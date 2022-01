Prima partita del 2022 sarà il 15 gennaio in Veneto

SCANDIANO (RE) – Il Roller Hockey Scandiano già dalla settimana scorsa ha ricominciato i suoi allenamenti dopo la sosta natalizia all’ordine del preparatore Federico Zambelli, insieme ai gruppi di lavoro senior. Nel frattempo la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha deciso ieri mattina di posticipare il ritorno in pista del Campionato di Serie A2 al 15 gennaio 2022, spostando in toto la 10° giornata del Girone A, in programma l’8 gennaio, a Sabato 26 febbraio 2022. Una scelta imposta dagli eventi riguardanti la pandemia in corso in tutta Italia e Europa e soprattutto in vista del nuovo protocollo covid-19 che andrà a regime il 15 gennaio, dando possibilità a tutti i club di organizzarsi. Ritorneranno obbligatori, come a Dicembre 2020, i test rapidi antigenici prima di ogni partita e si potranno spostare solo le partite con tre positivi nel gruppo squadra.

Il Roller Hockey Scandiano sarà quindi in pista per la prima volta in quest’anno, sabato 15 gennaio 2022 sul piastrellato della capolista Montecchio Precalcino, un match che coincidirà con l’ultima gara del girone di andata. La gara casalinga contro il Roller Bassano è posticipata a sabato 26 febbraio.

Anche l’attività di Serie B è ferma fino al 15 gennaio, quando inizieranno i gironi del Campionato della Zona Emiliana.

In ogni caso la società rossoblu sta continuando a monitorare i propri atleti e gli addetti ai lavori per lo svolgimento dell’attività.