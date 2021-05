Sottosegretario Pucciarelli: 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” eccellenza comparto Difesa

LIVORNO – “In questo Reggimento operano militari altamente qualificati e motivati, professionisti di grandissimo valore che hanno dimostrato in Patria e all’estero di essere una delle eccellenze non solo dell’Arma dei Carabinieri ma dell’intero comparto Difesa. A Lei, Comandante Demontis e a tutto il personale di questa prestigiosa unità va il ringraziamento mio personale e degli italiani.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso della sua visita presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” di Livorno.

“Siete impiegati quotidianamente e senza risparmio di energie sul fronte militare nelle operazioni “fuori area” in pieno spirito interforze, insieme alle altre Forze armate, nonché su quello di polizia, in supporto all’Arma territoriale, nella sicurezza delle sedi diplomatiche di Paesi a rischio e nella scorta alle personalità oltreché nell’addestramento. Inoltre, molto frequenti sono stati i vostri impieghi sul territorio nazionale nelle aree che, per caratteristiche morfologiche e socio-criminali, risultano difficilmente controllabili dalle Forze di Polizia territoriali. Mi riferisco, in particolare, alle operazioni antisequestro, anticontrabbando e anticrimine che avete condotto con successo in Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’esito di queste delicate attività – ha proseguito il Sottosegretario – è il frutto del connubio tra la rigida selezione e l’intenso e proficuo addestramento a cui siete stati sottoposti. I vostri successi dimostrano, in senso più ampio, l’importanza di una presenza capillare e l’efficacia di una Istituzione che è garanzia di sicurezza, legalità e fiducia per tutti i cittadini.

Per tutte queste ragioni, per il patrimonio di conoscenze, tradizioni e valori che continuate a tramandare e per ciò che continuerete a fare con eccellente professionalità, desidero esprimerVi tutta la mia stima e la mia riconoscenza.

A Lei, Comandante Demontis e a tutti gli uomini del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” rinnovo il mio più vivo apprezzamento per la passione, il coraggio e la determinazione con la quale ogni giorno alimentate la Vostra missione, continuando a garantire quei principi di legalità e sicurezza che sono alla base della nostra democrazia.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.