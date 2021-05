“Paradiso. Dalle tenebre alla luce”, opera teatrale di e con Simone Cristicchi il 30 e 31 luglio a Forlì

FORLÌ – In occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri e quale Evento collaterale alla mostra “Dante. La visione dell’Arte”, la città di Forlì ospita, nella suggestiva cornice dell’Arena dei Musei San Domenico, uno spettacolo di straordinaria valenza artistica e culturale:

PARADISO – Dalle tenebre alla luce

il nuovo lavoro teatrale di SIMONE CRISTICCHI, attore, musicista, scrittore eclettico che, con questa opera, affronta il poema dantesco con il suo originale, poetico punto di vista.

Lo spettacolo è co-prodotto dai Centri di Produzione Teatrale Elsinor e Accademia Perduta/Romagna Teatri, insieme ad Arca Azzurra e Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato e gode del patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Simone Cristicchi ha scritto l’opera in collaborazione con Manfredi Rutelli ed è co-autore, con Valter Sivilotti, delle musiche originali, oltre a firmare canzoni e regia.

Dopo il debutto nazionale alla 75esima edizione della Festa del Teatro a San Miniato, l’opera arriverà a Forlì venerdì 30 e sabato 31 luglio 2021.

Le repliche forlivesi, organizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il prezioso sostegno di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, vedranno la partecipazione dell’Orchestra Bruno Maderna che accompagnerà Simone Cristicchi.

Lo spettacolo

In ogni uomo abita una nostalgia dell’infinito, un senso di separazione, un desiderio di completezza che lo spinge a cercare un senso alla propria esistenza.

Il compito dell’essere umano è dare alla luce sé stesso, cercando dentro all’Inferno – che molto spesso è da lui edificato – barlumi di Paradiso: nel respiro leggero della poesia, nella magnificenza dell’arte, nelle scoperte della scienza, nel sapientissimo libro della Natura.

A partire dalla cantica dantesca, Simone Cristicchi scrive e interpreta Paradiso, opera teatrale per voce e orchestra sinfonica, racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo, attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi.

La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili: elevazione ed evoluzione.

Il viaggio di Dante dall’Inferno al Paradiso è un cammino iniziatico, dove la poesia diventa strumento di trasformazione da materia a puro spirito, e l’incontro con l’immagine di Dio è rivelazione di un messaggio universale, che attraversa il tempo e lo vince.

Tournée

Dal 23 al 28 Luglio – San Miniato (PI) – Piazza Duomo – con Orchestra OIDA di Arezzo

29 Luglio – Chiusi Della Verna (AR) – Santuario Francescano – con Orchestra OIDA di Arezzo

30 e 31 Luglio – Forlì – Arena San Domenico – con Orchestra MADERNA di Forlì

1 Agosto – Faenza (RA) – Piazza Nenni – con Orchestra MADERNA di Forlì

3 Agosto – Follonica (GR) – Arena Leopolda – con Orchestra Sinfonica Città di Grosseto

4 Agosto – Pistoia – Piazza del Duomo – con Orchestra OIDA di Arezzo

6 Agosto – Chiusi (SI) – Piazza Duomo

Informazioni per il pubblico sulle repliche all’Arena San Domenico di Forlì

Presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Via Dall’Aste)

dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.

Telefono: 0543 26355

L’orario di inizio dello spettacolo sarà comunicato alla luce

delle nuove disposizioni di Legge in materia di coprifuoco.