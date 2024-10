novecento musiche da un altro millennio dal 5 ottobre al 7 dicembre 2024 al Museo della Musica di Bologna

BOLOGNA – Dal 5 ottobre al 7 dicembre 2024 il Museo internazionale e biblioteca della musica del Settore Musei Civici Bologna presenta l’undicesima edizione di #novecento musiche da un altro millennio, la rassegna di narrazioni musicali, incontri e concerti in cui storici, accademici ma soprattutto musicisti raccontano in parole e musica i personaggi gli stili, gli anniversari, i capolavori della loro arte durante il lungo secolo breve.

Il programma si apre con Good Vibrations, le buone vibrazioni tra musica e letteratura in cui quattro scrittori contemporanei raccontano la mitologia dell’Olimpo della popular music attraverso le proprie interconnessioni e ossessioni con un artista da loro amato, in dialogo con i brani entrati nell’immaginario collettivo, reinterpretati dai musicisti più interessanti della scena rock, folk, popular e punk odierna. E la reverse vibration finale sarà dedicata quest’anno a Franz Kafka in occasione del centenario della morte.

Il 18 ottobre prenderà il via ultimamusica, le narrazioni musicali e le inedite performance dedicate ai linguaggi, ai protagonisti, alle idee, alle curiosità della contemporanea di un altro millennio.

Ci immergeremo in un’epoca fremente, impetuosa, a tratti problematica e troppo spesso avvolta in luoghi comuni da sfatare, sulle tracce dei grandi anniversari di quest’anno: da Arnold Schönberg a Luigi Nono a Fausto Romitelli, fino a Guglielmo Marconi, a cui -nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita – sarà dedicata anche All’ascolto del mondo, mostra-dossier nelle sale del museo in cui, attraverso documenti, vinili, radio e jukebox d’epoca, vengono indagati i sorprendenti legami tra le sue rivoluzionarie invenzioni e la frenetica attività imprenditoriale legata alla musica.

Novembre è il mese dei Jazz Insight sulla musica africano-americana, i suoi protagonisti e le vicende che ne hanno caratterizzato la storia. Legate ai più importanti anniversari dell’anno, le narrazioni musicali saranno condotte dal pianista jazz Emiliano Pintori attraverso una selezione di materiale audiovisivo di rara fruizione e soprattutto alle interpretazioni dal vivo dei suoi speciali ospiti: cinque imperdibili incontri per entrare nelle dinamiche e nei meccanismi della musica dei grandi autori, imparando ad apprezzarla e ad evitare i falsi miti che spesso ne ostacolano la comprensione.

Infine, novità di quest’anno è il ciclo Audio/Visivo, tre appuntamenti dedicati alle complesse relazioni tra suono, musica, immagine e cinema.

Il primo appuntamento inaugura la collaborazione con il Cinema Galliera per S.O.S. Sons of Sound, storica rassegna underground (e underchurch) sul documentario musicale, con l’opera prima del frontman dei Foo Fighters Dave Grohl sul rocambolesco salvataggio di uno dei più leggendari studi di registrazione della storia. A seguire la narrazione (per nervi d’acciaio…) di Francesco Locane dedicata al tempestoso rapporto tra Ennio Morricone e Dario Argento per la creazione delle colonne sonore dei suoi primi tre film, per concludere con gli esperimenti del sound-designer Diego Schiavo, che, con i suoi incredibili campionamenti dal vivo, ci farà sperimentare qual è il vero suono di un film e come i suoni comunicano subliminalmente (con) le emozioni di noi spettatori.

Sabato 5 ottobre 2024 ore 17.30

Good Vibrations: The Clash e noi

Narrazione di Carlo Lucarelli

Live> Jack Belly



Mercoledì 9 ottobre 2024 ore 10.30 – 18.30 – ingresso gratuito

Il fior fiore dei libri di musica

Rassegna dell’editoria musicologica promossa da Associazione «Il Saggiatore musicale» e Museo internazionale e biblioteca della musica



Sabato 12 ottobre 2024 ore 17.30

Good Vibrations: Nine Inch Nails. Come sopravvivere alla rabbia

Narrazione di Vera Gheno

Live> Nebhos



Venerdì 18 ottobre 2024 ore 18.00

ultimamusica: Sintonizzati sull’universo. Come le scoperte di Marconi (e quello che non sapeva) hanno cambiato la scienza e la musica

Narrazione di In.Nova Fert

Con Giovanni Gandolfi astrofisico, Rebecca Roda oboe, Marco Bonato clarinetto, Elisabeth Reolid Felipe viola, Marco Pedrazzi pianoforte

Nell’ambito di All’ascolto del mondo, progetto espositivo dedicato ai 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi

Sabato 19 ottobre 2024 ore 17.30

Good Vibrations: Visioni a 33 giri. Pink Floyd: The Dark Side of the Moon

Narrazione di Fabio Zuffanti

Live> Marble House



Dal 24 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025

All’ascolto del mondo

Mostra-dossier nelle sale espositive del museo dedicata a Guglielmo Marconi a 150 anni dalla nascita in collaborazione con Musicalia museo di musica meccanica, Cesena

Sabato 26 ottobre 2024 ore 17.30

Good Vibrations: Al di là del bianco e del nero. L’epopea di Johnny Cash

Narrazione di Emiliano Visconti

Live> Acousting Plays



Mercoledì 30 ottobre 2024 ore 18.00

Jazz Insight: Piano Reflections dedicato a Duke Ellington (1899-1974)

Con Emiliano Pintori pianoforte & special guests> Gabriele Evangelista contrabbasso, Marco Frattini batteria

Mercoledì 6 novembre 2024 ore 18.00

Jazz Insight: Miss Jazz dedicato a Carmen McRae (1920-1994)

Con Emiliano Pintori pianoforte & special guest> Laura Avanzolini voce

Venerdì 8 novembre 2024 ore 18.00

Good Vibrations: Kafka fragmente dedicato a Franz Kafka (1883-1924)

Narrazione di In.Nova Fert

Con Elena Tereshchenko voce, Beatrice Martelli violino, Giacomo Tamburini voce recitante

Sabato 9 novembre 2024 ore 17.30

Audio/Visivo: Sound City. The untold story of the most legendary recording studio

Proiezione del documentario di Dave Grohl (USA, 2013, 107’)

Nell’ambito della rassegna S.O.S. Sons of Sound in collaborazione con Cinema Galliera

Mercoledì 13 novembre 2024 ore 18.00

Jazz Insight: Rambling Boy dedicato a Charlie Haden (1937-2014)

Con Emiliano Pintori pianoforte & special guest> Stefano Senni contrabbasso

Venerdì 15 novembre 2024 ore 18.00

ultimamusica: Musica illuminata dedicato ad Arnold Schönberg (1874-1951) e Luigi Nono (1924-1990)

Narrazione di In.Nova Fert

Con Alessio Romeo narrazione, Clara La Licata voce, Marco Pedrazzi e Diego Tripodi pianoforte

Sabato 16 novembre 2024 ore 17.30

Audio/Visivo: Il suono del terrore. Le colonne sonore di Morricone dei film di Dario Argento

Narrazione musicale di Francesco Locane

Mercoledì 20 novembre 2024 ore 18.00

Jazz Insight: The Amazing Bud Powell dedicato a Bud Powell (1924-1966)

Con Emiliano Pintori pianoforte & special guests> Paolo Benedettini contrabbasso, Adam Pache batteria

Sabato 23 novembre 2024 ore 17.30

Audio/Visivo: Vedo dunque suono. Come il lato invisibile del cinema guida le nostre emozioni

con Diego Schiavo sound-designer, Marco Pedrazzi pianoforte e narrazione

Domenica 24 novembre 2024 ore 17.30 – ingresso gratuito

Femminile musicale. The soul of woman

Reading-concerto di Maggie S. Lorelli pianoforte

Introducono Rosanna Poluzzi psicoterapeuta, Rossella Mariuz vicepresidente UDI Bologna e Coordinamento Centri Anti Violenza

Un progetto di Unione Donne in Italia – Bologna in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Mercoledì 27 novembre 2024 ore 18.00

Jazz Insight: Antônio Brasileiro dedicato ad Antônio Carlos Jobim (1927-1994)

Con Emiliano Pintori pianoforte & special guest> Cristina Renzetti voce e chitarra

Venerdì 29 novembre 2024 ore 17.30 . ingresso gratuito

La biblioteca di Athena: l’industria della persuasione musica e mass media nella politica culturale del fascismo

A cura di Francesco Finocchiaro

Con Alessandro Faccioli e Giovanni Chiriacò (Università di Padova)

In collaborazione con Athena Musica

Venerdì 6 dicembre 2024 ore 17.30 – ingresso gratuito

La biblioteca di Athena: Vladimir Jankélévitch La musica e l’ineffabile

Edizione italiana a cura di Enrica Lisciani-Petrini

Con Silvia Vizzardelli (Università della Calabria)

In collaborazione con Athena Musica

Sabato 7 dicembre 2024 ore 17.30

ultimamusica: Have your trip dedicato a Fausto Romitelli (1963-2004)

Narrazione di In.Nova Fert

Con Bernardo Lo Sterzo narrazione e con Camerata degli Ammutinati

Michela Marchiana violino, Andrea Sernesi violoncello, Federico Martino flauto, Michele Fontana clarinetto

Biglietti

€ 6 intero | € 5 ridotto (studenti universitari con tesserino, minori di 18 anni, possessori Card Cultura) | gratuito (9 ottobre | 24/29 novembre | 6 dicembre)

È possibile acquistare i biglietti in prevendita:

– presso il bookshop del Museo della Musica nei giorni e orari di apertura

– online (con una maggiorazione di € 1) dal sito www.museibologna.it/musica o direttamente sulla piattaforma www.midaticket.it/eventi/novecento-musiche-da-un-altro-millennio/

I biglietti non sono rimborsabili.

Informazioni

Museo internazionale e biblioteca della musica

Strada Maggiore 34 | 40125 Bologna

Tel. +39 051 2757711

Facebook: Museo internazionale e biblioteca della musica

Instagram: @museomusica

YouTube: MuseoMusicaBologna