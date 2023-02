Riccione: al via da sabato 4 febbraio i laboratori per bambini e genitori

Il ciclo è organizzato dal “Comitato di alleanza educativa” in collaborazione con il Comune di Riccione e il centro per le famiglie distrettuale

RICCIONE (RN) – Attività creative, teatro, lettura di storie e mindfulness. Sono alcune delle attività proposte da sabato 4 febbraio fino alle fine di marzo all’interno del ciclo di laboratori dedicati a ‘bambini e genitori insieme’.

Promosse dal Comitato di alleanza educativa tavolo di lavoro in cui i genitori dei bambini che frequentano i nidi e le scuole infanzia del territorio di Riccione portano le loro idee e bisogni, in collaborazione con il Centro per le famiglie distrettuale e il coordinamento pedagogico dei servizi educativi. Le attività sono inserite e finanziate nel programma attuativo 2022 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale del distretto di Riccione.

“L’obiettivo di questi appuntamenti è quello di offrire ai genitori e ai bambini dai 0 ai 6 anni diverse opportunità per stare insieme e condividere esperienze ludiche e laboratoriali” – ha spiegato Sandra Villa, assessora del Comune di Riccione – Ritengo questa serie di appuntamenti rivolti alle bambine e ai bambini del nostro territorio e alle loro famiglie molto importanti per il forte valore educativo”.

I laboratori:

BALLA CON ME

Dal 4 febbraio

a cura di: Jlenia Pacassoni, insegnante di danza, esperta della formazione motoria

È un percorso motorio di coppia (genitore -bambino) che mira a sviluppare creatività, intelligenza, conoscenza corporea attraverso la lettura di storie, l’ascolto di musiche e ritmi.

Rivolto ai genitori e bambini dai 2 ai 5 anni; sono previsti due incontri per ogni

Gruppo4

TANTE STORIE PER CRESCERE

Dal 20 febbraio

a cura di Alessia Canducci: attrice e regista al servizio di libri e storie

Incontri rivolti a genitori, bambini e libri per sperimentare il piacere della lettura condivisa in famiglia.

Rivolto ai bambini di età di nido e scuola infanzia assieme ai loro genitori

Sala lettura della Biblioteca comunale di Riccione in via Lazio, 10

RITROVIAMO LA CALMA E LA CONCENTRAZIONE

Da marzo

a cura di Monia Monti: pedagogista, istruttrice di mindfulness

È un laboratorio nel quale si sperimenterà insieme, diverse attività basate sulla manipolazione, sul respiro, sulla costruzione di oggetti che, consentiranno ai bambini in modo semplice e veloce di ritrovare calma, migliorare l’attenzione, la creatività e gestire in modo migliore le proprie emozioni.

Rivolto ai genitori e bambini 2- 5 anni

Il corso si terrà nella sede del nido infanzia “Pinocchio” in via Sicilia, 65

HAPPY FAMILY: IL TEATRO IN FORMATO FAMIGLIA

Dal 7 marzo

a cura di Giovanni Casadei: attore, regista riminese

E un percorso laboratoriale di teatro con genitori e figli e figlie frequentanti le sezioni dei grandi della scuola dell’infanzia (5 anni): un’occasione preziosa d’interazione e condivisione in un contesto totalmente diverso rispetto alla quotidianità, in un clima di gioco, ascolto e creatività. Il

passaggio e i relativi cambiamenti rappresentati dall’ultimo anno di scuola saranno il tema portante del laboratorio.

RELAZIONARTI

Dal 18 febbraio

a cura di Sonia Fabbrocino: arteterapeuta, educatrice socio-pedagogica, esperta di didattica dell’arte.

È un laboratorio espressivo di Arte Relazionale dove genitori e figli vivranno momenti di interazione, di libera espressività, di gioco creativo, di condivisione e riflessione, potendo confrontarsi e condividere l’esperienza con le altre famiglie.

Rendere visibile la traccia delle proprie emozioni e sentimenti, tra desiderio di indipendenza e bisogno di contenimento, ricerca di regole condivise e timore del conflitto.

Rivolto ai genitori e bambini 2 – 6 anni, max 6 coppie per gruppo

DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

Il 27 febbraio e il 27 marzo

a cura della Croce Rossa Italiana

È un corso che riguarda l’ostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Un evento abbastanza frequente e il rapido riconoscimento e trattamento può prevenire conseguenze gravi. Il corso, oltre a trattare il tema della disostruzione delle vie aeree, parlerà anche di “sonno sicuro” e di come diminuire il rischio di SIDS (morte in culla).

Rivolto ai genitori

I corsi si svolgono il 27 febbraio alle ore 20.30 nell’auditorium della scuola primaria “Annika Brandi” in via Portofino, 37 e il 27 marzo alle ore 20.30 nell’auditorium della scuola primaria “Fontanelle” in via Capri 8.

I genitori interessati possono iscriversi tramite i seguenti contatti:

Tel. 0541-961260 – Cell. e Whatsapp 351-9716448 e-mail: info@centrofamiglie.com