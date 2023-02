“Sui passi della violenza”, un progetto artistico visuale per creare maggiore consapevolezza

Sabato 11 febbraio 2023 alle 16 in sala dell’Arengo inaugurazione mostra itinerante

FERRARA – Sabato 11 febbraio 2023 alle 16 in sala Arengo (Piazza del Municipio 2) si terrà l’incontro pubblico inaugurale della mostra itinerante “Sui Passi della Violenza”, organizzata dall’associazione UNAVI (Unione NAzionale VIttime). La mostra , esposta dall’11 al 28 febbraio, fa parte di un progetto di sensibilizzazione verso tutte le forme di violenza, anche le più subdole, che troppo spesso rimangono celate.

L’inaugurazione della mostra programmata per sabato 11 febbraio è aperta al pubblico e sarà l’occasione per l’associazione e l’artista Sergio Brambillasca di spiegare il significato dell’allestimento artistico, analizzando tutti gli aspetti di queste tragiche vicende e la loro rappresentazione visiva. Sarà inoltre possibile ascoltare le testimonianze reali di alcune vittime, il loro vissuto e il percorso emotivo e psicologico che hanno seguito per riuscire ad affrontare situazioni così complesse.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA INAUGURALE – All’apertura dell’incontro si terrà una breve esibizione elaborata da CreaChorea Danza: “Fiori di Luce” (G. Biagini, E. Carnuccio, D. Diamanti, C. Passini. Coreografia di Nicoletta Sacco), quindi i saluti istituzionali degli assessori comunali Cristina Coletti (Politiche Sociali), Dorota Kusiak (Istruzione e Pari Opportunità) e Alessandro Balboni (Università). Parteciperanno anche Francesco Esposito (presidente Consulta Provinciale degli Studenti), Giulio Braccioni (presidente Azione Universitaria – Studenti Fuorisede).

Seguiranno gli interventi degli organizzatori Paola Radaelli (presidente Unavi), Velio Degola (psicologo e psicoterapeuta Unavi), Francesca Giarmoleo (coordinatore Unavi Lombardia) e dell’artista Sergio Brambillasca.

L’incontro si chiuderà con i racconti e le testimonianze di Aldo Claris Appiani, Alberta Brambilla Pisoni, Monica Marchioni, Beatrice Paola Fraschini, Sabrina Falcone, Loretta Favaron e Valentina Jannacone (moderatrice incontro).

Alla conclusione dell’incontro sarà visitabile la mostra che contiene le 14 rappresentazioni artistiche dei drammi della violenza. La mostra è visitabile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Cittadini, giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati

SCHEDA – L’arte visiva nella sua dominante percettiva diventa dimensione espressiva, percorso di scoperta di sensazioni ed emozioni, arricchimenti e spunti di lavoro per comprendere i sentimenti delle vittime e dei famigliari. La mostra ha l’obiettivo di creare un percorso utile e stimolante che ricordi come partendo dall’educazione del sé si possa vivere in un mondo migliore. Le opere realizzate dall’artista Sergio Brambillasca, testimonial Unavi, ripercorrono i racconti delle vittime restituendo al visitatore il quadro di ogni dramma attraverso un “segno”, un “simbolo” che narra la violenza esplosa. I versi in prosa, scritti dai componenti dell’associazione, completano il quadro aiutando ad acquisire una nuova e rinnovata coscienza.