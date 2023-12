Serie B: PromoPharma vincente sulla Novavetro

Serie D femminile: anche la Titan Services s’impone sull’Idea Volley

SAN MARINO – Serie B masch. PromoPharma – Novavetro 3 a 0 (27/25 25/22 25/17). Arbitri: Gianmarco Annese (1° arbitro) e Lorenzo Catena (2°). Nell’ultima partita prima della sosta natalizia la PromoPharma di coach Marco Ricci si è imposta per 3 a 0 sulla Novavetro di San Severino Marche in una partita scorbutica, difficile da interpretare soprattutto nei primi due set. I titani hanno messo in mostra una buona difesa, capace di lavorare tante palle; muro, ricezione e battuta efficaci e un Frascio in versione “pistolero” in attacco (21 punti per lui in tre set). Un buon viatico in vista degli impegni futuri.

Cronaca. Si parte senza il palleggiatore Rondelli, squalificato, e con coach Ricci che raccomanda ai suoi grinta in battuta. Il primo set è un film con due tempi molto diversi fra loro. Nella prima parte il ritmo non è altissimo, la PromoPharma prende in mano il gioco tant’è che sull’11/6 gli ospiti sono costretti al primo time-out. Muro, difesa e ricezione dei sammarinesi funzionano e chi attacca, orchestrato da Muccioli, lo fa con buona efficacia. Verso la fine del set la performance di Benvenuti e compagni cala tant’è che la squadra si blocca sul 23/19 e subisce il ritorno avversario (23/23). Si va ai vantaggi e i titani la spuntano per 27/25 al terzo set-ball non senza qualche patema. La seconda ripresa di gioco parte con San Severino Marche deciso a giocarsela. Si va avanti sul filo della parità fino al 9/9 quando una chiamata dubbia dell’arbitro, un ace e un muro scavano un solco che costringe coach Ricci al time-out. La PromoPharma si trova a inseguire (13/16) ma fatica a rientrare anche perché la Novavetro gioca una pallavolo efficace, lineare e con buoni fondamentali. Due attacchi e un muro del centrale Zonzini rimettono in carreggiata i padroni di casa (17/18). Due attacchi dell’opposto Marcovecchio ribaltano la situazione (19/18) e sul 20/18 tocca agli ospiti spendere un time-out. E’ una fase nella quale le difese predominano sugli attacchi, si giocano diversi scambi lunghi che vedono quasi sempre i sammarinesi uscirne vincenti. Muccioli sceglie Frascio per portare gli ultimi attacchi ma sul 24/22 è proprio un muro del palleggiatore a chiudere il conto (25/22). Il terzo parziale vede la PromoPharma partire forte (9/4), tenere il vantaggio (18/12 al secondo time-out marchigiano) e chiudere set e partita sul 25/17 dominando sempre il gioco.

Tabellino PromoPharma. Zonzini 9, Marcovecchio 12, Frascio 21, Bernardi 4, Muccioli 4, Benvenuti 7, Rizzi (L1). N.E. Kiva, Gasperoni, Carigi, Bacciocchi (L2), Ricci, Paganelli. Ace 4. Battute errore 11. Muri punto 10. All. Marco Ricci.

Tabellino Novavetro. Muscolini, Tarquini 4, Corradini 3, Paolucci 9, Marinozzi 18, Magnanini 2, Rizzuto (L1), Plesca 1, Petrocchi 4, Palazzesi. N.E. Micozzi, Marzi (L2). Ace 2. Battute errore 9. Muri punto 5. All. Adrian Pablo Pasquali.

Classifica. Sabini Castelferretti 26, Begin Volley Collemarino 25, La Nef Osimo 25, 4 Torri Ferrara 21, Loreto 20, Paoloni Macerata 17, PromoPharma 11, Potenza Picena 10, Pietro Pezzi Ravenna 10, Novavetro San Severino Marche 9, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 9, Lube Civitanova 7, Querzoli Forlì 5.

Prossimo turno. Potenza Picena – PromoPharma. Sabato 13 gennaio, ore 18.30, a Potenza Picena.

Serie D femm. Idea Volley Santarcangelo – Titan Services 1 a 3 (25/13 15/25 23/25 22/25). La Titan Services di coach Stefano Sarti ribalta un match partito malissimo e porta a casa tre punti preziosi per la classifica che ora vede le sammarinesi al quinto posto. “Siamo davvero partite sotto tono, commettendo ben 17 errori punto nel primo set, cosa che, ovviamente, ci ha impedito di imporci in quel parziale. Esordisce lo stesso Sarti. – Dalla seconda ripresa di gioco siamo entrate di più in partita imponendoci con relativa tranquillità mentre il terzo e il quarto set sono stati delle autentiche battaglie che abbiamo vinto ma giocando in maniera un po’ troppo contratta rispetto alle nostre possibilità. Voglio fare i complimenti alle mie giocatrici che hanno comunque gestito una partita nella quale le cose non ci venivano. Non abbiamo giocato bene eppure abbiamo portato a casa tre punti e questo mi fa pensare che abbiamo molti margini di miglioramento anche perché la squadra è giovane”.

Tabellino Titan Services. Ghinelli 15, Ricci 11, Tura 13, Stefanelli 8, Muccioli 9, Ugolini 3, Guerra 4, Rossi 2, Renzi 3, Tassi Pistarelli 1, Pasolini (L1). N. E.: Pedrelli, Cesarini, Grossi (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 30, Fulgur Bagnacavallo 26, Figurella Rimini 25, Ke Car Volley Rimini 19, Titan Services 15, Mosaico Ravenna 13, Alfonsine 12, Idea Volley Santarcangelo 11, Longiano 10, Unica Volley Riccione 9, Junior Coriano 8, Sport Village Forlì 2.

Prossimo turno: Titan Services – Figurella Rimini. Sabato 13 gennaio, ore 19, a Serravalle.