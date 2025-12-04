Palinsesto Aperitivi letterari del giovedì di dicembre a Grand Tour Italia

BOLOGNA – Di seguito il calendario degli Aperitivi Letterari del giovedì del mese di dicembre a Grand Tour Italia.

-Giovedì 4 dicembre alle ore 19.00 Diego Dalla Palma presenterà il suo libro “Alfabeto emotivo. In viaggio con la vita” (Baldini+Castoldi).

Un diario aperto che attraversa la vita e l’animo umano con sguardo lucido, ironico, disincantato. Un alfabeto emotivo e personale di pensieri e riflessioni in forma aforistica e narrativa, sui temi più universali: amicizia, amore, dolore, coraggio, morte, ambizione, bellezza, conoscenza, ego, senso della vita. Non un trattato filosofico, ma un diario di appunti, errori e scoperte. Ogni voce è un invito alla consapevolezza, al confronto con se stessi. Diego Dalla Palma racconta senza filtri e con uno stile diretto, ironico e pungente le sue fragilità, mescolando ironia e malinconia, leggerezza e profondità. Invitando il lettore a fare lo stesso: fermarsi, leggere, pensare. E poi ripartire, magari cambiando prospettiva. Dalla Palma non promette soluzioni, ma offre domande. Non consola, ma accompagna. In un alfabeto personale e universale insieme ci parla di amore e amicizia, di coraggio e fallimento, di dolore e bellezza. Senza ipocrisie e senza maschere. Un libro da regalare agli amici cari e da tenere sul comodino, da aprire a caso quando servono una parola giusta o un pensiero vero. Per chi non cerca l’approvazione degli altri, ma il confronto sincero con se stesso.

Diego Dalla Palma è un’icona inconfondibile dello stile, della bellezza e dell’immagine Made in Italy nel mondo. Costumista di talento, ha lavorato, e lavora tuttora, in Rai e in teatri di prestigio. È anche un apprezzato imprenditore: ha fondato una linea cosmetica, distribuita in tutto il mondo, che porta il suo nome. Narratore, il suo più recente progetto è lo spettacolo teatrale Perché no?, in cui racconta le sue esperienze e il suo modo di affrontare le fragilità senza filtri, dialogando con il pubblico.

Moderatrice Patrizia Finucci Gallo, la Salottiera di Bologna.

-Giovedì 11 dicembre alle ore 19.00 Oscar Farinetti presenterà il suo libro “La regola del silenzio” (casa editrice Bompiani).

Un uomo capace di ascoltare il suono segreto del mondo. Un duplice omicidio. E una verità nascosta nel silenzio.

Nel suo esordio come romanziere, Oscar Farinetti sceglie di scavare dentro il cuore dell’amicizia, dell’ambizione, dell’amore. Scandito in tre tempi – la giovinezza, il processo, il carcere– La regola del silenzio si legge come un thriller ma è anche una grande storia sul coraggio e la tenacia necessari per dare vita a una grande impresa. Al centro della scena un protagonista straordinario, che trasforma la nostalgia in energia nuova, guidato dalla saggezza dei grandi scrittori di sempre.

Oscar Farinetti è nato ad Alba nel 1954. Imprenditore, è noto in tutto il mondo per aver fondato Eataly. Ha scritto Coccodè (2009), Sette mosse per l’Italia (2011), Storie di coraggio (2013, con Shigeru Hayashi), Mangia con il pane (2015), Nel blu (2015), Ricordiamoci il futuro (2017), Quasi (2018), Storia dei sentimenti umani (2019), Dialogo tra un cinico e un sognatore (2019, con Piergiorgio Odifreddi), Serendipity (2020), Never Quiet. La mia storia (autorizzata malvolentieri) (2021) e Hai mangiato? (2025). Questo è il suo primo romanzo.

La moderatrice sarà Hoara Borselli, editorialista de Il Giornale.

-Giovedì 18 dicembre alle ore 19.00 Giovedì 18 dicembre alle ore 19.00, Marianna Corona e Mauro Corona terranno il Convegno “QUANDO LA NATURA ISPIRA: LA MONTAGNA COME STILE DI VITA”:

​​Il racconto dei due protagonisti ci porta tra le montagne selvatiche di Erto dove la Natura ispira le scelte di vita ma anche i temi che stanno a cuore a Mauro Corona e alla figlia Marianna Corona. Salvare quello che resta della memoria e del dialetto, particolarmente musicale, che contraddistingue il piccolo paese friulano. Luoghi da conservare vivi anche attraverso la scrittura, il raccontare e l’inventare storie in cui la protagonista è la Natura incontaminata in modo da spronare a conoscere l’ambiente naturale che spesso lenisce e aiuta nei periodi più dolorosi della vita.​”Un passo alla volta senza guardare la cima” è solito ricordare Mauro Corona, un invito a recuperare e valorizzare il proprio tempo, in sintonia con la Natura che può darci ritmi nuovi.​​

Con l’occasione entrambi presenteranno i loro ultimi libri:

Mauro Corona, scrittore, alpinista e scultore ligneo italiano, presenterà “I sentieri degli aghi di Pino” (casa editrice Mondadori).

Due fratelli crescono in montagna sotto la guida del nonno, che insegna loro il rispetto per la Natura e il valore della fatica autentica. Da adulti, però, le loro strade divergono radicalmente. La sorella, unendo scienza e saperi popolari, diventa un’ecologista rigorosa e dedica la vita alla salvaguardia dell’ambiente. Il fratello, invece, sfrutta la sua conoscenza del bosco per trarne profitto, considerandone il taglio come parte inevitabile del progresso. Le loro visioni opposte incarnano il conflitto tra tutela del mondo naturale ed esigenze dell’uomo moderno. Il nonno, ormai anziano e ritirato tra libri e sculture, osserva con preoccupazione questa nuova generazione, ma anche con la benevolenza di chi crede che, se le radici sono buone, non tutto è perduto.

Marianna Corona presenterà “Rifugi per un tempo sospeso” (casa editrice Rizzoli).

Il libro è un viaggio intimo in cui l’autrice racconta il suo legame profondo con la montagna, fonte costante di ispirazione e forza. Attraverso brevi racconti non sequenziali, l’autrice intreccia episodi quotidiani della natura alpina con ricordi personali. Rievoca l’infanzia accanto al padre, Mauro Corona, e le passeggiate che hanno segnato la sua crescita. Il paesaggio diventa metafora delle sue battaglie interiori, dalla lotta contro una malattia oncologica alla ricerca di equilibrio attraverso lo yoga. Le illustrazioni arricchiscono l’opera, restituendo la magia dell’ambiente montano. Il libro invita a vedere la montagna come un rifugio dell’anima, capace di offrire pace e speranza.

Marianna Corona lavora come social media manager e formatrice nel campo della comunicazione online. È anche insegnante di yoga. Ha esordito nel 2021 con il libro Fiorire tra le rocce. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo romanzo, Le Vèinte, le streghe del vento.