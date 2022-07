Negli UCI dell’Emilia Romagna dall’11 al 13 luglio arriva Italia 1982 – Una Storia Azzurra

MILANO – Dall’11 al 13 luglio nelle multisala del Circuito UCI Cinemas arriva Italia 1982 – Una Storia Azzurra, il documentario prodotto da Stand by me e Vision Distribution e distribuito da Vision Distribution che racchiude le testimonianze dei protagonisti della nazionale azzurra e dei giornalisti dell’epoca e ripercorre quei momenti che restano impressi nella memoria collettiva del nostro Paese. Grazie a una rigorosa e vastissima ricerca di materiali di repertorio in Italia e all’estero, che ha permesso di recuperare immagini mai viste, questo lungometraggio diretto da Coralla Ciccolini con la direzione artistica di Beppe Tufarulo è un racconto inedito di un’impresa epica che ha segnato un’epoca.

Il documentario si snoda tra interviste ai protagonisti e immagini d’epoca inedite: vecchi u-matic ritrovati in archivi locali, fotografie rarissime e mai viste prima di Giuseppe Mantovani, che ritrasse la squadra durante il ritiro pre-mondiali. Immagini e foto che restituiscono un racconto esclusivo dei giorni presso la Puerta Del Sol di Alassio, il luogo storico dove il viaggio verso il mondiale ha avuto inizio, mostrando i nostri Azzurri in una veste insolita e molto intima. Altre foto straordinarie sono arrivate dall’archivio La Presse, con il cui contributo sono stati ritrovati i rullini del fotografo Cesare Galimberti, tra cui si nascondevano molti scatti di Daniele Massaro, autorizzato da Bearzot a scattare foto inedite degli Azzurri a bordo campo. Per il calcio giocato, sono stati scelti dagli archivi della FIFA i ‘rushes’, cioè le immagini più sporche con punti di vista inediti delle azioni della Nazionale.

Il racconto del Mondiale si alternerà così alle vicende dei giocatori e del Paese. Vedremo i nostri protagonisti diventare più forti e compatti ogni giorno di più e sconfiggere via via ogni avversario. Scopriremo i segreti dello spogliatoio ma anche cosa si nascondeva nei pensieri e nelle vite dei ragazzi in quei giorni: problemi, preoccupazioni, tormenti vissuti nell’occhio del ciclone. E in silenzio.

Quel silenzio che viene squarciato da un urlo nella notte madrilena dell’11 luglio 1982: a urlare è Tardelli, all’unisono con tutti gli italiani. Gli anni ’70 finiscono davvero, quando gli azzurri alzano la coppa di questo Mondiale vinto da soli contro tutti e con il merito di scuotere un Paese. Con le loro gesta i calciatori del 1982 non cambieranno solo i loro destini, ma ispireranno anche le azioni di un’intera generazione con un insegnamento profondo e imperituro: si può eccellere anche in mezzo a grandi difficoltà.

Le multisala che proietteranno Italia 1982 – Una Storia Azzurra dall’11 al 13 luglio sono UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Luxe Marcon (VE), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI RomaEst (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Verona (VR) e UCI Torino Lingotto (TO).

Quello che lo proietteranno l’11 e il 12 luglio sono UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Catania (CT), UCI Firenze (FI), UCI Certosa (MI), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Palermo (PA), UCI Villesse (GO).

UCI Bolzano (BZ) e UCI Luxe Palladio (VI) lo proietteranno l’11 luglio.

