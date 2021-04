Ottimo 6° posto per Davide Dapporto in Toscana

Nella foto: Davide Dapporto (crediti: Massimo Fulgenzi Photo)

EMILIA ROMAGNA – Buonissimo inizio di stagione per Davide Dapporto che conquista, con il sesto posto di ieri, il suo secondo piazzamento stagionale. Altra top ten centrata per #inEmiliaRomagna Cycling Team con il faentino in Toscana al 38° Trofeo sportivi di Pieve al Toppo – Trofeo Beoni 4×4 – 2° Trofeo Carlo Cardinali.

Dopo l’undicesimo posto di ieri al 100° Anniversario di Antonio Placci, Dapporto ha saputo riscattarsi quest’oggi a Pieve al Toppo (AR) in una gara combattuta su scatti e tentativi di fuga che si è chiusa con un arrivo in volata a ranghi compatti. Un buon momento per la formazione emiliano-romagnola che rinvia l’appuntamento con la vittoria in questo avvio di 2021, ma che mette sempre più frequentemente la firma nelle prime posizioni.

Giornata difficile ma importante al Trofeo Città di Meldola – G.P. AWC Event per l’altra metà della formazione guidata da Michele Coppolillo. Nessun piazzamento raccolto, ma la condizione che cresce con il team che si è comunque fatto vedere attivo nel corso della gara. Ci sarà tempo di riscattarsi e cercare il risultato nella settimana animata da ExtraGiro, che si aprirà martedì 20 aprile con le Strade bianche di Romagna. A seguire dal 22 al 25 inizierà il Giro di Romagna per Dante Alighieri che darà l’occasione a #inEmiliaRomagna Cycling Team di farsi vedere protagonista sulle strade di casa.

