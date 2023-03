Pallanuoto Femminile Serie B: buona la prima per la Sport Center Polisportiva

La squadra parmigiana vince 15 a 10 contro la Canottieri Milano nella 2° giornata del Girone 1 – Lombardia

PARMA – Buona la prima per la Serie B della pallanuoto femminile targata Sport Center Polisportiva che a Milano batte 15 a 10 (2-3, 2-4, 2-5, 4-3) la Canottieri nella 2° giornata del Girone 1 – Lombardia.

Al fischio d’inizio sono partite titolari Alessia Catellani, Melissa Berni, Valentina Mazzini, Martina Todeschi, Emma Fornetti, Rita Nasti e Tania Bertolini. I primi due tempi sono stati un testa a testa tra le due squadre con la compagine parmigiana attenta in fase difesa e poco precisa in attacco. Poi le ragazze allenate da Natalia Kutuzova hanno aumentato il distacco nella seconda fase della partita trainate dai gol di Toselli (5) Nasti (4) e Todeschi (3). In attacco sono andate a segno anche Berni (1) e Bertolini (1). La fase difensiva si conferma anche in questa stagione il punto di partenza del gioco delle rosso-argento con Valentina Mazzini a dirigere le compagne e Alessia Catellani in gran spolvero con la parata di un rigore in un momento delicato della partita.

“Eravamo preparate al fatto che la Canottieri è cresciuta molto in tutti i reparti rispetto lo scorso anno – spiega la Kutuzova –: nei primi due tempi abbiamo dovuto prendere le misure contro le milanesi e rodare noi come squadra con l’inserimento delle nuove arrivate da Bologna. In generale è stata una buona prestazione da parte di tutte. Dovremo crescere tanto in attacco e diventare più precise nel tiro perché quest’anno, avendo finalmente un centroboa di ruolo, dovremo affrontare delle difese differenti dal pressing. Sono contenta di aver potuto far esordire anche una delle nostre giovani, Elsa Vitale, dell’U18 perché da qui alla fine della stagione avremo bisogno del contributo di tutte le atlete ed è importante che le più piccole facciano esperienza in questa categoria. Sia per la classifica che psicologicamente era determinante non sbagliare la prima partita e rompere il ghiaccio con un campionato che si prospetta più difficile dello scorso anno”.

La Sport Center Polisportiva, Domenica 12 Marzo, tornano in terra lombarda per affrontare la Milan Watersport Academy (Miwa) alle ore 16.00 presso la piscina Cozzi di Milano.