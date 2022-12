Presentato con grande successo il fumetto “Milo & Cora e la regina degli abissi” di Alessia Barilari

RIMINI – Un pubblico vasto ed entusiasta ha accolto l’autrice al Palazzo del Turismo di Rimini. Sono intervenuti i biologi della Fondazione Cetacea che hanno offerto la loro preziosa collaborazione nella realizzazione del fumetto e sono anche diventati dei personaggi della storia. RIMINI – Un pubblico vasto ed entusiasta ha accolto l’autrice al Palazzo del Turismo di Rimini. Sono intervenuti i biologi della Fondazione Cetacea che hanno offerto la loro preziosa collaborazione nella realizzazione del fumetto e sono anche diventati dei personaggi della storia.

Dopo il primo albo, “Milo & Cora e la Città di Corallo”, in questa nuova avventura il biologo e la sirena devono unire le loro forze per affrontare un pericoloso nemico, la regina degli abissi Nottiluna che vuole portare l’oscurità nella Città di Corallo a qualunque costo. Per salvare il mare dalle tenebre e far tornare la luce, servirà la collaborazione di tutti i suoi abitanti e dei loro amici umani.

Grande interesse suscita la presenza nelle pagine finali di alcune attività che permettono ai lettori di interagire con i protagonisti.

Oltre ai primi due albi dedicati a Milo & Cora, la sedicenne fumettista riminese – reduce dalla fiera Più Libri Più Liberi alla Nuvola di Roma – vanta la vittoria nel concorso “Io racconto il mare a fumetti” e il primo premio nel concorso “LazioComics – Land of Heroes Sketch Battle”, organizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti e Romics.

https://www.agbookpublishing.com/product/alessia-barilari-milo-cora-e-la-regina-degli-abissi/