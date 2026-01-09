Orientamento attivo: dal 16 gennaio all’Università di Parma il ciclo d’incontri “Educazione all’economia sostenibile”

Roberto Di Biase
Per studentesse e studenti delle scuole e cittadinanza, con esperte ed esperti di rilevanza nazionale. Iniziativa nell’ambito del Progetto PNRR “L’Università in classe: una Bussola per il Futuro 2024/2026”

PARMA – Dal 16 gennaio al 12 maggio, all’Università di Parma, cinque incontri per parlare di Economia sostenibile. L’iniziativa è organizzata dall’Ateneo nell’ambito del Progetto PNRR di orientamento attivo L’Università in classe: una Bussola per il Futuro 2024/2026 e ha il patrocinio della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – RUS e del Comune di Parma.

Educazione all’economia sostenibile, Quali economie per i prossimi anni? il titolo della rassegna, in programma al Campus Scienze e Tecnologie (Auditorium del Plesso polifunzionale) la mattina, dalle 9 alle 12.30. Il pubblico di riferimento è infatti prevalentemente quello delle scuole: il ciclo si rivolge in via prioritaria a studentesse e studenti degli istituti secondari ma è comunque aperto a tutte le persone interessate, e s’inserisce nei percorsi di orientamento attivo in uscita organizzati dall’Ateneo per favorire, sostenere e incoraggiare la transizione dalla scuola superiore all’Università

La proposta nasce dalla consapevolezza del valore di una corretta educazione e alfabetizzazione economica/finanziaria nel campo della sostenibilità, perché essa fornisce gli strumenti per sviluppare il pensiero critico, le competenze e il sapere necessari per entrare nel mondo del lavoro ma anche per partecipare attivamente come cittadine e cittadini alla società.

Saranno incontri dal taglio interdisciplinare (economico, ambientale, sanitario e giuridico) pensati per divulgare i concetti base di un’economia sostenibile legati all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con integrazione tra saperi economici, scientifici e sociali. Il coordinamento è affidato ad Alessio Malcevschi, Delegato del Rettore per la RUS.

IL PROGRAMMA

Venerdì 16 gennaio: La parità di genere è economia intelligente e sostenibile – Opportunità e sfide a partire dall’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030Incontro con Carmine Soprano (Università di Roma Tor Vergata). A seguire, intervento di Nadia Monacelli (Università di Parma).

Giovedì 12 febbraioL’economia della felicità, più siamo generativi più siamo felici. Perché la fiducia nelle persone fa crescere l’economia civileIncontro con Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata). A seguire, intervento di Livio Bertola (Presidente Associazione Italiana Imprenditori per un’Economia di Comunione)

Martedì 10 marzo: Generazione Z e giustizia intergenerazionale. L’importanza che i giovani discutano di futuroIncontro con Enrico Giovannini (Università di Roma Tor Vergata). A seguire, intervento di Antonio D’Aloia (Università di Parma).

Mercoledì 15 aprile: La green economy in salsa italiana. Nuova economia e opportunità di lavoro. Incontro con Ermete Realacci (Presidente Fondazione Symbola). A seguire, intervento di Daria Jacopozzi (Assessora Comune di Parma).

Martedì 15 maggio: L’alimentazione non è solo calorie ma anche cultura e storia. L’importanza della sostenibilità nel sapere creare, comunicare e scambiare valore per le persone lungo la filiera del ciboIncontro con Simona Barone (Federmanager). A seguire, intervento di Tania Vergura (Università di Parma).

Agli incontri sarà presente il personale della Biblioteca Centrale di Scienze e Tecnologie dell’Università con una selezione di libri, disponibili per il prestito, sul tema dello sviluppo sostenibile

