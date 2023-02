Negli UCI Cinemas dal 27 febbraio al 1° marzo Frankenstein Junior Night

MILANO – Per tutti gli appassionati del Dottor Frederick Frankenstein, discendente del famoso barone Victor, il capolavoro comico di Mel Brooks, con l’indimenticabile doppiaggio di Oreste Lionello, torna nelle multisala del Circuito UCI dal 27 febbraio al 1° marzo con la Frankenstein Junior Night al cinema, tre notti di festeggiamenti in attesa del 50esimo anniversario del film uscito nel 1974. UCI ha pensato a un omaggio speciale per tutti gli spettatori che sceglieranno le sale del Circuito per assistere al grande ritorno di questo amatissimo cult: una sorpresa mostruosa da ritirare direttamente al cinema.

Una splendida occasione per apprezzare al meglio Frankenstein Junior, in questa versione restaurata digitalizzata distribuita da Nexo Digital, approfittando dell’esperienza cinematografica immersiva e di qualità offerta dal Circuito e portando a casa il ricordo di una bellissima serata in compagnia del geniale Gene Wilder nei panni del Dottor Frankenstein, dello straordinario gobbo Igor reso immortale da Marty Feldman, della terribile e innominabile Fraü Blucher interpretata da Cloris Leachman, della creatura – mostro portata in scena dall’immenso Peter Boyle, e di Madeline Kahn in Elizabeth.

La Frankenstein Junior Night al Cinema sarà proiettata dal 27 febbraio al 1° marzo in tutte le multisala del Circuito: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino, UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FR), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Sinalunga (SI), UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Megalò (CH), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Palermo (PA), UCI Pioltello (MI), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

Il costo del biglietto è pari alla tariffa prevista per l’intero e ridotto del giorno. È possibile acquistare i biglietti per l’anteprima presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.

Frankenstein Junior sarà distribuito al cinema da Nexo Digital in versione restaurata digitalizzata in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY e MYmovies.it.