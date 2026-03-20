‘Spaziocidio’: in sala Agnelli si parla della distruzione delle città nella storia dell’umanità

Lunedì 23 marzo 2026 alle 17:00 conferenza in via Scienze. Ingresso libero

FERRARA – Proporrà un excursus sul tema della distruzione delle città nel corso della storia la conferenza di Gianfranco Franz (pianificatore, Università di Ferrara) in programma lunedì 23 marzo 2026 alle 17:00, nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17 Ferrara), nell’ambito del ciclo di incontri “Spaziocidio: dalla Palestina alla metropoli globale”.

Nel corso dell’incontro, dal titolo “La città nella storia: da nicchia ecologica dell’umanità a vittima di conflitti”, dialogherà con il relatore: Alessandra Annoni (giurista, vicedirettrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara). Introduzione e moderazione saranno a cura di: Chiara Tarabotti e Henry Gallamini (Rete per la Pace Ferrara), Alfredo Morelli (Laboratorio per la Pace, Università di Ferrara).

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

La città, dall’alba dell’Olocene fino ai giorni nostri, ha svolto un ruolo fondamentale nel processo di civilizzazione degli esseri umani. Nella storia plurimillenaria della città, senza soluzioni di continuità, i conflitti hanno assunto una rilevanza chiave, da quelli per il controllo delle risorse disponibili, praticati anche oggi, a quelli sociali, di classe e, infine, i conflitti bellici. Erroneamente siamo portati a pensare che la distruzione delle città sia una pratica contemporanea, risalente alla Seconda guerra mondiale, dimenticando il destino di antiche e potenti città come Troia e Cartagine, o come la Repubblica di Venezia abbia distrutto per ben quattro volte la rivale città lagunare di Comacchio. Tuttavia, mai nella storia dell’umanità la distruzione delle città ha raggiunto la magnitudo generata dai bombardamenti moderni, come ci ricordano le vicende di Coventry, Dresda, Hiroshima, Nagasaki e, dopo decenni di tregua di questa pratica, la recente distruzione genocida di Gaza.

Gianfranco Franz, pianificatore, Università di Ferrara. Si laurea allo IUAV di Venezia in Storia dell’architettura; nei primi anni ’90 partecipa a numerose esperienze di pianificazione urbanistica e svolge ricerche sui temi del disagio abitativo negli Stati Uniti e in Italia, sulla riqualificazione e la rigenerazione urbana, sulla pianificazione strategica. Insegna Policies for Local Development and Sustainability (Dipartimento di Economia e Management), Organizzazione e Pianificazione del Territorio (Dip. di Architettura), Progettazione di Itinerari Culturali (Dip. di Studi Umanistici). É membro del Collegio dei docenti del Dottorato di interesse nazionale in Peace Studies.

A cura della Rete per la Pace Ferrara, con l’adesione del Laboratorio per la Pace dell’Università di Ferrara

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

A causa di malfunzionamenti tecnici, il servizio di trasmissione in diretta video delle iniziative culturali nella Sala Agnelli è momentaneamente sospeso.