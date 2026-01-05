Riparte la Serie A2 di pallanuoto: Sport Center Parma a Milano per la prima sfida del 2026

Il Setterosa parmigiano, Domenica 11 Gennaio, alle ore 15:30, fa tappa alla Piscina Cozzi di Milano per affrontare le padrone di casa della Waterpolo Metanopoli

PARMA – Riparte Domenica 11 Gennaio il Campionato di Serie A2 di pallanuoto femminile, Girone Nord, con la prima sfida del 2026 che vedrà la Sport Center Parma affrontare, alle ore 15:30, le padrone di casa della Waterpolo Milano Metanopoli presso la Piscina Cozzi di Milano.

La pausa natalizia ha rappresentato un’importante occasione per recuperare energie in vista di una fase di campionato che si preannuncia intensa per la squadra allenata da Natalia Kutuzova, impegnata a disputare due trasferte consecutive. La sfida milanese sarà un test fondamentale per il Setterosa parmigiano, che dovrà ritrovare ritmo e concentrazione contro una vecchia conoscenza, la Waterpolo Milano Metanopoli, avversaria storica fin dai tempi della lotta per la promozione dalla Serie B alla Serie A2. L’obiettivo della Sport Center Parma è mantenere la seconda posizione in classifica prima di approdare, il 18 Gennaio in Liguria, per affrontare la Sori Pool Beach, unica squadra del Girone Nord ancora a punteggio pieno.

A completare la formazione parmigiana, ancora in assenza di Greta Ielmini, lo staff tecnico rosso-argento ha riconfermato le giovani Nuti Mia e Boldescu Cecilia, entrambe classe 2012.