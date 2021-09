Primo Festival teatrale di Monologhi “Essenza di Prodigi”

FORLÌ – Si è svolta nella mattinata di lunedì 13 settembre presso la Fabbrica delle Candele, p.tta Conserva Corbizzi, 9/30, Forlì, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival teatrale “Essenza di Prodigi” organizzato da Fo_Emozioni in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì e Unione Italiana Libero Teatro Emilia Romagna che si terrà alla Fabbrica delle Candele dal 17 al 19 settembre 2021.

“Essenza di Prodigi – Città di Forlì”, è la nuova scommessa che FO_Emozioni vuole condividere con il pubblico, proponendo il 1° Festival Nazionale teatrale per Monologhi alla Fabbrica delle Candele. Un Cartellone selezionato con cura che presenta 5 interpreti d’eccellenza per spettacoli dai connotati drammatici, comici e fortemente originali con momenti di alta poesia. Ma è anche un fantastico incontro di artisti provenienti da ogni parte d’Italia per condividere, nella nostra Forlì, Teatro, convivio ed Emozioni. È in questi tempi complicati, è pura meraviglia…”

Loretta Giovannetti

(Presidente FO_Emozioni)

“FO_EMOZIONI” è l’Associazione delle Associazioni Teatrali Forlivesi che credono che il valore

dell’unione di tutti i Gruppi abbia una valenza positiva e sia importante come percorso storico fatto da essi stessi per il loro radicamento nel territorio e per una articolata progettualità permanente e con un occhio attento alle nuove generazioni.

Venerdì 17 settembre, ore 21.00

Teatro Estragone (San Vito al Tagliamento-PD) presenta:

Norina Benedetti in “Virginia va alla guerra”

Sabato 18 settembre, ore 20.00

• Compagnia Imprevisti e probabilità (Formia-LT) presenta:

Valentina fantasia in “Gli strumenti della bramosia”

• La Corte dei Folli (Fossano-CN) presenta:

Stefano Sandroni in “Una patatina nello zucchero”

Domenica 19 settembre, ore 20.00

• Fondazione Ciccio Marzano (Bovalino-RC) presenta:

Marco Mittica in “Il Palazzone industriale di spalle al mare ovvero perché sono tornato in Calabria”

• Teatro Armathan (Verona) presenta:

Marco Cantieri in “Go Willy, go!”

