Salone Internazionale del Restauro – il programma della seconda giornata, 11 maggio 2023

FERRARA – Dopo il successo della prima giornata, prosegue a Ferrara Expo il ricco programma di Restauro – Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, dei Musei e delle Imprese, giunto quest’anno alla 28esima edizione.

Prima e unica manifestazione di settore in Italia con qualifica internazionale ISO2563 e certificata ISFCERT, al Salone Internazionale del Restauro anche quest’anno verranno affrontate le tematiche più attuali e urgenti del settore, presentate tecnologie e innovazioni, illustrati risultati e i più importanti interventi di restauro e riqualificazione.

Al Salone Internazionale del Restauro anche nella seconda giornata saranno presenti oltre 50 delegati provenienti da 8 Paesi grazie alla rinnovata collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Agenzia ICE.

Tanti inoltre gli espositori provenienti da diversi settori, che anche quest’anno al Salone porteranno la propria esperienza. Tra i tanti nominiamo: Enel X, Haltadefinizione, CNA, Sanguineti, Cristanini, Soci Assorestauro, Idroeletrika, Ecodry, Barboni, IC Videopro, Atanor, Homy, Progetto Arte Poli, Università degli Studi di Bologna – Facoltà dei Beni Culturali, Regione Sicilia, V-Ger.

Il programma dell’11 maggio 2023

Numerosi anche oggi saranno gli appuntamenti del Salone Internazionale del Restauro, con tante novità per il pubblico di curiosi, addetti ai lavori, stakeholders e appassionati del settore.

La mattinata inizia alle ore 9.30 nella Sala del Ministero della Cultura con il convegno a cura dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (ICBSA) in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) e ISC-CNR dal titolo “Il riversamento del documento sonoro – studio e sperimentazione per il restauro dei dischi di cartone Durium: indagini sui materiali, sostenibilità e reversibilità”. Nel convegno si illustrano le fasi di intervento eseguito in via sperimentale sui dischi di cartone, finalizzato al riversamento conservativo, compromesso dalle deformazioni di tale particolare supporto inciso. Sempre nella Sala del Ministero della Cultura alle 9.55 sarà presentata l’offerta formativa delle Scuole di Alta Formazione del MiC: la Scuola di Alta Formazione e Studio (SAFS) dell’Opificio delle Pietre Dure e la Scuola di Alta Formazione (SAF) dell’Istituto Centrale per il Restauro a cura di OPD e ICR.

Alle 10.00 nella Sala de Chirico con il convegno organizzato dall’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012 della Regione Emilia-Romagna dal titolo “Diffondere e comunicare le buone pratiche sul restauro del patrimonio danneggiato dal sisma”. A più dieci anni dagli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia nel 2012, l’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012 si trova a fare i conti con un percorso di ricostruzione dei beni storici monumentali avviato che, per governance applicata, metodologia, complessità, traguardi raggiunti e sfide future, necessita di essere messo a disposizione della comunità scientifica per essere valorizzato, migliorato e diffuso come buon esempio di restauro. La sessione del convegno vedrà nella prima parte i saluti istituzionali del Direttore dell’Agenzia e del Sottosegretario alla Presidenza che ha la delega alla ricostruzione, seguirà quindi il racconto del percorso di divulgazione a carattere formativo, realizzato insieme ad Assorestauro nel corso delle ultime due annualità, sulle tematiche della ricostruzione post sisma in Emilia. La terza parte del convegno vedrà protagoniste le Università con le quali l’Agenzia sta collaborando per stimolare nuova conoscenza e consolidamento delle buone pratiche attuate nelle fasi emergenziali. La partecipazione al Seminario dà diritto a 4 CFP per gli Architetti, assegnati dalla Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna Iscrizione obbligatoria: in presenza su https://forms.gle/QnaUcWmkSDXxxfFd6 – da remoto su https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcof-%20isqzktH9DoBfRIvwxV0B4G7P2tD7Qo

Continuano le presentazioni Paese nell’Area Internazionale a cura di ICE Agenzia: alle ore 10.00 protagonista sarà il Libano.

Il CLUST-ER alle 10.30 presenterà nella Sala Savonarola il convegno dal titolo “La riqualificazione dei borghi storici: le opportunità tra PUG e PNRR”.

Alle 10.30 nella Sala Boldini sarà presentato il convegno “InFORMAZIONE&RESTAURO” a cura di IGIIC – Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation, Confartigianato, RSF – Restauratori Senza Frontiere e IBIMI – Istituto per il BIM in Italia. Il convegno vuole dare l’opportunità per una maggiore riflessione sul tema formazione, con l’intenzione di creare un momento di confronto e riflessione allargato dando voce a referenti delle varie discipline e anche ai formati, con lo scopo di sottolineare qualità o carenze e per dare voce a suggerimenti o supporti a chi poi si trova a produrre percorsi e soluzioni a favore della formazione per la conservazione del patrimonio materiale.

Ad arricchire il programma convegnistico della seconda giornata saranno inoltre le best practice relative ai progetti afferenti alle opere artistiche del Perugino del Nobile Collegio del Cambio nell’anno delle celebrazioni del cinquecentenario approfondite nel convegno “Digitalizzazione 3D e indagini diagnostiche: il Nobile Collegio del Cambio di Perugia” in programma alle 10.30 nella Sala Ariosto, organizzato da Archimede Arte

Appuntamento alle 10.45 nella Sala del Ministero della Cultura con il workshop “Interventi di tutela archeologica subacquea in Calabria” a cura del Segretariato regionale del MiC per la Calabria (SR-CAL). Saranno presentati alcuni interventi di tutela archeologica subacquea, sia di recupero che di restauro in acqua, con proiezione di un docufilm dei lavori di somma urgenza a Capo Colonna (KR) e a Monasterace (RC).

Alle ore 11.00 appuntamento presso lo stand dell’ente di formazione Formedil che si collegherà in diretta con laboratorio di restauro dei palchi storici del Palio di Siena. Il progetto prevede il coinvolgimento di giovani allievi provenienti da Artemisia Formation, scuola specializzata nell’insegnamento delle tecniche di pittura e decorazione con sede a Parigi e del CEFS – Scuola Edile di Udine.

La Sala del Ministero della Cultura alle ore 11.10 ospiterà il convegno “Tra riqualificazioni e restauri, al via il progetto Ducato Estense” a cura del Segretariato regionale del MiC per l’Emilia-Romagna (SR-ERO) in collaborazione con il Segretariato regionale del MiC per la Toscana (SR-TOS). “Ducato Estense” è un progetto promosso, finanziato e coordinato dal MiC in accordo con gli enti locali dei territori coinvolti, per la valorizzazione del territorio compreso tra Emilia–Romagna e Garfagnana. Il progetto ha previsto interventi di restauro e riqualificazione delle eccellenze architettoniche estensi e un articolato progetto di comunicazione.

Alle 11.30 nella Sala Internazionale Area Maeci – Ice Agency si svolgerà il seminario a cura di Formento dal titolo “Torre di Prarola (IM) interventi di restauro in corda su bene pubblico vincolato; a seguire alle 12.30 ARS Progetti SPA presenterà il convegno internazionale “Experiences in international heritage conservation cooperation”.

Appuntamento alle 13.15 nella Sala del Ministero della Cultura con “Presentazione di restauro: il restauro e il riallestimento del mosaico di Alessandro” a cura del Museo Archeologico Nazionale Napoli (MANN) che presenterà il grande mosaico di Alessandro e la complessità del grande cantiere di restauro e del progetto di riallestimento.

Il programma prosegue alle 14.00 nella Sala Boldini con il convegno dal titolo “La sicurezza sismica del patrimonio edilizio storico italiano dalla conoscenza alla digitalizzazione” organizzato da ISI Ingegneria Sismica Italiana in collaborazione con Codis e IBIMI buildingSMART Italy. In questa occasione saranno approfonditi alcuni dei capitoli di spesa previsti dal PNRR, dal recupero del patrimonio all’adeguamento degli edifici con funzione pubblica. Particolare attenzione sarà, infatti, posta all’edilizia storica, con le sue necessità di tutela da un lato e gli alti livelli di rischio e la elevata vulnerabilità dall’altro.

Nella Sala Ariosto alle 14.00 è in programma il convegno organizzato da Atanor dal titolo “Il restauro delle strutture lignee della Torre dell’Orologio di Bologna”: l’azienda racconterà il restauro strutturale ed estetico della Torre situata all’interno di Palazzo d’Accursio a Bologna, elemento architettonico costruito verso la metà del tredicesimo secolo. Sempre alle 14.00 nell’ Area Internazionale MAECI-ICE Agenzia, Magistri presenterà il convegno “Tutelare la fauna degli edifici antichi e moderni”.

Alle 14.30 nella Sala De Chirico la Regione Emilia-Romagna propone il convegno dal titolo “La strategia regionale per il patrimonio culturale – conoscere conservare valorizzare nella dimensione europea”. Il seminario intende proporre una panoramica aggiornata sull’attività del Settore Patrimonio culturale attraverso dei focus sui seguenti ambiti:

Conoscere: dal PNRR la riscoperta del paesaggio, i mulini e i giardini storici

Conservazione: interventi di restauro nell’ambito della Legge regionale 18/2000

Valorizzare: i paesaggi culturali del territorio regionale

Al convegno porterà i propri saluti Mauro Felicori, Assessore alla cultura e paesaggio della Regione Emilia-Romagna.

Anche quest’anno l’Opificio delle Pietre Dure porterà la propria esperienza al Salone Internazionale del Restauro di Ferrara con il convegno “Esperienze e progetto innovativi di conservazione e restauro, dai più recenti interventi dell’Opificio delle Pietre Dure” in programma alle 14.30 nella Sala del Ministero della Cultura. Durante il convegno saranno illustrati i risultati di recenti progetti di conservazione e restauro, parte dei quali in corso e parte conclusi, rilevanti per l’unicità delle opere oggetto degli interventi, per la loro complessità, per la metodologia impiegata e per gli elementi di innovazione e di ricerca che ne sono scaturiti.

“Nuove forme di valorizzazione degli archivi di stato: attrarre e coinvolgere le giovani generazioni e i nuovi pubblici – L’esempio di Foggia” sarà il titolo del seminario a cura dell’Archivio di Stato di Foggia (ASF) in collaborazione con l’Accademia di belle arti di Foggia, la Filiera Culturale e il quotidiano l’Attacco in programma alle 16.20 nella Sala del Ministero della Cultura. Durante il convegno sarà presentato il programma intrapreso dall’Archivio di Stato di Foggia finalizzato a rendere sempre più inclusivi i luoghi della cultura mostrando le buone prassi per promuovere l’arte e la cultura in generale.

Alle ore 17.00 in Sala Boldini verrà presentato il convegno del Comune di Ferrara dedicato al restauro di Palazzo dei Diamanti, uno degli edifici simbolo della città. La conferenza verterà sul progetto per Palazzo dei Diamanti e descriverà nel merito la serie organica di interventi finalizzati sia al restauro e alla valorizzazione del complesso cinquecentesco che all’adeguamento degli spazi, sia interni sia esterni, a fini espositivi.

Infine, la seconda giornata si conclude con il workshop “Ritrovamento e restauro della statua colossale di Atena a Castro” alle ore 18.10 nella Sala del Ministero della Cultura, a cura della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce (SABAP BR-LE). Nel marzo 2023 si è compiuto il restauro con ricomposizione della statua colossale di Atena, un ritrovamento eccezionale che testimonia l’esistenza a Castro (LE) di un luogo di culto legato al mito di Enea.

La partecipazione alle sessioni convegnistiche è gratuita previa pre-registrazione sul sito www.salonedelrestauro.com

Restauro – Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, dei Musei e delle Imprese è organizzato da Ferrara Expo – Società del gruppo Bologna Fiere; in collaborazione con Assorestauro e Restoration Week; con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara, il Comune di Ferrara e la Camera di Commercio di Ferrara; con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

NFORMAZIONI UTILI:

EVENTO: Restauro – Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, dei Musei e delle Imprese – XXVIII Edizione

DATE: Dal 10 al 12 maggio 2023

DOVE: Ferrara Expo, Via della Fiera 11, Ferrara

ORARI: 10-11 maggio 2023 dalle 9.30 alle 18.30;

12 maggio 2023 dalle 9.30 alle 15.00

Ingresso gratuito previa registrazione obbligatoria da effettuarsi sul sito della manifestazione www.salonedelrestauro.com