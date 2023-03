Sindaco e Assessori incontrano i Quartieri giovedì 23 marzo 2023

PARMA – Sindaco e Giunta incontrano i Quartieri giovedì 23 marzo, nel segno della partecipazione, dell’ascolto, del confronto, e dell’informazione. Gli Amministratori incontreranno i cittadini dei tredici Quartieri nelle diverse sedi. Gli incontri, che hanno preso avvio lo scorso 14 febbraio, proseguiranno ogni mese fino a dicembre, escluso agosto, in tutto si tratta di cento incontri.

Partecipazione e vicinanza dei cittadini alla vita “politica” sono temi cruciali per l’Amministrazione, in un dialogo democratico e aperto con il territorio. La possibilità di incontrare gli Assessori nei Quartieri rientra nella logica della prossimità e della cura della città. Ogni Assessore, ciascuno con le proprie deleghe, avrà modo di approfondire tematiche legate a queste ultime, presentando le proprie progettualità e accogliendo gli spunti che nascono anche dal clima sociale che segna le diverse zone della città. Si tratta di un’occasione per guardare ai singoli quartieri ogni mese, insieme a tanti/e cittadini/e, un’esperienza innovativa ed arricchente volta potenziare anche il senso di appartenenza di ciascuno alla propria comunità.

Il percorso partecipativo rientra nel programma di mandato del Sindaco e si inserisce nell’ambito delle azioni con cui l’Amministrazione vuole favorire al massimo un rapporto diretto e dialogico con la cittadinanza, così come avvenuto per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, il commercio, la sicurezza, ma anche in ambito socio sanitario, con il Patto Sociale per il Comune di Parma, le politiche giovanili e la mobilità, oltre alle numerose presenze ai CCV di assessori e consiglieri comunali.

Agli incontri parteciperanno il Sindaco, Michele Guerra, e i diversi Assessori portando un contributo in merito alle tematiche ad essi afferenti.

Calendario Incontri nei Quartieri di giovedì 23 marzo 2023

Ore 18

Quartiere Montanara, nella sala civica Cinghio, in via Cimabue, con l’Assessore al Bilancio e Sport, Marco Bosi.

Ore 18.30