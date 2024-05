Neri Marcorè con “La Buona Novella” il 22 e 23 maggio al Teatro Municipale di Piacenza

PIACENZA – Neri Marcorè con “La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè chiude a Piacenza la Stagione di Prosa 2023/2024 del Teatro Municipale, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Iren, MIC e Regione Emilia-Romagna.

Lo spettacolo di teatro canzone con il quale Neri Marcorè e

il regista Giorgio Gallione rinnovano il loro sodalizio artistico nel nome di De Andrè va in scena mercoledì 22 e giovedì 23 maggio alle ore 21.

“La Buona Novella” è uno spettacolo pensato come una sorta di Sacra Rappresentazione contemporanea che alterna e intreccia le canzoni di Fabrizio de André con i brani narrativi tratti dai Vangeli apocrifi cui lo stesso autore si è ispirato. Prosa e musica, perciò, montati in una partitura coerente al percorso tracciato dall’autore nel disco del 1970. I brani parlati, come in un racconto arcaico, sottolineano la forza evocativa e il valore delle canzoni originali, svelandone la fonte mitica e letteraria. Di taglio esplicitamente teatrale, costruita quasi nella forma di un’Opera da camera, La Buona Novella è il primo concept-album dell’autore, con partitura e testo composti per dar voce a molti personaggi: Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname, il popolo. Ed è proprio da questa base che prende le mosse la versione teatrale.

Un’elaborazione drammaturgica che in qualche modo completa il racconto di De André, trasformando “La buona novella” non solo in un concerto, ma in uno spettacolo originale, recitato, agito e cantato da una compagnia di attori, cantanti e musicisti che penseranno l’opera di De André come un ricchissimo patrimonio che può comunque ben resistere, come ogni capolavoro, anche all’assenza dell’impareggiabile interpretazione del suo creatore.

Con le musiche di Fabrizio De André, Gian Piero Reverberi, Corrado Castellari, la drammaturgia e la regia di Giorgio Gallione, gli arrangiamenti e la direzione musicale di Paolo Silvestri, “La buona novella” vede in scena a fianco di Neri Marcorè Rosanna Naddeo, Giua (voce e chitarra), Barbara Casini (voce, chitarra e percussioni), Anais Drago (violino e voce), Francesco Negri (pianoforte), Alessandra Abbondanza (voce e fisarmonica)

