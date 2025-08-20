Riqualificazione Accesso Nord Ovest di Ferrara

Al via i lavori di completamento della nuova rotatoria tra le vie Modena-Marconi-Padova con chiusura al transito. Interventi notturni dal 25 al 31 agosto 2025 dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo

FERRARA – Proseguono i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione dell’Accesso Nord Ovest della città, finanziati con fondi PNRR. Nei prossimi giorni sono previsti interventi di riquotatura di alcuni pozzetti e chiusini e la realizzazione del manto stradale su tutti gli innesti e sull’anello della nuova rotatoria. Per consentirne la realizzazione, dal 25 al 31 agosto 2025, solamente in orario notturno, dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo, sarà COMPLETAMENTE CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE la nuova rotatoria tra le vie Modena-Marconi-Padova.

L’asse via Marconi-Lavoro sarà interrotto al normale transito veicolare tra via Michelini e la rotatoria con via Maverna: i residenti e i veicoli (di lavoratori, fornitori, clienti) diretti alle attività commerciali presenti nell’area potranno comunque transitare nel tratto tra via Michelini e via Bongiovanni e nel tratto tra via Maverna e l’accesso all’area commerciale COOP presente su via Marconi.

L’asse di via Modena sarà interrotto al normale transito veicolare tra via Eridano e via Padova:

i residenti e i veicoli diretti alle attività commerciali potranno comunque transitare nel tratto tra via Eridano e l’accesso all’area commerciale COOP presente su via Modena.

Chi proviene da Cassana/Porotto ed è diretto verso il centro cittadino dovrà utilizzare le vie Schiavoni-Arginone-Trenti oppure le vie Eridano-Michelini-Padova.

Chi proviene dal centro cittadino ed è diretto verso Cassana-Porotto dovrà utilizzare le vie Po-Marconi-Michelini oppure le vie San Giacomo-Bonzagni-Trenti.

Chi proviene dalla zona di via Ferraresi e deve raggiungere la zona cittadina di via Modena dovrà utilizzare le vie Bonzagni-Trenti-Schiavoni

Chi proviene dal Veneto ed è diretto verso il centro cittadino potrà utilizzare direttamente la via Padova.

Chi proviene dal Veneto ed è diretto verso la zona cittadina di via Modena/Cassana-Porotto potrà utilizzare le vie Michelini-Eridano.

Nella planimetria sono evidenziate le aree interdette al normale transito veicolare oggetto di lavori, quelle nelle quali è consentito l’accesso a residenti e attività commerciale, ed infine i percorsi alternativi utili al raggiungimento delle varie zone della città.