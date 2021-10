Pendragon: un libro sulla carriera di Valentino Rossi

di Stefano Saragoni



In libreria e negli store online da giovedì 21 ottobrepp. 223, € 16,00Dalla penna di una firma storica del giornalismo sportivo, direttore per 11 anni della rivista «Motosprint», come e perché Valentino Rossi è diventato “The Doctor”. Il campione più amato, che ha segnato un quarto di secolo di storia dei Gran Premi nelle parole di chi ha lavorato con lui, da chi ha battuto e da chi lo ha battuto. La vita in pista di un predestinato, dagli esordi in minimoto sulle piste della Romagna ai primi passi nel professionismo, fino ai grandi trionfi di una carriera lunga ed esaltante, dove non sono mancati i momenti difficili. L’avvincente storia sportiva (e non solo) del pilota di moto più conosciuto al mondo.

Con le voci di (in ordine di apparizione): Graziano Rossi, papà; Stefania Palma, mamma; Claudio Lusuardi, team manager; Carlo Pernat, team manager; Mauro Noccioli, meccanico; Giampiero Sacchi, team manager; Rossano Brazzi, meccanico; Loris Capirossi, pilota; Carlo Fiorani, team manager; Sete Gibernau, pilota; Jeremy Burgess, capo meccanico; Davide Brivio, team manager; Max Biaggi, pilota; Marco Melandri, pilota; Marco Montanari, fisioterapista; Casey Stoner, pilota; Vittoriano Guareschi, team manager; Marc Marquez, pilota; Jorge Lorenzo, pilota; Luca Cadalora, pilota e coach; Massimo Meregalli, team manager; Aldo Drudi, designer.