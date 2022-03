Palazzo Giordani stasera bianco rosso e verde in memoria delle vittime del COVID

I colori della bandiera nazionale illumineranno stasera dalle 19.30 la sede della Provincia, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus

PARMA – Stasera, venerdì 18 marzo, a partire dalle 19.30 Palazzo Giordani, la sede della Provincia di Parma sullo stradone Martiri della Libertà, sarà illuminato di bianco, rosso e verde.

L’occasione per questa illuminazione notturna del Palazzo con i colori della bandiera nazionale è la celebrazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus.

La Giornata è stata istituita formalmente l’anno scorso con l’approvazione all’unanimità della relativa legge da parte della commissione Affari costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante.

“Non c’è futuro senza memoria è il tema di questa giornata – ricorda il Presidente della Provincia Andrea Massari – Vogliamo ricordare con questa piccola iniziativa le tante vittime di questa pandemia, uno dei drammi più terribili degli ultimi anni. Il coronavirus continua a colpire, in questi giorni i contagi sono in crescita, e ci sono ancora decessi, ma sono in calo i ricoveri in ospedale. Ne stiamo uscendo grazie alla scienza, ai vaccini e a chi ha rispettato le regole.”