Serie B: Gemini Med: big match a Loreto

Serie D femm.: Titan Services a Santarcangelo

SAN MARINO – Serie B. Le vittorie di Fermo e con Grottazzolina hanno rimesso la Gemini Med “a tiro” delle migliori squadre del campionato. Tuttavia l’assenza di un bomber come Samuel Frascio ha finora costretto capitan Rondelli & Co a ridisegnare i propri schemi d’attacco. La partita di domenica prossima a Loreto (si gioca in posticipo) rappresenta un bell’ostacolo da affrontare. “Loreto sta giocando un ottimo campionato ma viene dalla netta sconfitta subita a Osimo – dice Sameule Rizzi, libero della Gemini Med. – Vedremo in che condizioni fisiche e psicologiche saranno. All’andata perdemmo in casa al tie-break. Fu una partita giocata ad alto livello da tutte e due le squadre. Noi non eravamo al massimo della nostra forma come lo fummo qualche settimana dopo“.

Ora la Gemini Med sembra un po’ meno brillante rispetto a quel periodo anche se ha raccolto due vittorie nelle ultime due partite. “Abbiamo passato un periodo di fase calante. Anche a Fermo non abbiamo giocato bene ma abbiamo lottato. Con Grattazzolina abbiamo giocato con un buon ritmo. Negli spogliatoi ci siamo detti che vogliamo ancora provare a fare bene. Con Loreto vedremo come si metteranno in campo e noi ci regoleremo di conseguenza. Sono sopra di un punto, sarebbe bello prendersi la rivincita“.

Cosa temi di più del loro gioco? “Sono una squadra strutturata molto bene, solida, cresciuta nel tempo, con un allenatore che prepara molto bene le partite e un palleggiatore che li fa giocare veloci. Dovremo essere molto attenti sia in ricezione, sia in difesa“.

Arbitreranno l’incontro Stefania Petrera (1°) e Denise Mary Rose Bianchi (2°).

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 49, Sab Group Rubicone 48, Novavolley Loreto 44, Gemini Med San Marino 43, Querzoli Forlì 40, Cavallino 4 Torri Ferrara 38, Sabini Castelferretti 32, Paoloni Macerata 31, Okkaido Bologna 29, Sios Novavetro San Severino Marche 23, M&G Grottazzolina 21, Montorio Teramo 10, Don Celso Volley Fermo 6, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno. Novavolley Loreto – Gemini Med San Marino. Domenica 29 marzo alle 17 a Loreto.

Serie D femm. La Titan Services giocherà il proprio turno di campionato in anticipo, venerdì 27 marzo a Santarcangelo. Le ragazze di Stefano Sarti vorrebbero invertire il trend che le vede sconfitte ormai da sei incontri consecutivi. “È un periodo negativo. Dobbiamo riprendere la marcia che solo poche settimane fa ci aveva portato nelle prime posizioni della classifica – è il commento di coach Stefano Sarti. – Dopo i vari “incidenti” subiti, speriamo rientrino tutte le giocatrici infortunate ma la squadra deve comunque reagire, indipendentemente da chi sarà in campo. Vorrei delle risposte sul parquet; veder gestire le situazioni difficili e sapersi adattare alle variazioni. Devo dire che in settimana ci alleniamo bene ma in partita non siamo efficaci. Santarcangelo è un campo difficile, dovremo dare il massimo“.

Classifica. Vtr Rimini 45, Vbr Liverani Lugo 41, Mattei Ravenna 31, Unica Volley Rimini 29, Idea Volley Bellaria 28, Alfonsine 26, Figurella Rimini 24, Titan Services San Marino 23, Bcc Romagnolo Cesena 21, Volley Academy Benelli 20, Acerboli Santarcangelo 19, Caf Acli Stella Rimini 17.

Prossimo turno. Acerboli Santarcangelo – Titan Services San Marino. Venerdì 27 marzo alle 20.30 a Santarcangelo.

Giovanili. Buone notizie dal settore giovanile della Beach & Park. L’Under 12 femminile, sponsorizzata da Piùme e guidata dal tecnico Dario Rocha ha vinto il campionato territoriale PGS, prevalendo su altre sedici squadre. Le giovani sammarinesi non hanno mai perso una partita nel corso della stagione e si sono imposte in semifinale alla Consolini San Giovanni in Marignano per 3 a 1 e al Viserba in finale con lo stesso punteggio. Hanno così acquisito il diritto a partecipare alla fase regionale che si terrà a Modena in aprile. La squadra è formata da: Alice Beccari, Chiara Benigni, Aurora Bologna, Emily Mia Brand Rivas, Emma Cucchiarini, Giada Ercolani, Emma Faragona, Vittoria Manenti, Agata Montemaggi, Martina Mottola, Asia Patregnani, Giulia Righi, Elena Venturini, Bianca Zanotti.