Tanti auguri Albertina

La signora Albertina Migliori oggi ha compiuto 102 anni

CASTEL MAGGIORE (BO) – Le congratulazioni del Sindaco Vignoli hanno rappresentato l’occasione per ripercorrere alcune tappe di una vita di impegno e di lavoro: Albertina ha lavorato presso la produzione di spezie e aromi alimentari Sant’Unione, situata in via Toscana nei pressi dello scalo di San Ruffillo, azienda attiva fino al 1989. Indelebile poi il ricordo del periodo trascorso insieme alla famiglia e a centinaia di sfollati nella grotta della Spipola, ben conosciuta dal padre minatore, per sottrarsi ai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale.

La durezza degli anni della guerra non ha impedito ad Albertina di affrontare la vita con animo ottimista e costruttivo, e di trovarsi ancora oggi in ottima forma, tanto da essere tuttora in grado di prepararsi da mangiare! Il suo segreto? Lavorare sempre e concedersi ogni tanto due crescentine fritte!

Nella foto Albertina Migliori tra il sindaco Luca Vignoli e l’Ispettore di PL Claudio Bozza