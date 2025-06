Riaperta la strada tra Lutirano (in Toscana) e Tredozio (FC), crollata nel maggio 2023 a causa del maltempo

Al taglio del nastro i due presidenti di regione, Giani e de Pascale: “Un impegno comune per ricucire le ferite aperte due anni fa, al servizio delle comunità più colpite”

BOLOGNA – Nel maggio 2023, a causa delle violentissime piogge che martoriarono la montagna tra Emilia-Romagna e Toscana, la strada provinciale 29 che collega Tredozio, sull’appennino forlivese, e l’abitato di Lutirano, nel comune di Marradi (FI), crollò completamente per oltre 200 metri, precipitando verso valle in alcuni tratti per circa 10 metri.

Oggi, dopo due anni di lavori, riapre al transito veicolare, grazie a un intervento finanziato dalla Città metropolitana di Firenze per 900mila euro. Un finanziamento concesso dal Commissario per la ricostruzione con l’ordinanza 13 del novembre 2023.

Al taglio del nastro erano presenti i due presidenti delle Regioni, collegate dalla strada: Eugenio Giani (Toscana) e Michele de Pascale (Emilia-Romagna). Con loro anche il sindaco di Tredozio, Giovanni Ravagli, il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, e la consigliera della Città metropolitana di Firenze delegata alla Viabilità del Mugello e Valdarno Valdisieve, Sara Di Maio.

“Oggi è una giornata importante per queste comunità, perché questa strada rappresenta un’arteria fondamentale per le persone e per chi lavora in quest’area e permetterà di risparmiare tempo e risorse preziose- sottolinea de Pascale-. Ci tengo a ringraziare la Toscana e la Città metropolitana di Firenze per il lavoro che ha permesso di riparare in tempi brevi i gravissimi danni causati dal maltempo, dimostrando ancora una volta l’impegno che le istituzioni, come anche l’Emilia-Romagna, stanno mettendo per ricucire le ferite aperte dalle alluvioni di due anni fa. Stiamo lavorando tutti al meglio, al servizio dei cittadini”.

A causa del crollo della strada, infatti, da Lutirano non era più possibile raggiungere Tredozio, distante circa 7 chilometri, dove ci sono alcuni servizi essenziali come la scuola, il presidio medico e una farmacia, mentre l’unico collegamento possibile era passare da Modigliana, allungando così il percorso di oltre 15 Km. Così, non potendo più ripristinare la viabilità nel tratto preesistente, a causa della forte instabilità del versante, è stato studiato un percorso alternativo per bypassare il tratto crollato.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato nell’aprile del 2024, contestualmente all’affidamento dei lavori che hanno avuto effettivamente inizio, dopo la redazione del progetto esecutivo, nel luglio 2024. L’esecuzione dei lavori ha comportato anche delle varianti per il consolidamento di una frana a monte della strada, a seguito degli eventi alluvionali del settembre 2024.