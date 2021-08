Swadeshi apre a Rimini l’hotel 3 stelle “Palazzo Caveja”

RIMINI – Una settantina di camere con vista mare distribuite su sei piani, terrazza riservata per cene tranquille, posto strategico per chi ama il relax a due passi dai luoghi più “in” della Riviera Romagnola. Palazzo Caveja è il nuovo albergo di Rimini, in località Torre Pedrera. Tre stelle, affiliato al gruppo Swadeshi, una garanzia nel settore, Palazzo Caveja è la nuova realtà che punta a valorizzare il territorio in cui sorge.

Bellezze del territorio, eccellenze, sport, spettacolo e arte dell’Emilia-Romagna vengono esaltate all’interno dell’hotel, come spiega l’amministratore delegato di Swadeshi, Rubina Peluso: “Il legame con il territorio fa parte della filosofia Swadeshi, e a Rimini e dintorni abbiamo deciso di puntare su alcuni aspetti molto importanti in questo senso”.

Ogni piano ha un colore diverso ed è dedicato a realtà e personaggi che hanno dato lustro al territorio. Il secondo piano è dedicato a Swadeshi Hotels, una delle poche catene alberghiere completamente italiane, attive sul territorio nazionale con nove strutture 4 stelle in portafoglio tra Sardegna, Trentino, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli, e prossimamente anche in Puglia e Piemonte. Il terzo piano è invece dedicato alla Fondazione Marco Simoncelli, il “Sic”, pilota MotoGP la cui carriera si è interrotta drammaticamente in Malesia il 23 ottobre 2011. Oggi però Marco disputa un’altra corsa: aiutare le persone bisognose con la fondazione creata a suo nome. –“Anche noi di Swadeshi vogliamo far parte di questa grande squadra”, evidenzia la direttrice di Palazzo Caveja, Giuliana Barretta.

Il quarto piano di Palazzo Caveja si basa interamente sulle peculiarità del territorio: è il Piano Romagna. Il quinto piano, poi, è un’esaltazione dei parchi di divertimento della zona, che pure rappresentano un’attrattiva turistica importante. Il sesto e ultimo piano è dedicato all’arte e ospiterà una collezione di quadri firmata proprio dalla direttrice/pittrice della struttura, Giuliana Barretta, che ha nel suo curriculum anche la gestione di una importante struttura in Trentino, un complesso alberghiero con oltre 200 camere, e che da tre anni si è trasferita in pianta stabile a Rimini. “Una manager di esperienza, carisma e personalità – evidenzia l’ad Peluso –. Siamo sicuri che sia la scelta giusta alla guida di questa struttura emergente sulla quale Swadeshi punta con forza”.

Ma Palazzo Caveja è e sarà molto altro ancora. Vicinissimo all’uscita autostradale, si trova in un punto strategico. Facile da raggiungere, permette spostamenti verso le mete più ricercate della zona: dal mare delle Riviera Romagnola ai parchi, passando per i locali, con Sant’Arcangelo e San Marino a portata di mano e la Fiera a cinque minuti di auto. In estate, il lido convenzionato permette agli ospiti di potersi godere la bellissima spiaggia che si ammira direttamente dalle stanze dell’hotel, con l’animazione dedicata ai bambini mattina e pomeriggio. La zona è all’interno di una zona a traffico limitato, lontana dal caos delle auto. La sala ristorante e la terrazza permettono agli ospiti di godersi il pranzo e la cena, con pianobar, in tranquillità assoluta, gustando i sapori della tipica cucina locale e non solo. Una piccola Spa con sauna, bagno turco, idromassaggio e massaggi su richiesta completano l’esperienza nella struttura, completamente rinnovata in ogni suo aspetto.