Negli UCI dell’Emilia Romagna dal 7 al 9 febbraio arriva Ghiaccio

Arriva nelle multisale del Circuito il primo film che vede alla regia il cantautore Fabrizio Moro, accanto ad Alessio De Leonardis

MILANO – Dal 7 al 9 febbraio nelle multisale del Circuito arriva Ghiaccio, il film che segna l’esordio come regista del cantautore Fabrizio Moro, insieme ad Alessio de Leonardis. Distribuito da Vision Distribution, una produzione La Casa Rossa con Tenderstories in collaborazione con Vision Distribution, in associazione con L’UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA e in collaborazione con SKY e in collaborazione con RTI, il lungometraggio vede protagonisti Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni. Nel cast anche Claudio Camilli, Beatrice Bartoni, Sara Cardinaletti, Valerio Morigi, Lorenzo Grilli, Emanuele Propizio, Mauro Cremonini e Lidia Vitale.

La storia è ambientata nel 1999 a Roma, dove Giorgio, giovane promessa della boxe, vive con la madre nella periferia degradata della città. Il padre, assassinato anni prima, ha lasciato in eredità al figlio un debito con la malavita che non gli permette di essere un uomo libero. Con l’aiuto di Massimo, che ha un passato nella boxe e vede nel ragazzo il grande campione che lui non è riuscito a diventare, Giorgio ha finalmente la possibilità di riscattarsi, entrando nel mondo del pugilato professionistico. Ma la malavita di periferia non lascia mai scampo a chi non si piega alle sue regole.

