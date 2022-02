“San Valentino in rosa” un gesto d’amore per il prossimo

Il 14 febbraio alle “Cucine popolari” di Bologna ci sarà un pranzo speciale a base di Mortadella Bologna realizzato dagli Chef Marisa Maffeo, Daniele Reponi e Marcello Ferrarini

BOLOGNA – Chi l’ha detto che il giorno di San Valentino si debba festeggiare solo l’amore in coppia? Perché non estenderlo anche al prossimo? È quello che ha pensato il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna che, per il 14 febbraio, ha voluto realizzare un gesto d’amore a favore della grande comunità delle “Cucine Popolari” di Bologna, la Onlus fondata da Roberto Morgantini che, ogni giorno, nelle quattro sedi della città felsinea, offre un pasto caldo a chi ne ha più bisogno.

Per l’occasione, hanno risposto con entusiasmo all’appello del Consorzio tre Chef già protagonisti dei Mortadella Days: Marisa Maffeo, Daniele Reponi e Marcello Ferrarini. Tutti e tre prepareranno dei piatti speciali a base di Mortadella Bologna che, a partire dalle 10.30 e fino alle 13.30, verranno distribuiti a chi si presenterà nella sede storica di “Cucine Popolari” in Via del Battiferro.

In quella stessa occasione il Consorzio, per mano del suo direttore Gianluigi Ligasacchi, consegnerà alla Onlus un assegno, frutto del ricavato della vendita dei panini durante le tre tappe dei Mortadella Days svoltisi ad ottobre dell’anno scorso.

Il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna

Il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna si è costituito nel 2001, a seguito del riconoscimento dell’IGP alla Mortadella Bologna – avvenuto nel 1998 – e al conseguente avvio della certificazione da parte dei produttori. Il Consorzio, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione della Mortadella Bologna IGP, in collaborazione con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali promuove la Mortadella Bologna IGP e svolge attività di difesa del marchio e della Denominazione dalle imitazioni e dalle contraffazioni.

Il Consorzio garantisce un’alta qualità di base che ogni produttore migliora secondo la propria esperienza e professionalità. Un’attività costante che ha come unico obiettivo, che è anche la finalità di tutte le aziende, con i loro marchi, di garantire ai consumatori un prodotto dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto, un prodotto ad alto valore nutrizionale, con una composizione di proteine nobili, minerali e grassi insaturi perfettamente in linea con le tendenze della moderna scienza nutrizionale.