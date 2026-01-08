Parma ha accolto la Fiamma Olimpica

PARMA – Parma ha accolto oggi l’arrivo della Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. A sostenere il percorso cittadino della Fiamma sono state circa trenta atlete e atleti e l’ultimo tratto ha visto protagonisti Alessandro Fattori, Franco Bertoli e Giulia Ghiretti, ultima tedofora che alle 19.30 ha acceso il braciere collocato in Piazza Garibaldi all’interno del Villaggio Olimpico.

Il pomeriggio si è aperto nella Sala del Consiglio Comunale con la cerimonia dedicata agli ex maestri e allievi della Gioventù Olimpica Parmense, realtà nata nel 1972 e divenuta negli anni un punto di riferimento per la diffusione dei valori educativi dello sport. Alla presenza del Sindaco Michele Guerra, dell’Assessore allo Sport Marco Bosi e del Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi, l’incontro – moderato da Carlo Devoti – ha affrontato il tema “Olimpismo nella modernità”.

A partire dalle 16.30 il Teatro Farnese ha ospitato tre spettacoli, tutti sold out, dei campioni della Nazionale di Skate Italia, con la direzione artistica di Marta Bravin e Paola Fraschini. Le evoluzioni dei pattinatori – arricchite da momenti di danza inclusiva grazie alla collaborazione con DiversitAbility Parma – hanno dato vita a una suggestiva reinterpretazione del mito di Prometeo e del sacro fuoco olimpico. Tra i protagonisti, campioni del mondo ed europei come Gherardo Altieri Degrassi, Roberta Sasso, Elvis Martinello, Clara Barattoni, Sofia Ciacia, Leonardo Boselli e Davide Spadafora. L’iniziativa, promossa dal Comune di Parma – Assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con il Complesso della Pilotta – ha celebrato l’identità artistica e inclusiva della città, recentemente riconosciuta Capitale europea dello sport inclusivo 2027.

Nel cuore della città, Piazza Garibaldi ha ospitato il Villaggio Olimpico, animato da attività di intrattenimento, installazioni interattive e interventi istituzionali che hanno accompagnato il pubblico fino all’arrivo della staffetta e all’accensione del braciere da parte di Giulia Ghiretti.

Il Sindaco Michele Guerra ha dichiarato: “È una giornata bellissima per Parma: la Fiamma Olimpica è arrivata nella piazza della nostra città con tanti appuntamenti che, fin dal pomeriggio, hanno riunito il mondo dello sport parmigiano. In Consiglio Comunale la Gioventù Olimpica ha ricordato una storia lunga e una tradizione straordinaria di cui Parma è stata protagonista, il Teatro Farnese si è trasformato in un luogo dedicato allo sport e i tedofori hanno chiuso la giornata attraversando le vie del centro, ricordandoci il valore profondo dello sport, le emozioni che sa generare e, soprattutto, la sua capacità di creare coesione e senso di cittadinanza.”

“L’arrivo della Fiamma Olimpica a Parma è un momento che va oltre il valore simbolico: è un invito a sentirci parte di una comunità più ampia, unita dai valori dello sport, del rispetto e della partecipazione.” ha commentato l’Assessore allo Sport Marco Bosi. “Parma accoglie questo passaggio con orgoglio e con la consapevolezza che ogni grande evento è un’occasione per mostrare il meglio della nostra città. Ringrazio tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione: insieme stiamo costruendo una giornata che resterà nella memoria collettiva.”