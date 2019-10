Oggi riapertura della piscina di Molinella

Lunedì 28 ottobre sarà ufficialmente riaperta la struttura passata sotto la gestione di Sport Management

MOLINELLA (BO) – Lunedì il gran giorno: sarà, infatti, quello della riapertura della piscina Comunale di Molinella struttura che è passata sotto la gestione di Sport Management, azienda veronese leader in Italia nella gestione d’impianti sportivi (più di 45 le strutture gestite dall’azienda).

PISCINA MOLINELLA (BO) Da lunedì 28 ottobre, insieme all’inizio delle attività delle associazioni e del nuoto libero, apriranno le iscrizioni a tutte le attività disponibili nella Piscina comunale di Molinella: dall’acqua fitness ai corsi di nuoto per tutte le età. Tutte le informazioni sui corsi e i servizi proposti, sulle modalità di iscrizione e sugli orari della reception sono dettagliati nel flyer allegato.

LA STRUTTURA l’impianto è dotato di una vasca interna per adulti da 25×12,5 metri, una vasca interna semicircolare per bambini di 31 metri quadrati, una vasca esterna per adulti da 50×15 metri e di una vasca esterna per bambini di 5×10 metri, oltre a spogliatoi eservizi igienici.

SPORT MANAGEMENT SPA leader in Italia nella gestione di strutture sportive pubbliche. La società è stata fondata a Verona nel 1987 ed è divenuta Società per Azioni nel 2010. Attualmente gestisce 46 centri in tutta Italia che contano circa 10 milioni di passaggi annui registrati. Il raggio d’azione della società spazia tra le seguenti regioni: Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Toscana, Puglia e Emilia Romagna. Forte della professionalità e dell’esperienza maturate in 30 anni di attività e della garanzia della certificazione per la qualità, Sport Management si propone di offrire agli utenti che affollano i propri Centri servizi sempre all’avanguardia.

Il core business della società è rappresentato dalle piscine coperte e scoperte, dai parchi acquatici ai quali si aggiungono le palestre fitness, i palazzetti, i campi da tennis e di calcio a cinque e i centri benessere. L’acqua rappresenta quindi per Sport Management l’elemento naturale per il raggiungimento del benessere psicofisico attraverso la pratica fisica e sportiva. Presso tutti i Centri del gruppo l’acqua viene declinata in ogni sua sfaccettatura, con l’obiettivo di offrire un ventaglio di opportunità in grado di soddisfare le più piccole esigenze di ciascun cliente delle nostre strutture. La maggior parte degli impianti gestiti da Sport Management è polivalente.

SERGIO TOSI (presidente Sport Management): “Sono e siamo molto soddisfatti di aver avuto la possibilità di ampliare il numero di strutture gestite in Emilia Romagna dalla nostra azienda (che attualmente guida anche gli impianti di Castel San Giovanni, Cesena e Rimini). A Molinella cercheremo di replicare il nostro format gestionale per offrire un servizio all’altezza delle aspettative dei cittadini e di quanti vorranno provare corsi e servizi targati Sport Management. Nelle strutture inizieremo ad attivare tutte la serie completa di attività agonistiche, didattiche e sportive che caratterizzano il modo di fare gestione d’impianti da parte di Sport Management. Il tutto con la massima competenza e disponibilità, come da sempre”.

Per informazioni:

Piscina Molinella

Via Andrea Costa, 6

40062 Molinella (BO)

Tel. 0581880862