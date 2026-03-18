Robot, coding e stampa 3D: torna a Ferrara il MakerDojo Club per i giovani inventori

Tre laboratori gratuiti al Laboratorio Aperto per ragazzi dai 9 ai 14 anni tra tecnologia, creatività e sfide digitali. Aperte le iscrizioni

FERRARA – Dopo il successo della prima edizione, con 30 partecipanti distribuiti su 3 appuntamenti, il Laboratorio Aperto di Ferrara è pronto a ospitare la nuova edizione del MakerDojo Club. Si tratta di un progetto di educazione digitale patrocinato dal Comune di Ferrara in collaborazione con il partner edutech MakerDojo, dedicato a ragazze e ragazzi tra i 9 e i 14 anni che vogliono esplorare il mondo della tecnologia in modo creativo e inclusivo.

Il ciclo di attività gratuite si svolgerà in tre incontri, ciascuno della durata di 2 ore, negli spazi di via Castelnuovo 10, Ferrara:

Sabato 21 marzo 2026, dalle 10:00 alle 1 2 :00

2026, dalle alle Sabato 18 aprile 2026, dalle 10:00 alle 12:00

2026, dalle alle Sabato 16 maggio 2026, dalle 10:00 alle 12:00

Creatività e competenze digitali a portata di mano

Il MakerDojo Club offre un approccio pratico e interattivo: non lezioni frontali, ma esperimenti, costruzioni e sfide creative per sviluppare curiosità e competenze digitali. Le attività proposte spaziano dalla robotica al coding, dal tinkering all’elettronica e alla stampa 3D. Ogni sessione è autoconclusiva, permettendo la partecipazione anche a singoli incontri.

La partecipazione è interamente gratuita ed è aperta a tutti i ragazzi e le ragazze nella fascia d’età indicata (9-14 anni), coinvolgendo attivamente anche le rispettive famiglie.

“Come Assessore alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara – afferma Chiara Scaramagli – credo che la crescita dei ragazzi passi anche attraverso esperienze concrete e stimolanti che coinvolgano l’intera comunità educativa, a partire dalle famiglie. Il MakerDojo Club offre ai bambini e ai ragazzi un’occasione preziosa per avvicinarsi alla tecnologia in modo creativo, imparando mentre si divertono e sviluppando la capacità di usare consapevolmente gli strumenti tecnologici. Iniziative come questa rafforzano il ruolo di Ferrara come città attenta ai giovani e alle loro famiglie, capace di offrire opportunità educative innovative e inclusive”.

Un’opportunità strategica per la comunità

Il progetto MakerDojo Club rappresenta un investimento strategico per la città di Ferrara, contribuendo a potenziare le competenze digitali dei più giovani e a promuovere la cultura STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). L’iniziativa rafforza il ruolo del Laboratorio Aperto come punto di riferimento cittadino per l’apprendimento pratico e l’innovazione educativa, favorendo la coesione sociale e la partecipazione delle famiglie.

MakerDojo: un network di successo nazionale

MakerDojo vanta un’ampia esperienza nel settore edutech, con laboratori, percorsi in presenza e online e Summer Camp residenziali attivi da gennaio 2020. In tutta Italia, sono oltre 40.000 i partecipanti, 60 le scuole e numerosi i partner tecnologici coinvolti. Tra i risultati di spicco, il MakerDojo Summer Camp a Montecreto (MO) e Courmayeur (AO) ha raggiunto 5 edizioni con oltre 1.000 ragazzi. Complessivamente, l’organizzazione ha erogato più di 2.000 corsi, registrando un grado di soddisfazione superiore al 90% nei suoi 9 Learning Center attivi sul territorio.

Per iscriversi ai MakerDojo Club

Maggiori informazioni e la possibilità di registrarsi ai singoli incontri sono disponibili nella sezione Attività del sito di MakerDojo, alla pagina MakerDojo Club:https://www.makerdojo.it/attivita-makerdojo-club. Aggiornamenti e novità sono disponibili anche sui canali Instagram.