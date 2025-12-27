Parma si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica

PARMA – L’8 gennaio la città di Parma sarà protagonista della 32ª tappa del percorso della Fiamma Olimpica, che attraversa l’Italia per oltre 12.000 km. Il viaggio, iniziato ufficialmente a Roma il 6 dicembre, toccherà tutte le Regioni e Province italiane, portando con sé lo spirito dei Giochi. Come in ogni tappa, i tedofori si passeranno la Fiamma in staffetta. A Parma il compito di sostenerla sarà affidato a circa 30 atleti e l’ultimo tratto vedrà protagonisti Giulia Ghiretti, Alessandro Fattori e Franco Bertoli. Il percorso si concluderà in Piazza Garibaldi, dove sarà allestito il Villaggio Olimpico e avverrà l’accensione del braciere. L’inizio della staffetta è previsto alle ore 17:45 in via Emilia Est, davanti alla Chiesa Parrocchiale di San Prospero. La conclusione, con l’accensione del braciere, avverrà alle ore 19:30 in piazza Garibaldi, dove sarà allestito un villaggio dedicato all’evento, comprensivo di truck, palco e videowall. Un DJ a bordo animerà il pomeriggio con musica e attività di intrattenimento.

Per quanto riguarda il villaggio olimpico in piazza Garibaldi, gli allestimenti inizieranno alle ore 9:00 dell’8 gennaio, con conseguente chiusura del traffico veicolare fino alle ore 23:00. Alle ore 15:00 prenderanno avvio le prove tecniche a cura degli organizzatori, mentre alle 17:00 inizierà ufficialmente l’evento con il racconto delle tappe precedenti della staffetta. Tra le 17:30 e le 18:00 sono previsti gli interventi delle autorità del Comune di Parma, con la partecipazione del Sindaco Michele Guerra e dell’Assessore Marco Bosi. Alle ore 18:00 seguirà il momento dedicato al partner Eni, con ballerini professionisti e un talk, cui farà seguito l’intervento di Coca-Cola. Alle ore 19:00 riprenderà il momento istituzionale, durante il quale il presentatore introdurrà i tedofori; l’ultima tedofora, Giulia Ghiretti, accenderà il braciere alle ore 19:30. L’evento si concluderà alle ore 19:45, dando avvio alle operazioni di disallestimento.

“Parma attende con emozione e con gioia l’arrivo della fiamma olimpica e l’allestimento del villaggio in piazza Garibaldi. La gloriosa tradizione sportiva della nostra città, fatta di risultati indimenticabili e di donne e uomini che hanno reso grande Parma nel mondo, abbraccia questo momento dandogli un sapore ancora più particolare” commenta il Sindaco Michele Guerra. “Nello stesso tempo, i valori di pace e fratellanza che le olimpiadi esprimono saranno ribaditi in una piazza che in questi anni si è riempita tante volte per chiedere la costruzione di pace nei territori colpiti dalla guerra. Per il nostro Paese i giochi olimpici rappresentano una straordinaria occasione e di tutti è l’impegno a fare sì che possa lasciare risultati concreti e importanti.”

“L’arrivo della fiamma olimpica a Parma è un segnale di grande prestigio per la nostra città. È un’occasione per valorizzare la vocazione sportiva del territorio, coinvolgere i cittadini e trasmettere soprattutto ai più giovani i valori olimpici di impegno, rispetto e condivisione. Parma saprà accogliere questo momento con entusiasmo, confermandosi una città viva, aperta e protagonista di grandi eventi sportivi, nazionali e internazionali” sottolinea Marco Bosi, Assessore allo Sport e al Bilancio.

Il percorso e le modifiche alla viabilità

Il percorso dei tedofori – di circa 6 km – prenderà il via alle ore 17.45 sulla via Emilia davanti alla Chiesa Parrocchiale di San Prospero mentre il termine è previsto alla ore 19.30 in piazza Garibaldi.

La staffetta dalla Chiesa Parrocchiale di San Prospero fino a Piazzale Vittorio Emanuele II si muoverà congiuntamente al convoglio e i tedofori – scortati a piedi da una squadra delle Fiamme Oro – proseguiranno poi la staffetta su Strada della Repubblica, Borgo Venti Marzo, Piazza del Duomo, Strada Duomo, Via Pisacane, Strada Garibaldi, Piazza della Pace, Piazza della Pilotta, Borgo delle Cucine, Borgo della Cavallerizza, Piazza Ghiaia e infine Strada Mazzini. Lungo tutto il percorso, lo staff si occuperà della distribuzione dei gadget al pubblico presente.

Per consentire il passaggio in sicurezza dei tedofori e del convoglio dei mezzi, saranno in vigore modifiche della viabilità che potranno comportare disagi temporanei alla circolazione. Per questa ragione si invita a programmare per tempo gli spostamenti e a seguire le indicazioni della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine, confidando nella collaborazione di tutte e tutti. Maggiori informazioni in merito nei prossimi giorni.

Per maggior info:

https://www.olympics.com/it/milano-cortina-2026/viaggio-della-fiamma-olimpica