra in un’analisi di tatto, gusto, olfatto, vista e udito, esplorando come fin da bambini i nostri sensi delineano un mondo che diventa tutto e solo nostro, sempre soggettivo. Dopo il debutto nella prestigiosa cornice del festival di Borgio Varezzi nell’estate 2026, partirà proprio dal Teatro Goldoni, il 16 e 17 gennaio , la tournée teatrale di L’inconveniente, nuova produzione di Accademia Perduta e Società per Attori con protagoniste Milena Vukotic e Giulia Fiume. Scritto da Juan Carlos Rubio e diretto da Luca Manfredi, L’inconveniente è una commedia contemporanea che unisce humour, cinismo, tenerezza e disincanto per raccontare un incontro inatteso: quello tra Sara, giovane donna rigorosa e razionale, e Carmen, anziana dal carattere ribelle e imprevedibile e con una malattia che incombe.

Un’altra “Prima Nazionale”, il 6 e 7 febbraio , con Ispettore in casa Birling, commedia/thriller di John Boynton Priestley, interpretata da Ettore Bassi, Galatea Ranzi e Stefano Santospago per la regia di Piero Maccarinelli. Lo spettacolo è ambientato nell’Inghilterra del 1912 in una sera in cui la famiglia Birling festeggia il fidanzamento della figlia. Tra abiti eleganti e vini d’annata, tutto fila liscio fino a quando bussano alla porta: un ispettore di polizia deve fare delle domande al capo famiglia…

Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Pino Imperatore, arriverà poi al Teatro Goldoni, il 24 e 25 febbraio , Benvenuti in casa Esposito, esilarante commedia interpretata nei ruoli principali da Giovanni Esposito e Nunzia Schiano, per la regia di Alessandro Siani. Lo spettacolo – che ha per protagonista un imbranato ossessionato dal desiderio di diventare delinquente – è un insieme di dialoghi irresistibili, colpi di scena e messaggi di valore etico sugli aspetti più ridicoli della criminalità, rispolverando la grande tradizione comica napoletana, tra risate e riflessioni.

Viola Graziosi, Arturo Cirillo e David Coco saranno poi protagonisti, il 23 e 24 marzo , di Orlando, la commedia, spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Dipasquale, liberamente ispirato al romanzo di Virginia Woolf. Orlando, giovane e melanconico cortigiano dell’epoca di Elisabetta I, nel corso di quasi quattro secoli non solo si troverà a vivere diverse vite, in varie e suggestive epoche storiche che vanno dal XVII al XX secolo, ma anche a cambiare sesso, diventando così una donna. Una storia che parla di trasformazione. Attraverso una metamorfosi a vista, lo spettacolo fonde estetica elisabettiana e urgenza contemporanea in un atto visivo potente.

Per i protagonisti della Stagione, si confermano gli Incontri con gli Artisti al Ridotto alle ore 18 del secondo giorno della loro permanenza in città (salvo disponibilità degli Artisti stessi).

Il cartellone “più giovane” del Goldoni, Teatri d’Inverno – sguardi sulla nuova drammaturgia, sarà l’occasione, per Accademia Perduta, di presentare al suo primo pubblico di riferimento, alcune nuove produzioni di Teatro Contemporaneo.

Apre il sipario, il 28 ottobre , Dialoghi con mia madre di Santiago Carlos Oves, interpretato da Laura Curino e Francesco Gargiulo. Il testo, diretto da Beppe Rosso, affronta con profondità, leggerezza e ironia, il rapporto tra figli e genitori nel delicato momento in cui si pone l’esigenza del dove “mettere” una persona anziana non più autosufficiente.

Marco Baliani presenterà poi in “Anteprima”, il 14 novembre , L’ombra perduta di Peter Schlemihl. Diretto da Maria Maglietta, la pièce parla del passaggio, aspro, difficile, che dalla giovinezza porta all’età adulta, quando la speranza di futuro si scontra la spietata grettezza del presente. Sarà poi la volta, il 28 gennaio , di Nuda preghiera, atto unico del poeta Emilio Rentocchini portato in scena da Angela Malfitano e Paolo Musio, per la regia di Michelangelo Campanale. Un testo sull’amore, sulla memoria, sulla difficoltà di “dire” la vita. Le due “figure” in dialogo sul palco affrontano il nucleo più fragile dell’esperienza umana: il legame con l’altro, le ferite, il desiderio di dare forma a ciò che sfugge. Il 12 febbraio sarà poi la volta della narratrice Lucilla Giagnoni con Il racconto di Chimera, tratto da La chimera di Sebastiano Vassalli, in cui si racconterà la tragica vita della strega di Zardino. Allestito e in prova proprio al Teatro Goldoni, sarà poi presentato in “Anteprima”, il 13 marzo , L’ultima domenica di agosto, una produzione del Teatro Stabile del Veneto, scritta e diretta da Fulvio Pepe e liberamente ispirata a La potenza delle tenebre di Lev Tolstoj. Con ambientazione “spostata” negli anni ’50, tra Emilia-Romagna e Veneto, lo spettacolo racconta la storia di una donna disposta a tutto per un amore impossibile.

Ampia e altamente qualificata sarà come sempre l’offerta teatrale per le giovani generazioni, modulata nelle rassegne Favole e Teatro Scuola e anticipata, in occasione delle celebrazioni di San Michele, il 27 settembre , dallo spettacolo Valentina vuole della compagnia Progetto g.g.

Anche in questo linguaggio, Accademia Perduta avrà modo di presentare alcune nuovissime produzioni destinate ai più piccoli: dalla nuova creazione di Nadia Milani Notturna a Charlie della compagnia Teatro Città Murata che, con leggerezza e poesia, tratta delle difficoltà comunicative che i bambini spesso si trovano ad affrontare in età evolutiva.

Grazie alla consolidata collaborazione con Accademia Bizantina e Ottavio Dantone, la musica colta di Libera la Musica (rassegna dettagliatamente presentata in separata sede) sarà nuovamente protagonista al Goldoni, ampliando così l’offerta culturale per il pubblico così come, per gli amanti delle tradizioni, torneranno le rappresentazioni dialettali, portate in scena da alcune delle più seguite compagnie del territorio che con costanza e passione si impegnano a tramandare la conoscenza delle nostre tradizioni attraverso la lingua delle nostre radici.

Stagione (7 spettacoli, 14 rappresentazioni, Incontri con gli Artisti al Ridotto)

Sabato 24 e domenica 25 ottobre ore 21

ALESSANDRO HABER

LE ULTIME LUNE

di Furio Bordon

con Silvia Siravo e Francesco Godina

regia Paolo Valerio

produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production

Un anziano professore aspetta nella propria stanza l’arrivo del figlio, che lo accompagnerà in una casa di riposo. Nell’attesa, segnata da inquietudine e malinconia, dialoga con il ricordo della moglie scomparsa, tra memorie, tenerezze e verità sulla vecchiaia e la morte.

Venerdì 6 e sabato 7 novembre ore 21

AMBRA ANGIOLINI

LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W

di Stefano Benni

regia Ambra Angiolini

composizioni sonore Dardust

produzione Teatro Carcano Milano

La misteriosa scomparsa di W, il testo di Stefano Benni, torna in scena nella stagione 2026/27 con Ambra Angiolini che debutta alla regia. Un “soliloquio di gruppo”, lo definisce Angiolini, tragicomico, buffo e amaro, luminoso e cupo, nel gigantesco ossimoro che è la vita di tutti.

Venerdì 4 e sabato 5 dicembre ore 21

MARIA PIA TIMO

IN TUTTI I SENSI

di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo

regia di Roberto Pozzi

produzione Spettacoli.Pro e RB Spettacoli

Questo nuovo monologo comico di Maria Pia Timo si perde tra spunti medico-scientifici e pratico-organolettici alla ricerca dei nostri sensi. Tatto, gusto, olfatto, vista e udito, fin da bambini, ci portano a una scoperta del mondo che è tutta nostra, sempre soggettiva.

PRIMA RIALLESTIMENTO Sabato 16 e domenica 17 gennaio ore 21

MILENA VUKOTIC – GIULIA FIUME

L’INCONVENIENTE

di Juan Carlos Rubio – regia Luca Manfredi

e con Marco Grossi

produzione Società per Attori, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Teatro Quirino

Una commedia contemporanea che unisce humour, cinismo, tenerezza e disincanto per raccontare un incontro inatteso: quello tra Sara, giovane donna rigorosa e razionale, e Carmen, anziana dal carattere ribelle, lucida, imprevedibile e con una malattia che incombe.

PRIMA NAZIONALE Sabato 6 e domenica 7 febbraio ore 21

ETTORE BASSI – GALATEA RANZI

STEFANO SANTOSPAGO

ISPETTORE IN CASA BIRLING

di John Boynton Priestley

regia di Piero Maccarinelli

produzione La Pirandelliana

Una commedia è ambientata nell’Inghilterra del 1912 in una sera in cui la famiglia Birling festeggia il fidanzamento della figlia. Tra abiti eleganti e vini d’annata, tutto fila liscio fino a quando bussano alla porta: un ispettore di polizia deve fare delle domande al capo famiglia…

Mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio ore 21

GIOVANNI ESPOSITO – NUNZIA SCHIANO

BENVENUTI IN CASA ESPOSITO

liberamente tratto dall’omonimo romanzo

di Pino Imperatore (Giunti Editore)

di Alessandro Siani, Pino Imperatore, Paolo Caiazzo

e con Susy Del Giudice, Salvatore Misticone,

Gennaro Silvestro, Carmen Pommella,

Giampiero Schiano, Aurora Benitozzi

regia Alessandro Siani

produzione Best Live

Nessuno ha imposto a Tonino Esposito di fare il delinquente. Eppure lui vuole farlo a tutti i costi, anche se è imbranato.

Martedì 23 e mercoledì 24 marzo ore 21

VIOLA GRAZIOSI

ARTURO CIRILLO – DAVID COCO

ORLANDO, LA COMMEDIA

di Giuseppe Dipasquale

liberamente ispirato al romanzo di Virginia Woolf

regia di Giuseppe Dipasquale

e con Cesare Biondolillo, Irene Ciani,

Ginevra Pisani, Giacomo Vigentini

produzione Marche Teatro, Teatro Stabile di Catania, Teatro Biondo Palermo

Pubblicato originariamente nel 1928, Orlando, uno dei romanzi più noti di Virginia Woolf, fornisce uno splendido esempio di sperimentazione modernista con il genere e la narrazione.

Incontri con gli Artisti

Gli Artisti sopra menzionati, saranno protagonisti dei consueti Incontri con gli Artisti, programmati al Ridotto il secondo giorno di rappresentazione alle ore 18 (salvo disponibilità delle Compagnie). Gli Incontri saranno a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti).

Teatri d’Inverno (4 spettacoli)

Mercoledì 28 ottobre ore 21

LAURA CURINO – FRANCESCO GARGIULO

DIALOGHI CON MIA MADRE

di Santiago Carlos Oves

versione teatrale di Jordi Gàlceran

regia Beppe Rosso

produzione AMA Factory, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Il Contato del Canavese

Lo spettacolo, con profondità, leggerezza e ironia, mette al centro il rapporto tra figli e genitori, il confronto tra un madre anziana e il figlio ormai cinquantenne: un testo che attraverso una serie di colpi di scena fa emergere le difficoltà, le contraddizioni e i paradossi reciproci che derivano dal dove “mettere” la persona anziana.

ANTEPRIMA Sabato 14 novembre ore 21

MARCO BALIANI

L’OMBRA PERDUTA DI PETER SCHLEMIHL

di Marco Baliani – regia Maria Maglietta

produzione Casa degli Alfieri, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Tib Teatro

La vicenda di Peter Schlemihl, ispirata al racconto di Adelbert von Chamisso Storia meravigliosa di Peter Schlemihl, è una di quelle esistenze che si dipanano nella fatica del vivere come fossero sempre sospese, in attesa di una qualche rivelazione che però tarda sempre a manifestarsi.

Giovedì 28 gennaio ore 21

ANGELA MALFITANO – PAOLO MUSIO

NUDA PREGHIERA

di Emilio Rentocchini

regia, scene e luci Michelangelo Campanale

produzione Sardegna Teatro, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro Biondo Palermo, Accademia Perduta/Romagna Teatri,

La Luna nel letto

Emilio Rentocchini scrive un atto unico sull’amore, sulla memoria e sulla difficoltà di ‘dire’ la vita. Il poeta porta per la prima volta in teatro una scrittura senza ambientazione naturalistica né indicazioni sceniche tradizionali.

Venerdì 12 febbraio ore 21

LUCILLA GIAGNONI

IL RACCONTO DI CHIMERA

di Lucilla Giagnoni

da La Chimera di Sebastiano Vassalli

musiche originali Paolo Pizzimenti

produzione CTB Centro Teatrale Bresciano

Lucilla Giagnoni affronta la storia della tragica vita della strega di Zardino. La chimera è una storia perfetta per un narratore, ricca di personaggi vividi, ciascuno con un proprio sguardo, una propria voce.

ANTEPRIMA Sabato 13 marzo ore 21

FULVIO PEPE / TSV Teatro Stabile del Veneto

L’ULTIMA DOMENICA DI AGOSTO

testo e regia Fulvio Pepe

da La potenza delle tenebre di Lev Tolstoj

con Ilaria Falini, Denis Fasolo, Gianluca Gobbi, Riccardo Livermore, Federica Sandrini,

Beatrice Schiros, Leone Tarchiani,

Paolo Li Volsi, Debora Zuin

Un grande ruolo femminile, potente e fragile insieme. Una donna vitale e senza scrupoli, invaghita di un uomo più giovane di lei e pronta a tutto per salvare questo inaspettato e travolgente sogno d’amore. L’ultima domenica di agosto è un testo originale, scritto da Fulvio Pepe, e ispirato all’opera teatrale di Lev Tolstoj del 1883 dal titolo La potenza delle tenebre.

Festa di San Michele e Favole (5 spettacoli)

Domenica 27 settembre ore 18

in occasione della Festa di San Michele (Fuori Abbonamento)

PROGETTO G.G.

VALENTINA VUOLE

di e con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

Questa è la storia di una bambina. Che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole, sempre di più. Teatro di figura, narrazione e oggetti

Domenica 13 dicembre ore 17

PROGETTO G.G.

STREGHE

di e con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

Uno spettacolo liberamente ispirato all’opera letteraria di R. Dahl che attraverso il teatro di narrazione e quello di figura guarda all’impossibile, ed esplora alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: l’incontro con le paure, il loro riconoscimento e la possibilità di superarle, di trovare soluzioni e farsi coraggio; ma anche la forza del fare, l’istinto del creare, il diventare grandi sapendosi trasformare, accettandosi e diventando, perché no, dei piccoli eroi. Teatro d’attore, di narrazione e di figura

Domenica 10 gennaio ore 17

IL BAULE VOLANTE

IL TENACE SOLDATINO DI STAGNO e altre storie

di Roberto Anglisani e Liliana Letterese

con Liliana Letterese e Andrea Lugli

regia di Roberto Anglisani

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

Lo spettacolo rappresenta un percorso, articolato su tre racconti, sul tema della diversità. Si tratta di un argomento complesso ed attuale, affrontato attraverso storie che possano mostrarlo sotto molteplici aspetti. Teatro d’attore e di narrazione

Domenica 24 gennaio ore 17

TEATRO PERDAVVERO

RE TUTTO CANCELLA

Ovvero come nacquero le parole

di e con Marco Cantori

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

C’era una volta un principe bambino. Di andare a scuola voglia non ne aveva e allora piangeva.

Teatro d’attore, teatro fisico e body percussion, video e ombre

Domenica 14 febbraio ore 17

CENTRO TEATRALE DA PONTE

IL PRINCIPE RANOCCHIO

regia e drammaturgia e musiche Edoardo Fainello

con Davide Ostan, Bianca Padoin, Eleonora Ruzza

La storia racconta del viaggio attraverso l’Italia della principessa Biancofiore, accompagnata dal suo fedele servitore Grissino e dal ranocchio Guglielmo, in realtà figlio del Re Demetrio II e vittima di un incantesimo della strega Carpazia. Teatro d’attore e canzoni dal vivo

Teatro Scuola (7 spettacoli, 14 rappresentazioni)

Il cartellone dedicato alle Scuole prevede 7 spettacoli in doppia replica, destinati ai bambini e alle bambine delle Materne e a studenti e studentesse di ogni Ordine e grado dell’obbligo, e comprende alcune nuovissime produzioni di Accademia Perduta/Romagna Teatri.

La rassegna sarà inaugurata l’ 1 e 2 dicembre da Tea, super bambola a transistor della compagnia Progetto g.g., prodotto da Accademia Perduta e liberamente tratto da La bambola a transistor di Gianni Rodari. Destinato alle Scuole Materne e ai primi anni delle Primarie, lo spettacolo, unendo il teatro fisico, di narrazione e di figura, vuole indagare il rapporto sia dei bambini sia degli adulti con la tecnologia.

Per ragazzi e ragazze delle Scuole Secondarie di I grado, la Fondazione TRG presenterà poi, il 10 e 11 dicembre , It’s a match, surreale vicenda di un’aspirante madre e di un’aspirante figlia in un mondo distopico in cui genitori e figli si scelgono a vicenda su un social network, Kinder, che contiene una serie di profili con cui fare match.

Il 21 e 22 gennaio sarà la volta di Notturna, nuovissima creazione di Nadia Milani prodotta da Accademia Perduta e destinata a bambini e bambine dai 3 agli 8 anni. Un racconto dal sapore delle fiabe popolari, quelle nate nelle campagne e tramandate a voce, spesso attorno a un fuoco, dove il mistero convive con la meraviglia. È una storia bicromatica, sospesa tra il bianco e il nero, in cui i colori diventano metafora: il nero della notte e il bianco accecante dei paesi tra le valli si fanno simboli di paura e appartenenza, esclusione e comunità.

Per le Scuole Primarie, la compagnia Teatro Invito sarà poi in scena, il 18 e 19 febbraio , con Nardo il ghepardo alle zoolimpiadi, uno spettacolo sulla capacità di superare le differenze: l’importante è collaborare, insieme si possono fare grandi cose. Ognuno è diverso dall’altro, ma è proprio l’unione delle differenze a fare la forza: la diversità non è un ostacolo, è una ricchezza.

Prodotto da Teatri di Bari, scritto da Francesco Niccolini e interpretato da Luigi D’Elia della compagnia Inti, il 2 e 3 marzo , sarà la volta di Zanna Bianca, spettacolo liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London, destinato a ragazze e ragazzi delle Scuole Secondarie di I grado.

Seguirà, il 18 e 19 marzo , Charlie di Teatro Città Murata, anch’esso prodotto da Accademia Perduta, per le Scuole Primarie. Lo spettacolo indaga il tema delle difficoltà comunicative che spesso affrontano i bambini in età evolutiva. In particolar modo, il protagonista di questa storia deve confrontarsi con un mutismo selettivo derivante da una eccessiva timidezza ed emotività. Ecco che Carlo però, con il giusto aiuto, riuscirà ad affrontare questo suo problema e persino a superarlo.

Chiuderà il cartellone, l’ 8 e 9 aprile , la compagnia TCP Tanti Cosi Progetti con Il lupo e i sette capretti, uno spettacolo per i più piccoli ispirato alla fiaba dei Fratelli Grimm che esplora i temi della formazione, dell’importanza dell’obbedienza, della prudenza e del superamento delle più tipiche paure infantili.

Rinnovo Abbonamenti: da sabato 5 a giovedì 17 settembre dalle ore 10 alle ore 13 (festivi esclusi).

Nuovi Abbonamenti: da sabato 19 a giovedì 24 settembre dalle ore 10 alle ore 13 (domenica 20 settembre esclusa).

Prevendita biglietti: sabato 26 settembre dalle ore 10 alle ore 13.

Nel corso della Stagione la biglietteria aprirà, per gli spettacoli della Stagione e Teatri d’Inverno, dal giorno antecedente le date di rappresentazione dalle ore 10 alle ore 13 (festivi esclusi); per gli spettacoli della rassegna Favole non si effettuano altre prevendite dedicate e la biglietteria aprirà alle ore 16 dei giorni di rappresentazione.

I biglietti per lo spettacolo Valentina vuole, rappresentato in occasione della Festa di San Michele, saranno disponibili su Vivaticket dal 13 settembre e nel giorno di spettacolo dalle ore 17.

Ulteriori dettagli e prezzi: www.accademiaperduta.it