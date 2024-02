Olimpiadi della Matematica a squadre a Parma: il 1° marzo la Coppa Nash

L’appuntamento organizzato dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma. Parteciperanno 33 squadre da 7 componenti, provenienti da scuole superiori di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana

PARMA – Anche quest’anno il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma organizza la Coppa Nash, gara di matematica a squadre.

All’organizzazione collaborano docenti, assegniste/i, dottorande/i, studentesse e studenti del Dipartimento. I responsabili per l’Ateneo sono Francesco Morandin e Alberto Saracco.

La gara è realizzata con la collaborazione e il sostegno del Piano Lauree Scientifiche, del Comune di Parma e di Zanichelli.

La Coppa Nash, in programma il 1° marzo dalle 14 alle 16 al PalaCampus (Campus Scienze e Tecnologie), è alla XXIII edizione. Parteciperanno 33 squadre da 7 componenti, provenienti da scuole superiori di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana. In passato era chiamata Coppa Hilbert e poi Coppa Galois ed è la competizione matematica a squadre più antica d’Italia, nonché tradizionalmente una delle più grandi. Inserita in un circuito di gare a squadre nell’ambito delle Olimpiadi della Matematica, la Coppa Nash è rivolta alle studentesse e agli studenti degli Istituti di secondo grado e qualifica le migliori squadre classificate alle semifinali e quindi alla finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica, in programma a Cesenatico a inizio maggio.

Informazioni, foto, video delle edizioni precedenti sono disponibili sulla pagina Facebook della gara a squadre di Parma – Coppa Nash (https://www.facebook.com/CoppaGalois/) e sul canale YouTube del Dipartimento (https://urly.it/3zq13)

Per informazioni sui problemi o per allenarsi, il docente Alberto Saracco ha una playlist su YouTube dedicata al tema giochi matematici: https://urly.it/3zq15