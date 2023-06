Quinto posto nazionale per l’Under 15

Da giovedì è il turno dell’Under 13 a Follonica

SCANDIANO (RE) – Ottimo quinto posto per la squadra Under 15 dello Scandiano nelle finali di categoria giocate nello scorso weekend a Seregno. 2-2 la prima gara contro il Valdagno con le reti di Riccardo Busani e Tommaso Montecroci. 11-0 il risultato contro l’Agrate Brianza (sei reti di Busani, 3 per Montecorci, 1 per Ranati e Montanari), mentre venerdì è iniziato con il braccio di ferro contro il Forte (poi vincitore del bronzo) per 5-5. All’inizio del secondo tempo i ragazzi di Busani erano in vantaggio 5-2 ed hanno subìto la rimonta dei toscani fino al pareggio a tre minuti dalla fine (4 gol di Busani, 1 per Montanari). L’ultima gara di qualificazione è stata contro Roller Bassano (vincitore poi dello Scudetto): partita giocata a viso aperto col vantaggio di 2-1, ma a tre minuti dalla fine l’espulsione al coach ed ad un’atleta per cambio irregolare, ha permesso la rimonta dei vicentini, portandosi sul 3-2. Con la terza posizione conquistata, il Quarto di finale, per sorteggio, è stato contro la Pumas Viareggio, senza coach e Ranati squalificati. Un gol per tempo ed i toscani riescono a limitare i tantissimi attacchi reggiani soprattutto con Busani (1 gol di Montanari). Nella conseguente Finale 5°-6° posto, i rossoblu al completo riuscivano a superare per 6-2 l’Eboli (2 gol per Depietri e Busani, 1 per Barbieri e Ranari), conquistando un’ottima quinta posizione che nei prossimi anni dovrà essere difesa nelle categorie superiori.

Scandiano è stato inserito nel Girone B, insieme a Azzurra Novara (2° Zona 1), Follonica Hockey 1952 (1° zona 4), Giovinazzo (1° Zona 5) e Montebello (ripescata dopo spareggio, 4° zona 2). Il calendario per i rossoblu partirà da giovedì alle ore 18.00 contro il Novara, per proseguire venerdì alle 12 contro Follonica ed alle ore 21 contro Montebello. Alle ore 10.30 di sabato l’ultima gara di qualificazione contro Giovinazzo, mentre già alle 16 inizieranno i Quarti di Finale ed alle 19 le Semifinali di Coppa FISR. Domenica mattina Semifinali ed a seguire tutte le finali dal pomeriggio che saranno trasmesse su Youtube www.youtube.com/FISRHockeypista

I rossoblu hanno vinto il loro girone della Zona 3 (Emilia-Marche). 12 vittorie il ruolino di marcia dei rossoblu, unici classificati per le fasi finali. 75 i gol segnati contro i 20 subiti per i giovanissimi rossoblu, in un campionato che prevede 1/3 delle gare rispetto al Veneto: rispettivamente è il miglior attacco della Zona 3 e la seconda miglior difesa della Zona 3. Sono 40 le reti di Simone Vivi, il 10° miglior marcatore di tutto il torneo Under 13 ed il secondo come miglior media reti sulle partite giocate (3,33 contro 3,95 del primo in classifica). 12 le reti di Davide Valentini , 9 di Dardanelli, 29 di Ranati, 20 di Depietri, 16 di Barbieri, 10 di Vivi e 8 di Moufid, 7 per Elia Valentini, 3 per Niccolò Valentini, 2 per D’Erchia e 1 per Ruggi e Onfiani. Per Vivi, Albicini, Dardanelli e per i due Valentini è la seconda volta alle finali nazionali, dopo l’esordio nell’Under 13 dello scorso anno, per una squadra comunque al primo anno di categoria.

Convocati Under 13: Paolo Albicini, Mattia Dardanelli, Francesco D’Erchia, Valentini Depietri, Federico Onfiani, Pietro Ruggi, Davide Valentini, Elia Valentini, Niccolò Valentini, Simone Vivi – Allenatori: Catia Ferretti e Adriano Vaccari

Il calendario delle gare

Finali Nazionali Under 13 – Pista Armeni di Follonica (GR)

Giovedì 1° giugno

17.50 – Qual | Gir.B – 2 R.H. Scandiano x Azzurra Novara

Venerdì 2 giugno

12.00 – Qual | Gir.B – 3 R.H. Scandiano x Follonica H.

21.00 – Qual | Gir.B – 5 Montebello x R.H. Scandiano

Sabato 3 giugno

10.30 – Qual | Gir.B – 5 AFP Giovinazzo x HR Scandiano

A seguire dalle 16 i Quarti o alle 19 le semifinali di Coppa FISR

Domenica 4 giugno

Semifinali e Finali