Serie B/ Gemini Med sconfitta al tie-break da Loreto

SAN MARINO – Serie B. Gemini Med San Marino – Novavolley Loreto 2 a 3 (25/22 21/25 20/25 25/20 16/18). Arbitri: Alessandro Scapinello (1°) e Fabrizio Ghirardini (2°). La Gemini Med esce sconfitta al tie-break dal confronto interno con la Novavolley Loreto di sabato 29 novembre. “Prima di tutto va reso merito a Loreto che ha giocato una gran partita – afferma a fine match Roberto Pascucci, coach sammarinese. – Poi, possiamo dire che il risultato è stato determinato dalla nostra poca efficacia in battuta con 18 errori e neanche un ace, cosa che ha favorito la ricezione avversaria al 77%. Noi abbiamo ricevuto con meno continuità. Questa somma di fattori ha indirizzato il match anche se, devo dire, la squadra ha sempre combattuto, anche quando era in difficoltà. Ora ci aspettano altre partite contro avversarie di alto livello, a partire dall’incontro di sabato prossimo con Osimo, e dobbiamo esserne consapevoli”.

Cronaca. Come successo nelle ultime partite, la Gemini Med parte forte (7/3) con protagonisti Frascio in attacco con tre punti e Oforah con due spettacolari difese di piede e in tuffo. I titani tengono il pallino del gioco e conservano il vantaggio (18/14) in un set dove sono gli attacchi a prevalere su muro e difesa. Sul 21/17 due begli attacchi ospiti portano Loreto sotto nel punteggio (21/19) e coach Pascucci decide per un time-out. La squadra non si disunisce, continua a macinare gioco e chiude sul 25/22 in 23 minuti. Nel secondo parziale è la Novavolley a partire forte (5/9) aumentando i giri in battuta e costringendo i padroni di casa al time-out. L’interruzione non porta gli effetti sperati e Loreto continua a guidare mettendo in difficoltà ricezione e costruzione del gioco sammarinesi (9/14). Due muri di Facchi e Benvenuti (i primi della partita) riavvicinano la Gemini Med agli avversari (13/16) ma Loreto è in partita e risponde colpo su colpo (17/21) chiudendo sul 21/25. La terza ripresa vede Loreto operare il primo break di 3 punti sul 5 pari (5/8) continuando a mettere in difficoltà difesa e ricezione dei titani che sembrano non trovare il bandolo della matassa (10/16). Sul 14/20 la Gemini Med ha una reazione con due muri punto di Orazi e un attacco di Oforah (17/20) ma è l’ultimo tentativo di recuperare prima che la Novavolley chiuda sul 20/25. La quarta frazione di gioco, combattutissima e nervosa, rimane in sostanziale equilibrio fino al 16 pari. Due attacchi di Frascio e uno di Oforah scavano un solco (19/16) che i marchigiani non colmano più (25/20). Si va così al tie-break che non parte bene per la Gemini Med (0/4). Si cambia campo sul 4/8 ma San Marino ci crede e rientra grazie a un attacco di Frascio e a un muro di Ceccolini. Altri due muri consecutivi di Orazi riaprono il tie-break (10/11). L’ennesimo attacco positivo di Frascio porta le squadre sul 13 pari. Si arriva ai vantaggi e a spuntarla sono gli ospiti per 16/18.

Tabellino Gemini Med. Frascio 23, Facchi 6, Oforah 22, Benvenuti 11, Orazi 9, Rondelli, Ceccolini 1, Conti, Bernardi. N.E. Giri, Borghesi (L2), Cicconi. Ace 0. Battute sbagliate 18. Muri punto 16. All. Roberto Pascucci.

Tabellino Novavolley Loreto. Zazzarini, Campagna 2, Torregiani 24, Sarzi 17, Ujkaj 8, Sassi 9, Magini 15, Dignani (L). N.E. Marchetti, Sampaolesi, Forconi, Papa. Ace 6. Battute sbagliate 16. Muri punto 5. All. Gervasio Iurisci.

Classifica. Sab Group Rubicone 22, Libertas Osimo 20, Gemini Med San Marino 18, Querzoli Forlì 17, Novavolley Loreto 16, Cavallino 4 Torri Ferrara 16, Paoloni Macerata 12, Okkaido Bologna 11, Sios Novavetro San Severino Marche 10, Sabini Castelferretti 8, M&G Grottazzolina 7, Don Celso Volley Fermo 6, Montorio Teramo 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2.

Prossimo turno. Libertas Osimo – Gemini Med San Marino. Sabato 6 dicembre ore 17.30 a Osimo.

Serie D femm. Unica Volley – Titan Services San Marino 3 a 0 (25/11 25/20 25/23). Trasferta negativa per la Titan Services San Marino che sabato 29 esce sconfitta per 3 a 0 dal parquet di Tavullia. “Abbiamo giocato una brutta partita. – Non si nasconde Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Non siamo mai state realmente competitive. Praticamente siamo entrate in campo dal secondo set in poi ma compiendo tanti errori soprattutto sul primo tocco. Nel terzo parziale, siamo andate sotto di tanto, pian piano abbiamo recuperato ma… i set finiscono a 25. Insomma, è stata una giornataccia anche per merito delle avversarie che erano in palla ma noi abbiamo fatto davvero troppo poco. Unica nota positiva, aver rivisto in campo il libero Alice Petre Paoloni dopo cinque anni di stop”.

Tabellino Titan Services. Tura 6, Pedrelli 8, Ghinelli 5, Sarasini 7, Muccioli 1, Guerra 2, Menicucci 3, Tiezzi, Cesarini, Bernardi, Pasolini (L1), Petre Paoloni (L2). N.E. Lazzari, Gasperoni. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 14, Unica Volley Rimini 13, Alfonsine 12, Mattei Ravenna 11, Idea Volley Bellaria 9, Caf Acli Stella Rimini 9, Acerboli Santarcangelo 9, Figurella Rimini 8, Titan Services San Marino 7, Bcc Romagnolo Cesena 6, Vbr Liverani Lugo 6, Volley Academy Benelli 4.

Prossimo turno. Titan Services San Marino – Idea Volley Bellaria. Sabato 6 dicembre alle 19.30 a Serravalle.