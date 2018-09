Provincia di Reggio Emilia: Ponte sul Po, possibili sensi unici alternati

REGGIO EMILIA – La Provincia di Reggio Emilia informa che sul ponte sul Po tra Boretto e Viadana si stanno per concludere gli ultimi lavori del significativo intervento di manutenzione che, a partire dallo scorso anno, è stato eseguito per un importo di oltre 2 milioni di euro, finanziato anche grazie al contributo delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

Si tratta della incamiciatura in acciaio dei pali di fondazione delle pile in alveo, lavori che necessariamente – nella fase di pompaggio del calcestruzzo all’interno del rivestimento in acciaio dei pali di fondazione – comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri.

Tale provvedimento – già adottato nel pomeriggio di giovedì – sarà probabilmente necessario in almeno altre tre occasioni nei prossimo venti giorni.

L’operazione, e la contemporanea istituzione del senso unico alternato, dovrebbe comunque durare non più di 3 ore e, d’intesa con la ditta che si è aggiudicata l’appalto, sarà effettuata possibilmente non in orari di punta.

L’incamiciatura in acciaio dei pali di fondazione è l’ultimo lavoro previsto da questo consistente intervento di manutenzione del ponte sul Po tra Boretto e Viadana che, nei mesi scorsi, aveva comportato il rifacimento del piano viabile, la sostituzione di 16 dei 58 giunti, completando il lavoro già svolto nel tratto mantovano, nonché la realizzazione di una sorta di cuscino intorno alle fondazioni, con un primo strato di sacchi di sabbia ed un secondo di massi ciclopici, delle pile centrali in alveo 5, 6 e 7 (la 8 e la 9 erano già state rinforzate nel 2006).

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.