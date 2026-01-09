Orientamento attivo: dal 16 gennaio all’Università di Parma il ciclo d’incontri “Educazione all’economia sostenibile”

Per studentesse e studenti delle scuole e cittadinanza, con esperte ed esperti di rilevanza nazionale. Iniziativa nell’ambito del Progetto PNRR “L’Università in classe: una Bussola per il Futuro 2024/2026”

PARMA – Dal 16 gennaio al 12 maggio, all’Università di Parma, cinque incontri per parlare di Economia sostenibile. L’iniziativa è organizzata dall’Ateneo nell’ambito del Progetto PNRR di orientamento attivo L’Università in classe: una Bussola per il Futuro 2024/2026 e ha il patrocinio della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – RUS e del Comune di Parma.

Educazione all’economia sostenibile, Quali economie per i prossimi anni? il titolo della rassegna, in programma al Campus Scienze e Tecnologie (Auditorium del Plesso polifunzionale) la mattina, dalle 9 alle 12.30. Il pubblico di riferimento è infatti prevalentemente quello delle scuole: il ciclo si rivolge in via prioritaria a studentesse e studenti degli istituti secondari ma è comunque aperto a tutte le persone interessate, e s’inserisce nei percorsi di orientamento attivo in uscita organizzati dall’Ateneo per favorire, sostenere e incoraggiare la transizione dalla scuola superiore all’Università

La proposta nasce dalla consapevolezza del valore di una corretta educazione e alfabetizzazione economica/finanziaria nel campo della sostenibilità, perché essa fornisce gli strumenti per sviluppare il pensiero critico, le competenze e il sapere necessari per entrare nel mondo del lavoro ma anche per partecipare attivamente come cittadine e cittadini alla società.

Saranno incontri dal taglio interdisciplinare (economico, ambientale, sanitario e giuridico) pensati per divulgare i concetti base di un’economia sostenibile legati all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con integrazione tra saperi economici, scientifici e sociali. Il coordinamento è affidato ad Alessio Malcevschi, Delegato del Rettore per la RUS.

IL PROGRAMMA

Venerdì 16 gennaio: La parità di genere è economia intelligente e sostenibile – Opportunità e sfide a partire dall’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030. Incontro con Carmine Soprano (Università di Roma Tor Vergata). A seguire, intervento di Nadia Monacelli (Università di Parma).

Giovedì 12 febbraio: L’economia della felicità, più siamo generativi più siamo felici. Perché la fiducia nelle persone fa crescere l’economia civile. Incontro con Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata). A seguire, intervento di Livio Bertola (Presidente Associazione Italiana Imprenditori per un’Economia di Comunione)

Martedì 10 marzo: Generazione Z e giustizia intergenerazionale. L’importanza che i giovani discutano di futuro. Incontro con Enrico Giovannini (Università di Roma Tor Vergata). A seguire, intervento di Antonio D’Aloia (Università di Parma).

Mercoledì 15 aprile: La green economy in salsa italiana. Nuova economia e opportunità di lavoro. Incontro con Ermete Realacci (Presidente Fondazione Symbola). A seguire, intervento di Daria Jacopozzi (Assessora Comune di Parma).

Martedì 15 maggio: L’alimentazione non è solo calorie ma anche cultura e storia. L’importanza della sostenibilità nel sapere creare, comunicare e scambiare valore per le persone lungo la filiera del cibo. Incontro con Simona Barone (Federmanager). A seguire, intervento di Tania Vergura (Università di Parma).

Agli incontri sarà presente il personale della Biblioteca Centrale di Scienze e Tecnologie dell’Università con una selezione di libri, disponibili per il prestito, sul tema dello sviluppo sostenibile