Rimini tra le tappe del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2022

Al via nel week end 27-29 maggio a Caorle (VE)

RIMINI – Dal 27 al 29 maggio, nello specchio d’acqua antistante il Villaggio San Francesco, si svolgerà la “4 Edizione del GP città di Caorle”, il primo dei cinque appuntamenti della stagione 2022.

Tra le novità, la nuova classe giovanile FIM Yahama Superjet, diventata realtà grazie alla partnership con Yamaha Motor Italia.

Dopo Caorle, le tappe successive si disputeranno ad Ancona (22-24 luglio), Rimini (9-11 settembre), Ladispoli (23-25 settembre) e infine a Giugliano in Campania (7-9 ottobre).

La prima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2022 – “4 Edizione del GP città di Caorle”, organizzata dal Circolo Nautico Marina 4 sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica – CONI, prenderà il via nel week-end di venerdì 27 – domenica 29 maggio a Caorle (Venezia) nello specchio d’acqua antistante il Villaggio San Francesco.

Sabato 28 maggio appuntamento alle 9.30 con le prove libere, cui seguiranno, a partire dalle ore 12,00, le prime manches di gara. Domenica 29 maggio, dopo le prove libere del mattino, prenderanno il via le seconde manches sempre dalle ore 12.00. Al termine della giornata verranno premiati i vincitori di questa prima tappa.

Dopo Caorle, le tappe successive si disputeranno ad Ancona (22-24 luglio), Rimini (9-11 settembre), Ladispoli (23-25 settembre) e infine a Giugliano in Campania (7-9 ottobre).

Il Campionato riparte con grande entusiasmo dei rider, sono oltre 200 gli iscritti, manifestando ancora una volta sincera passione per questo sport. Un’adesione che fa prevedere un nuovo successo di pubblico e partecipazione.

Le categorie previste sono: Runabout, Ski, Endurance, Freestyle, Spark Giovanile e la Femminile, mentre le classi sono 20: per la Runabout F1, F2, F4, F4 Femminile, F4 Novice e F4 Veterans; per la Ski, F1, F1 Veterans, F2, F3, Ski Open; per l’Endurance, F1 Runabout e F2 Run. Amatoriale; per la Spark Giovanile 12-14, 15-18 anni; infine, la classe Freestyle. Novità di quest’anno è l’introduzione di una nuova categoria di Moto d’Acqua: la Yahama Superjet, che si corre proprio con moto Jet Ski e che comprende due classi: la Ski Giovanile (12-14 anni e 14-18 anni) e il Monomarca FIM Superjet, classe aperta ai piloti maggiorenni.

A seguito del crescente sviluppo dell’attività giovanile nel settore Moto d’Acqua, iniziato nel 2017 e ad oggi assolutamente consolidato, la Federazione Italiana Motonautica (FIM) ha deliberato l’acquisto di nove unità Jet Ski Yamaha modello Superjet, grazie al recente accordo raggiunto con Yamaha Motor Italia.

Le moto d’acqua Jet Ski Yamaha sono state affidate a Società motonautiche al fine di incrementare l’attività sportiva soprattutto nel settore giovanile Aquabike, cercando di far avvicinare sempre più giovani a quella che è considerata la più divertente ed emozionante specialità della motonautica.

Yamaha Motor Italia ha aderito con grande disponibilità ed entusiasmo alla partnership con la FIM e all’attività promozionale del settore Moto d’Acqua. FIM e Yamaha Italia stanno quindi operando di concerto in modo efficace e sinergico, veicolando un’immagine coordinata che potrà consentire ad entrambe di godere appieno dei benefici di una così importante partnership.

Una collaborazione molto apprezzata anche dal Vicepresidente della FIM Marco Infante e dal Presidente della Commissione Moto d’Acqua FIM, Giorgio Viscione: “Siamo molto contenti che Yamaha Motor Italia sia entrata a far parte della grande famiglia della Federazione Italiana Motonautica. Un partner di eccellenza che da quest’anno ci accompagnerà nello sviluppo e nella promozione del settore Moto d’Acqua; ci auguriamo che la collaborazione con Yamaha diventi nel tempo sempre più forte e consolidata; talmente forte e consolidata che al nome Yamaha Motor Italia si possa, volendo, associare la titolazione del prossimo Campionato Italiano Moto d’Acqua.”

Grande crescita si registra anche per il Campionato Femminile, fortemente voluto dalla Commissione Moto d’Acqua in accordo con il Consiglio Federale, che inizialmente contava solo 4 atlete, mentre quest’anno ha raggiunto il numero di 15 iscritte.

Tra i piloti in gara, saranno presenti i campioni italiani ed internazionali, fra i quali i vincitori del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2021:

Roberto Mariani, pilota Free Style, campione italiano ed europeo in carica e numero uno nel Ranking Mondiale; Michele Cadei per l’Endurance F1 Run; Michele Marras per l’Endurance F2 Run. AMA (Trofeo FIM); Manuel Reggiani per la Runabout F1; Pierpaolo Terreo per la Runabout F1 Veterans (Trofeo FIM); Davide Di Maio per la Runabout F2; Alessandro Fracasso per la Runabout F4 e per la Runabout F4 Novice; Sara Nucera per la Runabout F4 Femminile; Daniele Piscaglia per la Ski F1; Andreas Reiter per la Ski F1 Veterans; Giuseppe Donà per la Ski F2; Andrea Bergamo per la Ski Open; Carolina Vernata per la Spark Giovanile 12-14 anni; infine, Davide Pontecorvo per la Spark Giovanile 15-18 anni.

Dopo la prima tappa a Caorle, le successive si disputeranno ad Ancona (22-24 luglio), Rimini dal (9-11 settembre), Ladispoli (23-25 settembre) e infine a Giugliano in Campania (7-9 ottobre).

L’allestimento di tutti i campi gara sarà curato dagli Organizzatori delle relative manifestazioni in collaborazione con Yamaha Motor Italia.